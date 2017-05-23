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Volkswagen свернул сборку Touareg в России
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Volkswagen подтвердил приостановку сборки внедорожника Touareg на заводе в Калуге 

ТАСС 23 мая 2017
Немецкий концерн Volkswagen прекратил сборку на заводе в Калуге внедорожника Touareg, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Освободившиеся мощности будут загружены сборкой моделей Audi. Сокращений не планируется", — уточнили в пресс-службе.
Ранее источник на предприятии сообщил ТАСС, что на заводе прекращена сборка Touareg, которая в Калуге велась частично. Собеседник агентства не уточнил причины принятия такого решения.
Немецкий концерн Volkswagen отмечал по итогам января 2017 года рост продаж в два раза автомобилей Touareg и Tiguan в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), Touareg с начала 2017 года ни разу не вошел в список 25 самых продаваемых марок.
Компания Volkswagen Group представлена в России заводом в Калуге и производственной площадкой в Нижнем Новгороде. Завод в Калуге производит модели Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid, производственная мощность предприятия — 225 тыс. автомобилей в год.
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