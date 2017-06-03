Volkswagen свернул выпуск нескольких моделей в России

В Калуге немецким концерном Volkswagen приостановлен выпуск моделей, которые изготавливались по сборочному производству. Как сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, концерн приостановил производство в тех случаях, когда это было «просто чисто сборочное производство, без локализации», сообщает ТАСС . Речь идет об автомобилях Audi, Volkswagen Touareg.

«Я думаю, что таким образом он просто, как мне кажется, захотел понять, какие правила у нас существуют в нашей стране», — сказал Артамонов.

В 2015 году Volkswagen прекратил на заводе в Калуге сборку трех моделей Audi — кроссоверов Q5 и Q7, а также хетчбэка A7. Однако крупноузловая сборка Audi моделей А6 и А8 по-прежнему осуществляется.

Кроме того, в конце мая 2017 года Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg. Теперь он импортируется.

Концерн оценивает уровень локализации на калужском заводе в 50%.

По словам Артамонова, Volkswagen второй год подряд наращивает объемы производства.