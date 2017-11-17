Страховщики ищут аварийный выход

РСА просит помощи у ГИБДД

Российский союз автостраховщиков (РСА) просит помощи у руководства ГИБДД России в связи с ситуацией, сложившейся вокруг оформления ДТП. В соответствии с приказом МВД , вступившим в силу месяц назад, инспекторы больше не выдают справки водителям—участникам аварий. Однако документ этот необходим по правилам ОСАГО, закрепленным положением Банка России . ГИБДД проблемы не видит: страховщики могут пользоваться данными из других документов. РСА же просит гаишников указывать, кто является «причинителем вреда», представлять данные о состоянии опьянения водителя и другую информацию.

Напомним, справка вводилась как документ, на основе которого страховые компании принимали решения о компенсации убытков пострадавшему в ДТП. В 2014 году регулятором страхового рынка стал Банк России, после чего МВД потеряло полномочия утверждать форму справки и выдавать этот документ водителям. Тем не менее в течение двух лет такая практика продолжалась и была прекращена лишь 20 октября 2017 года со вступлением в силу нового регламента МВД по надзору за дорожным движением (приказ №664). В ГИБДД тогда заявили, что предупреждали о своих планах страховщиков и ЦБ.

Тем не менее отмена справок стала неприятной новостью для всех участников рынка. В пресс-службе ЦБ «Ъ» подтвердили: новый регламент «не был согласован с Банком России». В Госавтоинспекции пообещали, что инспекторы будут вносить необходимые для страховщиков данные в протоколы, постановления и определения об административном нарушении (выдаются после ДТП).

Однако до конца ситуация так и не урегулирована, пишут представители РСА. Во-первых, справка о ДТП до сих пор является обязательным документом, который потерпевший обязан представить страховщику: это закреплено в положении ЦБ №431-П 2014 года (правила страхования ОСАГО). Помимо этого, прежде в справку вносились сведения, на основании которых страховщик мог подать регрессный иск против виновника ДТП (данные о водительском удостоверении, направление на медицинское освидетельствование), сейчас такая информация не представляется.

РСА предлагает, чтобы инспекторы вносили в процессуальные документы расширенный перечень сведений. Речь идет о подробных данных о «причинителе вреда»: категория прав, номер полиса ОСАГО, VIN-номер автомобиля, нарушенный пункт ПДД (либо данные об отсутствии нарушения), информация о повреждениях, которые нанесены автомобилям, и так далее. Все эти требования в той или иной форме ранее инспекторы вносили в справки о ДТП.

По сути, это временная мера, следует из письма РСА. Страховщики уже направили в Минфин предложение внести изменения в закон об ОСАГО, закрепив норму о том, что форма справки о ДТП утверждается «уполномоченным правительством органом власти» (в пресс-службе Минфина «Ъ» заявили, что письма не получали). Господин Уфимцев просит руководство ГИБДД поддержать данную инициативу. В Банке России, в свою очередь, «Ъ» заявили, что уже готовят изменения в правила ОСАГО, уточняющие список документов для осуществления страхового возмещения.

Ситуация, по данным «Ъ», вчера обсуждалась на совещании страховщиков с ГИБДД: в ведомстве считают, что проблема преувеличена. Все необходимые данные (включая и те, что указал РСА в своем письме) инспекторы заполняют, за исключением информации о «причинителе вреда» — такого термина в нормативных актах нет. В Госавтоинспекции письмо господина Уфимцева пока анализируют. Источник «Ъ» говорит, что обращение РСА позже будет продублировано аналогичным обращением Банка России в ГИБДД.

«Все необходимые страховщикам сведения имеются, просто они разбросаны по различным процессуальным документам, — пояснила «Ъ» юрист, эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева. — Полагаю, что компании просто стремятся облегчить свою работу в первую очередь за счет органов ГИБДД и водителей. Предлагаемая РСА схема потребует внесения изменений в КоАП РФ. Во избежание накладок стоило бы вернуть справки на время переходного периода».