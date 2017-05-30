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Названо самое угоняемое авто в России
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Названа самая угоняемая модель автомобиля в России 

360tv.ru 30 мая 2017
По итогом первого квартала текущего года страховщики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей, сообщил портал Tvoe-Avto. Чаще всего злоумышленники обращают свое внимание на Hyundai Solaris, причем причиной угона становится не само авто, а запчасти.
В список популярных у угонщиков машин вошли и довольно дорогие и востребованные на рынке модели. Страховщики включили в него Land Rover Discovery, Audi Q5, BMW X5, Toyota Land Cruiser, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus.
В целом, согласно статистике, у россиян также часто угоняли автомобили отечественного производства. Среди них наиболее пользовалась спросом LADA Priora. В рейтинг угона включили и Mazda CХ-5, KIA Rio, Mercedes-Benz S-class, Nissan Almera и Hyundai IX35.
Что интересно, новый Hyundai Solaris стал безусловным лидером среди самых безопасных автомобилей на автомобильном рынке России по результатам краш-тестов. Модель набрала максимально возможные 16 баллов и получила четыре звезды.
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