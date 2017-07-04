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Путину пожаловались на позорные пробки к морю в Сочи
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Путину пожаловались на позорные пробки к морю в Сочи 

Lenta.ru 4 июля 2017
Мужчина записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В сделанном 3 июля ролике он жалуется главе государства на пробку по дороге к морю в Сочи. Видео доступно на YouTube.
По его словам, затор растянулся на 7-10 километров. «Владимир Владимирович, как такое может быть? (…). Люди стоят часами, не могут проехать, пробка вообще не движется. Когда прекратится этот позор?» — говорит автор видео.
Как пишет «Блокнот Краснодар», некоторые пользователи соцсетей отметили, что жителям региона давно проще ездить на курорты других стран, где нет ежедневного дорожного коллапса.
3 июля температура воздуха в Сочи превышала 30 градусов.
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