Новогодних скидок не будет: дилеры решили подзаработать

Как известно, многие автомобилисты откладывают смену машины на конец года, когда дилеры предлагают прошлогодние автомобили с хорошим дисконтом. Однако начавшийся рост рынка внес коррективы в эту традицию. Сегодня дилеры не испытывают большого избытка машин, а по самым популярным моделям даже образовался дефицит. Выясняем, на что остается рассчитывать в этот раз.

Планы, бонусы и скидки

На российском авторынке наступает пора новогодних распродаж, когда на новые машины предлагаются наибольшие скидки. С предпраздничным настроением щедрость продавцов, разумеется, никак не связана, а имеет вполне прозаические обоснования. Дело в том, что дистрибьюторам предстоит отчитаться в штаб-квартиры о выполнении годового плана продаж, и ради этого они стимулируют дилеров бонусами (3–10% от стоимости автомобиля в зависимости от марки). Для дилеров, в свою очередь, это является существенной статьей формирования бюджета, поэтому под конец финансового года они стремятся максимально расчистить склады, чтобы показать выполнение или перевыполнение плана продаж. Лучшие скидки можно найти в автосалонах крупных холдингов, ведь бонус производителя в большинстве случаев зависит от объема продаж дилером.

Как отмечает аналитик ГК «Автомир» Алексей Кузьмич, декабрьский всплеск потребительской активности характерен для многих отраслей, и автомобильный бизнес здесь далеко не исключение. В то же время в период новогодних каникул клиентов на покупку новых машин в автосалонах крайне мало. По оценкам ГК «Автомир», продажи декабря, как правило, на 20–30% выше среднемесячных показателей, а в январе — на 30–40% ниже.

По словам директора по продажам ГК «Терра Авто» Игоря Бадера, дилеров также подталкивают к распродаже складов условия госпрограмм стимулирования спроса, которые распространяются, как правило, на автомобили с ПТС текущего года, так что продать машины с «просроченным» паспортом становится намного сложнее.

Для покупателей же год выпуска автомобиля не имеет практически никакого практического значения, поскольку гарантия на него начинает действовать с момента передачи клиенту, а не с даты производства. Таким образом, покупка прошлогодней машины в сезон распродаж — действительно, очень выгодна, особенно если учесть, что автомобили нового модельного года непременно подорожают, а скидок на них дилеры обычно не предоставляют. В то же время необходимо иметь в виду, что год выпуска влияет на стоимость автомобиля при его дальнейшей перепродаже, косвенно давая информацию о дате окончания гарантии, пробеге и модельной линейке.

«Затоварки» нет

За годы кризиса на российском авторынке производители стали более осторожно подходить к планированию продаж. В этих условиях начавшийся во многом из-за господдержки рост спроса не способствовал образованию больших складских запасов у дилеров, которые требовалось бы к концу года распродать. Более того, по наиболее ходовым моделям на рынке существует дефицит. Поэтому рассчитывать на значительные предновогодние скидки в этом году не стоит, а на хиты продаж их и вовсе может не быть.

По словам директора кластера «Рольф Химки» Юлии Дытченковой, ситуация у каждого дилера индивидуальна, в том числе и в отношении наполнения складов. Разумеется, большие стоки по конкретной модели будут дополнительным фактором для предоставления скидки со стороны дилера. Самые же ликвидные модели и востребованные комплектации редко задерживаются на складах, поэтому здесь получить дисконт сложнее. Между тем во многих автосалонах сейчас запущены специальные акции, призванные компенсировать досрочное завершение некоторых госпрограмм стимулирования спроса.

Так, дилеры Hyundai ГК «Авторусь» в настоящее время предлагают максимально выгодные условия на модели Hyundai Elantra и Santa Fе. В автосалонах Lada ГК «Терра Авто» наиболее интересные предложения можно получить по автомобилям Lada XRAY. При этом в компании предполагают, что в период предновогодних распродаж минимальная выгода будет наблюдаться на бюджетные автомобили и машины, которые пользуются высоким спросом у покупателей.

«Марок с откровенно затоваренными складами у дилеров в настоящий момент нет. Производители очень осторожно реагируют на восстановление потребительской активности, скорее, по ряду модификаций наблюдается локальный дефицит. Статистика последних двух лет показывает, что размер новогодних скидок и выгод стал гораздо умереннее, и существенные скидки можно наблюдать точечно на фоне смены поколения модели, либо распродажи затоваренных складов определенным дилером или маркой», — комментирует Алексей Кузьмич.

Время покупать

Действительно, спецпредложения, запущенные в последние месяцы, показывают, что автопроизводители уходят от прямых скидок на свои модели и предлагают дисконты исключительно в рамках схемы трейд-ин или фирменных программ автокредитования. В последнем случае выгода для покупателей становится особенно неочевидной, учитывая дальнейшую переплату банку по процентам. А вот на уходящие с рынка модели можно найти по-настоящему выгодные условия покупки. Сегодня, к примеру, дилеры распродают последние партии Шкоды Йети, после чего из кроссоверов в России у чехов останется лишь старший Kodiaq. С экономией доступен и псевдокроссовер DFM H30 Cross — ему на смену должна прийти новая модель AX3. Кроме того, Mitsubishi недавно объявила значительные скидки на партию из 400 пикапов L200.

Новинки же, которые только поступили в продажу, пользуются сейчас повышенным спросом, и о предновогодних скидках на них можно даже не мечтать. У дилеров не то что не возникает проблем с реализацией новых моделей — за ними зачастую выстраиваются очереди на месяцы. В ГК «АвтоСпецЦентр» среди дефицитных моделей называют Porsche 911 GT3, из масс-сегмента — Hyundai Creta, отмечая, что без скидок или с символическим дисконтом продаются только вышедшие на рынок новинки и эксклюзивные автомобили. По данным ГК «Терра Авто», среди моделей АВТОВАЗа самый большой дефицит наблюдается по новинке Lada Vesta SW Cross, а также Lada Largus Cross, на которые скидок ожидать не стоит. Одной из причин нехватки автомобилей является тот факт, что общий рост продаж Lada превысил прогнозы, и не все поставщики смогли оперативно увеличить объем производства. Как говорит руководитель продаж Hyundai Лосиный остров Антон Шмелёв, наибольшим спросом пользуются Hyundai Creta и новый Solaris, и существенных дисконтов на них не планируется, в том числе в связи с отсутствием программ поддержки со стороны импортера на эти модели.

В любом случае, ближайшие месяцы станут удачным временем для покупки нового автомобиля, ведь машины 2018 года выпуска изначально будут стоить дороже. Как показывает практика, автомобили нового модельного года начинают поступать дилерам уже в декабре, причем первыми приходят модели, выпускаемые в России. Сроки появления импортных иномарок различаются в зависимости от места производства — например, из Японии и США они прибывают только в марте-апреле. Таким образом, прошлогодние машины обычно можно найти в наличии у дилеров до февраля, и лучше всего их покупать в декабре-январе, когда предлагаются максимально возможные скидки и еще имеется выбор таких автомобилей.

Новый год — новые цены

По словам Антона Шмелёва, подавляющее большинство дилеров будут стараться максимально быстро реализовать стоки, привлекая покупателей интересными и выгодными предложениями, чтобы с наименьшим обременением перейти в новый финансовый 2018 год. В декабре на некоторые модели дисконт может доходить до 15–20% от стоимости, что, в свою очередь, должно дополнительно подстегнуть рост авторынка на 3–7%.

«Максимальные скидки обычно бывают в марте на остатки автомобилей предыдущего года. С другой стороны, это уже, как правило, не самые ликвидные комплектации и цвета, поэтому покупателям придется идти на компромисс между желаниями и реальностью», — рассуждает Александр Зиновьев

Что касается цен на автомобили 2018 года выпуска, помимо традиционных валютных и инфляционных рисков, автопроизводители будут закладывать в их стоимость очередную индексацию утилизационного сбора, который со следующего года должен увеличиться на 15%. Так правительство намерено компенсировать снижение таможенных ставок на импорт новых автомобилей в рамках обязательств России перед ВТО . В сентябре 2017-го, они, напомним, снизились с 23 до 20%, а целевой показатель к 2019 году составляет 15%. Вместе с тем, у некоторых автопроизводителей в будущем году подходят к концу соглашения о промсборке, обнулявшие ставки при ввозе автокомпонентов. С прекращением льготного режима себестоимость производства в России возрастет, что, в свою очередь, непременно скажется на ценниках. На этом фоне правительство планомерно сокращает объемы господдержки авторынка, лишая потребителей гарантированных скидок. К примеру, в будущем году уже решено отказаться от программы утилизации и трейд-ин, которая до сих пор остается очень востребованной.

По словам Игоря Бадера, за последние годы на авторынке сложилась устойчивая тенденция роста цен, и нет никаких оснований полагать, что в дальнейшем автомобили подешевеют. Среднее удорожание Лад последующего года составляет 2%, что не должно особенно повлиять на объемы продаж марки.

В целом по рынку корректировка прайс-листов в отсутствие ценовых шоков будет сопоставима с ростом инфляции и в среднем не превысит 10% в 2018 году, считает Алексей Кузьмич. «Производители вынуждены повышать цены, так как нынешний объем рынка и структура себестоимости производства не позволяют им получать ожидаемую положительную прибыль. Значительная часть издержек номинирована в иностранной валюте и зависит от курса. Надо понимать, что в период кризисных 2015–2016 годов часть производителей руководствовались стратегическими целями по удержанию доли рынка и привлечению и удержанию лояльных к марке клиентов. С восстановлением рынка и потребительской активности производители, ориентируясь на эластичность спроса и конкурентное окружение, продолжат плавно повышать цены», — резюмирует эксперт.