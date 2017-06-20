Ещё
Jaguar разбился после попытки водителя «преподать урок» на МКАД
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jaguar разбился после попытки водителя «преподать урок» на МКАД 

Рамблер 20 июня 2017
В Москве на МКАД машина Jaguar разбилась о бетонное ограждение после того, как её водитель вышел «выяснить отношения». Об этом сообщает телеканал «360».
Автомобиль двигался в крайнем правом ряду, пытаясь преградить путь Mitsubishi. Когда водителю Jaguar это удалось сделать, он вышел из машины и направился к оппоненту. Когда он отошёл от автомобиля, машина начала двигаться сама, пересекла несколько полос трассы, ударилась о грузовик и врезалась в отбойник. Инцидент произошёл 18 июня. Водитель Mitsubishi уехал с места происшествия.
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение