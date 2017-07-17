В России утверждены новые изменения в ПДД

В ПДД пустили электромобили

Европа уже давно выступает за экологический вид транспорта. В России пока электромобили и гибриды не пользуются большим спросом, прежде всего из-за высокой цены. Но будущее всё-таки за этими машинами. В ПДД ради этого решили внести даже некоторые поправки. Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление.

Планируется, что для машин, которые можно заряжать от розетки, будет ряд послаблений. Создадут специальные парковки и электрозарядные станции.

Но тут речь идёт не о запрете для других, а о простом информировании. Чтобы иметь возможность устанавливать соответствующие дорожные знаки в дорожных правилах появились определения «электромобиль» и «гибридный автомобиль», говорит автоэксперт Игорь Моржаретто

"Новые термины в ПДД важны с точки зрения технической. Потому что планируется, допустим, устраивать парковки для электромобилей, совмещённые с заправкой. Чтобы там больше никто не парковался, надо ввести какой-то запрет, нужен знак и нужно само понятие электромобиля, которых в ПДД не было. То есть, это необходимый шаг, без него нельзя делать многие другие вещи. "

Кроме того, электрокарам и гибридам в будущем могут разрешить доступ в некоторые парки или зелёные зоны. А вот на машины низкого экологического класса в российских городах разрешат устанавливать ограничения. Местные власти смогут создавать в населённых пунктах особые зоны. Насколько эта мера будет эффективной, агентству ТАСС рассказал автоэксперт Антон Максимов:

"У нас действует «Евро-5», но оно касается новых автомобилей. А у нас парк очень старый, коммерческий транспорт — больше 50% старше 15 лет. Естественно, там ни о каких «Евро-5» даже речи не идёт. Но здесь есть ещё нюанс, что у многих автомобилей просто-напросто отсутствует экологический класс, и их ограничения, вообще, не коснутся. Но это вот один из таких нюансов, который позволит местным властям так или иначе ограничивать въезд в отдельные районы транспорту, экологический класс которого ниже определённого уровня".

При этом общественники уверены, что это первый звонок для платного въезда в города.

Поправки в ПДД коснулись и велосипедистов. Прежде всего, семейных. Им разрешили ехать по тротуарам и пешеходным дорожкам. Раньше взрослому велосипедисту нужно было ехать по дороге справа, а по тротуару нельзя. Ребёнку же до 14 лет запрещено было выезжать на дорогу. Теперь спортивная семья смело может передвигаться по тротуарам.

Ещё одно изменение коснулось маршрутных такси. Действие дорожного знака «Остановка запрещена» (и соответствующей разметки) теперь распространяется и на водителей маршруток, и на таксистов вне зоны остановок. Под запрещающими стоянку знаками им парковаться не положено. Высадить или принять пассажира — пожалуйста! Но не стоять. Изменения должны вступить в силу через неделю.