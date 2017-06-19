Новые автомобили в России начали дешеветь

За последний месяц были скорректированы прайс-листы моделей 25 брендов, официально представленных на российском рынке. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», с 16 мая по 15 июня многие производители изменили цены в сторону снижения. Так, Lexus уменьшил цены кроссоверов NX 200 на 4,1 — 4,4% (количество комплектаций сократилось до четырех), NX 200t на 3,4 — 4,2%, RX 200t на 2,8 — 3,4% (осталось четыре комплектации), RX 350 на 2,7 — 3,3%. Количество комплектаций GX 460 сократилось до четырех, в связи с чем максимальная цены снизилась на 6,2%.

Также подешевели модели Toyota. В частности, стоимость седанов Corolla и Camry уменьшилась на 3,8 — 5,1% и 2,5 — 5,5% соответственно, а цены на кроссовер RAV4 опустились на 3,4 — 5,2%. Кроме того, подешевели некоторые комплектации Audi Q7 (1,7 — 2,6%), а с появлением новых версий Jaguar F-Type с 300-сильным двухлитровым мотором начальная стоимость купе и кабриолета уменьшилась на 20,1%.

Однако автомобили некоторых брендов за прошедший месяц подорожали. Например, цены на Honda Pilot увеличились на 1,4-1,5%. Со сменой поколения выросла стоимость Hyundai Solaris (4,3%), а Hyundai Creta обзавелась новой комплектацией, из-за чего максимальная цена поднялась на 1,7%. У другого корейского бренда, Kia, подорожание коснулось моделей Soul (1,1 — 1,7%) и некоторых версий Sportage (1 — 1,6%).