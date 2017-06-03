Volkswagen свернул выпуск нескольких моделей в России 

В Калуге немецким концерном Volkswagen приостановлен выпуск моделей, которые изготавливались по сборочному производству. Как сообщил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, концерн приостановил производство в тех случаях, когда это было «просто чисто сборочное производство, без локализации», сообщает ТАСС. Речь идет об автомобилях Audi, Volkswagen Touareg.
«Я думаю, что таким образом он просто, как мне кажется, захотел понять, какие правила у нас существуют в нашей стране», — сказал Артамонов.
В 2015 году Volkswagen прекратил на заводе в Калуге сборку трех моделей Audi — кроссоверов Q5 и Q7, а также хетчбэка A7. Однако крупноузловая сборка Audi моделей А6 и А8 по-прежнему осуществляется.
Кроме того, в конце мая 2017 года Volkswagen прекратил сборку внедорожника Touareg. Теперь он импортируется.
Концерн оценивает уровень локализации на калужском заводе в 50%.
По словам Артамонова, Volkswagen второй год подряд наращивает объемы производства.