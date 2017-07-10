Ещё
В РФ вводят новые правила регистрации автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД упростило правила регистрации транспортных средств 

Российская Газета 10 июля 2017
С 10 июля изменяются правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции, а также внесены корректировки в административный регламент ведомства. Об этом МВД России сообщило сегодня на своем официальном сайте.
В частности, уточняется «порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта идентификационными номерами». Их регистрация будет возможна, если они могут быть идентифицированы.
Кроме того, закрепляется возможность восстановления регистрации транспорта после того, как будут устранены причины прекращения их регистрации в любом регистрационном подразделении.
"Предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг", — отмечается в сообщении ведомства.
Более того, из перечня необходимых документов исключен полис ОСАГО, поскольку получение сведений о нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
Напомним, что с января по апрель этого года в России было продано 1,6 миллиона легковых авто с пробегом. Как сообщало агентство «Автостат», за это время россияне приобрели около 452 тысяч новых автомобилей.
Российская Газета: последние новости
Nissan будет выпускать в России обновленные кроссоверы Qashqai и X-Trail Лимузин "Кортеж" задействуют в инаугурации президента РФ в 2018 году В Петербурге проезд по ЗСД без транспондера обойдется в 500 рублей
 Ещё 55 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение