Дрифт американского авианосца попал на видео

Дрифт атомного авианосца ВМС США попал на видео

Атомный авианосец ВМС США Abraham Lincoln во время ходовых испытаний в Атлантическом океане показал высокоскоростные повороты, которые, применительно к автомобилям, называют по-простому — дрифт.

Стоит отметить, что корабль вышел после длительного ремонта в верфи Ньюпорт-Ньюс (штат Вирджиния), где находился с марта 2013 года, еще в начале мая этого года, но видео с маневрами появилось в интернете только сейчас.

Повторенные высокоскоростные повороты выполняются для того, что проверить маневренность и характеристики устойчивости авианосца после ремонта.