Jaguar разбился после попытки водителя «преподать урок» на МКАД

В Москве на МКАД машина Jaguar разбилась о бетонное ограждение после того, как её водитель вышел «выяснить отношения». Об этом сообщает телеканал «360»

Автомобиль двигался в крайнем правом ряду, пытаясь преградить путь Mitsubishi. Когда водителю Jaguar это удалось сделать, он вышел из машины и направился к оппоненту. Когда он отошёл от автомобиля, машина начала двигаться сама, пересекла несколько полос трассы, ударилась о грузовик и врезалась в отбойник. Инцидент произошёл 18 июня. Водитель Mitsubishi уехал с места происшествия.