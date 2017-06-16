Дизельные автомобили попадут под запрет

Немецкая Süddeutsche Zeitung опубликовало интервью с мэром Мюнхена Дитером Райтером, в котором он высказался о грядущем запрете эксплуатации дизельных машин в столице Баварии. По словам обер-бургомистра, к такому шагу руководство города подтолкнули «неожиданные и шокирующие» результаты замеров уровня оксидов азота (NО).

Ограничения планируется ввести для всех автомобилей, не соответствующих классу Евро-6, из-за чего пострадают от 130 до 170 тысяч немецких автовладельцев.

Ранее о введении ограничений для машин на «тяжелом» топливе сообщили власти Штутгарта. Берлин, Кельн, Гамбург, Лондон, Париж, Мадрид, Афины, Осло, Мехико и ряд других городов также готовы сказать нет дизельным авто.

Как бы ни пытались сторонники ограничений дизельных двигателей подавать свою позицию как борьбу за экологию, экономические интересы торчат здесь как шило из мешка, говорит автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

«Конечно, экономические и экологические интересы иногда могут и совпадать, но не в данном случае. Ведь дизельный двигатель сам по себе менее вреден для окружающей среды, чем бензиновый. И топлива он меньше потребляет. Поэтому в тесной Европе «дизеля» занимают гораздо большую долю рынка, чем в США, где больше места и воздуха. Но противники дизелей указывают на то, что хотя физический объем дизельного выхлопа меньше, чем бензинового, ядовитость первого (NO) с лихвой перекрывает вредное воздействие второго (СО)», — объяснил он «Ридусу».

Истина, как всегда, посередине. Поэтому речь идет не о борьбе за «зеленый» автопром, а о борьбе интересов производителей обоих типов автомобилей.

В Евросоюзе лоббисты бензиновых авто в последние годы ведут серьезное, хорошо эшелонированное наступление — как на общественное мнение, так и на сознание ЕСовских чиновников, отвечающих за этот сегмент экономики. Постепенно этот прессинг дает свои плоды — бензин камень точит.

«Сейчас, чтобы соответствовать нормам Евро-5 и Евро-6, производители дизелей обязаны снабжать свои авто специальным бачком для мочевины — присадки, дающей возможность использовать солярку, не нарушая этих нормативов. Для владельцев это лишние хлопоты: вместо заправки в одну горловину им приходится заливать жидкости в две разных. Кстати, эксплуатировать такую машину в России будет проблемно: вы хоть на одной АЗС видели, чтобы продавалась мочевина?» — говорит эксперт.

В США, напротив, верх берет бензиновое лобби. Недавний скандал с дизельными VW возник и был раздут не без его прямого участия.

«Дизельные Фольксвагены продавались в США десятилетиями, и никаких жалоб и нареканий они ни у кого не вызывали. И вдруг сразу нашлись проблемы, «несовместимые с жизнью». Так не бывает», — указывает Аксенов.