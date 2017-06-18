Ещё
Дрифт американского авианосца попал на видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дрифт атомного авианосца ВМС США попал на видео 

ТК «Звезда» 18 июня 2017
Атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln во время ходовых испытаний в Атлантическом океане показал высокоскоростные повороты, которые, применительно к автомобилям, называют по-простому — дрифт.
Стоит отметить, что корабль вышел после длительного ремонта в верфи Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), где находился с марта 2013 года, еще в начале мая этого года, но видео с маневрами появилось в интернете только сейчас.
Повторенные высокоскоростные повороты выполняются для того, что проверить маневренность и характеристики устойчивости авианосца после ремонта.
ТК «Звезда»: последние новости
«АвтоВАЗ» запустит производство самых дешевых автомобилей на метане Новая Lada 4x4 сохранит черты классической «Нивы» В Москве могут начать автоматически продлевать водительские права
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение