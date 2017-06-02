ЦОДД выступил с предупреждением к автолюбителям

В Центре организации дорожного движения Москвы предупредили жителей столицы о том, что в пятницу, 2 июня, плохая погода может негативно отразиться на ситуации на дорогах. Об этом сообщается на официальном сайте ЦОДД.

«По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 метров в секунду… Сотрудники ЦОДД на постоянной основе следят за ситуацией в городе. Соответствующие предупреждения опубликованы на дорожных табло», — указано в сообщении.

Отмечается, что из-за непогоды повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Специалисты настоятельно рекомендует автомобилистам быть более аккуратными и бдительными, а также не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В понедельник, 29 мая, в Москве прошел ураган, в результате которого в столичном регионе погибли 15 человек. Травмы получили около 170 человек. Из-за природной стихии повалено 3,5 тысячи деревьев. Ветер также повредил автомобили, линии электропередачи и железнодорожные пути.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, ущерб автомобилей, который нанес ураган, оценивается в 200 миллионов рублей.

По данным синоптиков, сегодня до 21 часа в Москве ожидаются дождь, порывы ветра до 18 м/с., что может негативно отразиться на дорожной ситуации pic.twitter.com/aTm7oy041y — ЦОДД (@gucodd) 2 июня 2017 г.

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