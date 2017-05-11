Duster опозорился на краш-тесте

Renault Duster получил ноль звезд за безопасность

Организация Global NCAP провела краш-тесты Renault Duster в версии для индийского рынка. По результатам испытаний кроссовер не набрал ни одной звезды за безопасность.

Эксперты оценили две модификации «Дастера»: самую дешевую, оснащение которой вовсе не предполагает наличие подушек безопасности, а также вариант с одной опциональной подушкой — водительской.

В первом случае безопасность водителя, как и общий рейтинг, оказались нулевыми. Кроссовер смог набрать только две звезды (из пяти возможных) за безопасность ребенка на втором ряду сидений.

Защиту водителя в «Дастере» с опциональной подушкой безопасности оценили на три звезды (уровень безопасности ребенка не изменился). Примечательно, что латиноамериканская версия модели набрала в тесте Latin NCAP два года назад на одну звезду больше. В Global NCAP объяснили это тем, что индийский кроссовер оснащается подушкой безопасности меньшего размера, которая хуже гасит энергию удара.

Программа испытаний Global NCAP состоит только из фронтального удара на скорости 64 километра в час о деформируемый барьер.