Чудесное исцеление: врачи вернули Маре права

Скандально известную уличную гонщицу Мару Багдасарян в очередной раз поймали за рулем. Ранее ее водительские права были бессрочно приостановлены из-за проблем со здоровьем и теперь девушку ждет новый штраф. Между тем, адвокат Багдасарян уверяет, что в данный момент она не имеет медицинских противопоказаний и может садиться за руль, однако изъятые права Маре не возвращают.

В минувшие выходные в Москве полицейские опять задержали стритрейсершу Мару Багдасарян. В последний год девушка получила всероссийскую известность благодаря череде громких скандалов с ее участием. В конце концов суд в марте этого года фактически бессрочно приостановил действие ее водительских прав из-за имеющихся медицинских документов об эпилепсии.

Тем не менее, превращаться в пешехода Багдасарян не захотела и около двух часов ночи 6 ноября на Комсомольском проспекте ее застали за рулем Mercedes. Как сообщили в столичном ГУ МВД, на водителя составили административный протокол по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды)». Наказание по данной статье предусмотрено в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей.

Адвокат Багдасарян подтвердил «Газете.Ru» факт задержания, однако подчеркнул, что в настоящее время она имеет законное право ездить за рулем. Защитник впервые публично сообщил о недавней экспертизе, которая подтвердила, что никаких противопоказаний для вождения у девушки нет.

«Она села за руль, потому что сотрудники полиции не исполняют закон, — заявил Кемулария. —

У нее на руках есть медицинские документы от врачебной комиссии департамента здравоохранения Москвы о том, что у нее отсутствуют противопоказания к управлению транспортным средством. Ей делали энцефалограмму головного мозга по шесть часов в день целую неделю. Никакой эпилепсии у нее нет.

Эти документы появились у нас чуть больше недели назад, но для сотрудников ГИБДД они не указ. В Госавтоинспекции Тверской области, где хранятся ее водительские права, просто игнорируют эти бумаги. Хотя они по закону сейчас просто обязаны их вернуть. Ее ведь никто не лишал водительских прав, они просто приостановлены. И в этом случае не нужно никаких новых судов, достаточно принести в ГИБДД бумаги, что нет препятствий для управления транспортным средством и документы должны вернуть. А в Твери нас отправляют в Москву, где она прописана.

В Москве говорят, что мы понимаем, что мы вам должны выдать, но ваши права хранятся в Твери, и вы дать их мы не можем».

По словам Кемуларии, если в ГИБДД отказываются возвращать удостоверение, Багдасарян будет управлять транспортным средством без него, имея на руках справку. «Она здоровый человек и не несет угрозу», — отметил он.

Защитник собирается обратиться в администрацию президента РФ , чтобы привлечь к ответственности сотрудников ГИБДД, которые, по его мнению, не исполняют закон.

Ранее Багдасарян уже попадала в поле зрения СМИ после пожизненного лишения водительских прав. В конце июля ее также ночью уже задерживали за управление собственного автомобиля. Сразу после задержания стритрейсерша заявила, что ее спровоцировали и пожаловалась на плохое самочувствие. Прибывшие на место задержания осмотрели стритрейсершу и выявили у Багдасарян вегетососудистую дистонию и острую реакцию на стресс.

Кроме того, в сентябре стало известно, что на принадлежащем ей автомобиле числится два штрафа за 12 сентября — на 500 и 2000 рублей. При этом, находилась ли за рулем сама девушка или кто-то еще осталось загадкой. В это время Багдасарян должна была находиться в Твери, где в местной библиотеке она отбывала последнюю часть назначенных ей судом обязательных работ. Об их окончании стало известно в конце сентября. В местном управлении ФСПП претензий по части исполнения наказания к Багдасарян не высказали, хотя журналисты так ни разу и не увидели ее на рабочем месте.

Также, в конце сентября в ряде СМИ появились сообщения о продаже Багдасарян своей страницы в соцсети «ВКонтакте» за 1 млн рублей.

Адвокат Кемулария эту информацию решительно опроверг в инстаграме самой Багдасарян, отметив наличие большого количества фейковых аккаунтах его доверительницы в соцсетях.

Как неоднократно писала «Газета.Ru», Багдасарян, засветившаяся в прошлогоднем скандале вокруг уличных гонок с участием сына вице-президента «ЛУКойла» Руслана Шамсуарова , из-за большого количества неоплаченных штрафов за различные нарушения ПДД была приговорена в общей сложности почти к 600 часам обязательных работ.

Выполнять эту трудовую повинность ее направили в ГБУ «Жилищник» района Сокол. Изначально приставы хотели, чтобы Багдасарян занималась уборкой снега на территории учреждения, однако ее защитники предоставили документы, из которых следовало, что девушке по состоянию здоровья нельзя выполнять тяжелые работы.

В итоге уличную гонщицу оформили как подсобного рабочего и поручили ей сортировку документов: заниматься такой работой девушка должна была 595 часов. Однако именно предоставленные Багдасарян документы позже дали основания суду для бессрочного приостановления ее водительских прав.