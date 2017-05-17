Duster превратят в новую LADA 4×4

На базе Renault Duster построят LADA 4x4 NG

Наконец опубликованы нюансы нового автомобиля LADA 4х4.

Информация гласит, что проект внедорожника будет реализован на платформе Renault Duster.

Примечательны разительные перемены в концепте. «АвтоВАЗ» даже попробует установить на автомобиль коробку передач, используемые на полноприводных Renault Duster.

Особенность установки такой шестиступенчатой трансмиссии заключается в необходимости разместить двигатель поперечно.

Внедорожник даже внешне (кузовом) будет напоминать французский вариант.

Пока что это подробности, размещенные в сети, кончаются.

Предполагается, что новая модель Лады «АвтоВАЗом» будет представлена в 2019 году.

Сейчас продается юбилейная спецверсия старой Lada 4х4.