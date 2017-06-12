Триколор из 200 автомобилей проехал по Петербургу

Триколор из 200 автомобилей проехал по автомагистрали в Петербурге

Автомобилисты Санкт-Петербурга отметили День России 12 июня необычной акцией. 200 машин выстроились в три колонны в цветах российского флага и проехали по Западному скоростному диаметру.

Живой флаг занял три полосы платной дороги из четырех, заезд длился несколько минут. Автопробег ко Дню России устроила общественная организация «СПБ АВТО».

В честь Дня России компания Google выпустила логотип с триколором и березами. А соцсеть «ВКонтакте» предложила пользователям раскрасить аватарки в цвета российского флага и отправить подарки друзьям.