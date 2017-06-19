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Автолюбители сварили «спиннер» из трех «Жигулей»
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Автолюбители сварили «спиннер» из трех «Жигулей» 

ТК «Звезда» 19 июня 2017
Блогеры и автолюбители сварили спиннер (популярная игрушка-антистресс) из трех автомобилей ВАЗ-2109.
Кадры эксперимента опубликованы в Сети. Для своего трюка блогеры сварили из ранее соединенных двух Жигулей и еще одного автомобиля машину с тремя головами. Изобретение не сразу удалось привести в действие. После нескольких попыток спиннер закрутился.
Все происходящее блогеры снимали на видео. Кадры приобретают все большую популярность в Сети. За несколько дней видео собрало более 500 тысяч просмотров.
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