Duster превратят в новую LADA 4×4

Наконец опубликованы нюансы нового автомобиля LADA 4х4.
Информация гласит, что проект внедорожника будет реализован на платформе Renault Duster.
Примечательны разительные перемены в концепте. «АвтоВАЗ» даже попробует установить на автомобиль коробку передач, используемые на полноприводных Renault Duster.
Особенность установки такой шестиступенчатой трансмиссии заключается в необходимости разместить двигатель поперечно.
Внедорожник даже внешне (кузовом) будет напоминать французский вариант.
Пока что это подробности, размещенные в сети, кончаются.
Предполагается, что новая модель Лады «АвтоВАЗом» будет представлена в 2019 году.
Сейчас продается юбилейная спецверсия старой Lada 4х4.