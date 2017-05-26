Немцы провели краш-тест Porsche из Lego

Немцы провели краш-тест Porsche 911 GT3RS из Lego

Представители немецкого автомобильного клуба ADAC решили проверить спорткар Porsche 911 GT3 RS на прочность и снять все это на видео . Стоит отметить, что немцы собрали Porsche не из привычных запчастей, а из блоков детского конструктора Lego.

Члены автоклуба сочли краш-тест удачным. Мини-спорткар неплохо справился с заданием, особенно если принять во внимание, что он был собран из 2700 деталей Lego. Полученные повреждения не критичны, все можно собрать заново.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», максимальная скорость, до которой испытатели смогли разогнать свой «болид», составила 45 километров в час.