«Невозможно на такой скорости ребенка размолотить»

Неоднозначное ДТП с гибелью 13-летнего мальчика, в крови которого обнаружили алкоголь, расследуется в Новосибирске. Ребенок выехал на мопеде с прилегающей дороги на главную, где его вместе с пассажиром снес водитель на микроавтобусе. Близкие погибшего уверены, что автомобилист превысил скорость, однако это не отражено в экспертизе. Следствие отказало в возбуждении уголовного дела, но прокуратура решение об отказе отменила и начала проверку.

В Новосибирске набирает обороты расследование смертельного ДТП с 13-летним подростком, в котором снова всплыл алкоголь. Как и в случае с делом шестилетнего Алексея Шимко из подмосковной Балашихи, близкие ребенка не верят ни результатам автотехнической экспертизы, ни выводам судмедэксперта об опьянении ребенка. Сама резонансная авария произошла еще 19 июня, в районе Шагалово Новосибирской области около 21 часа.

Мальчик незаметно взял мопед у своей матери и поехал с другом покататься по округе и накопать червей для рыбалки. Возвращаясь домой, он стал выезжать с примыкающей полевой дороги на главную. В местном управлении ГИБДД тогда сообщили, что автомобиль Toyota Town Ace под управлением 35-летнего водителя столкнулся с мопедом Honda Dio, которым управлял 13-летний Роман Ларионов

Он получил серьезные травмы и скончался на месте. Пассажиру, сверстнику ребенка, повезло: он хоть и получил травмы, но выжил. Сейчас его жизни ничего не угрожает. После проведения проверки следователи пришли к выводу, что шестиклассник не убедился в том, что проезжая часть была свободна, и выехал на дорогу, где в него и влетел водитель Toyota Николай Щелкунов.

После ДТП была поведена судмедэкспертиза, которая помимо страшных ранений, которые получил погибший ребенок, включая перелом ребер, разрыв селезенки и печени, установила, что мальчик находился в состоянии хоть и незначительного, но алкогольного опьянения. Так, в его крови врачи нашли 0,34 промилле алкоголя.

Проводивший экспертизу специалист Вячеслав Гаврилов заявил, что погибший употребил алкоголь прижизненно и никаких параллелей с делом «трезвого мальчика» из Балашихи проводить нет смысла, поскольку сомнений в достоверности выводов новосибирской экспертизы нет.

Но с этим мнением, как и с выводами автотехнической экспертизы близкие погибшего ребенка, а также их адвокат категорически не согласны. Так, в выводах эксперта говорилось, что водитель Toyota Town Ace не располагал технической возможностью предотвратить наезд.

Кроме того, результаты исследования показали, что автомобиль Toyota ехал не быстрее 59 км/час — слишком медленно для пустой сельской дороги, да и травмы у ребенка оказались слишком страшными, считают родственники.

«Я не согласна с такой скоростью, невозможно на такой скорости ребенка размолотить, он размазал его по дороге, как котенка, и все, — рассказала в интервью «8 Канал. Новосибирск» мать погибшего ребенка, Любовь Ларионова, которая в этом году уже похоронила мужа. — Ребенок был активный, спортивный, у него медали, кубки, он постоянно выезжал на соревнования. Представлял нашу школу на конкурсе знаток дорожного движения».

После того, как следствие отказало в возбуждении уголовного дела, так и не установив точного виновника ДТП, семья ребенка обратилась со своей историей в местные СМИ.

В итоге за дело взялась Коченевская районная прокуратура: в ведомстве уже нашли нарушения процессуального плана и отменили решение об отказе в возбуждении уголовного дело, назначив свою проверку. В частности, оказалось, что следователь опросил не всех свидетелей, которые могли видеть произошедшее. Правда, спустя почти полгода они вряд ли смогут вспомнить всю картину. Да и сам прокурор сомневается, что повод для возбуждения уголовного дела будет найден: так, в интервью «РИА Новости» прокурор Коченевского района Роман Кузнецов заявил, что в целом к экспертным заключениям нет вопросов.

Тетя погибшего Алена Ларионова утверждает, что семья ребенка просто хочет установить правду. «Если водитель микроавтобуса невиновен, никто его судить не будет. Если он виновен, то вина не бывает односторонней, всегда в аварии виноваты два человека. Но ребенок поплатился жизнью, и никакого наказания, — сказала Ларионова изданию „Сибкарй.ru“. — Даже извинений матери, похоронившей в январе мужа, а летом — единственного сына, он не принес. Ничего человеческого нет».

По словам родственников Романа, изначально следователи говорили, что водитель микроавтобуса превысил скорость, но потом мнение изменили.

Юрист семьи Ларионовых Виталий Огнев обратил внимание на то, что перед авторами автотехнической экспертизы ставились конкретные вопросы: мог ли водитель микроавтобуса по техническим характеристикам предотвратить ДТП, если скорость у него была 59 км/в час. Но, по его словам, то, что водитель ехал именно с такой скоростью, нигде не было доказано.

«Откуда эту скорость взяли? Ее устанавливали? Получается, только со слов водителя получилось это установить, — рассказал корреспонденту «Сибкрай.ru» Огнев. — Первый эксперт сказал по-честному: при тех условиях, которые вы заявили, я ответить на этот вопрос не могу. Потому что у него явно скорость была гораздо выше. Они берут и назначают новую экспертизу, отдают другому эксперту и получают нужный вывод, что водитель наезда не мог предотвратить».

По мнению родственников погибшего, водитель микроавтобуса лжет. Он утверждает, что двигался с правой стороны дороги, тогда как выживший в аварии мальчик говорит, что микроавтобус появился слева. По словам подростка, они с другом убедились, что проезд свободен, прежде чем пересекать проезжую часть.

Однако водитель сообщал, что ехал не быстрее 50-60 км/час и в произошедшем не виноват, поскольку ПДД не нарушал. «Но по совести, конечно, виноват», — сказал сам водитель местным журналистам. А то, что он до сих пор не извинился перед семьей ребенка, мужчина объясняет тем, что ему стыдно перед матерью.

«С момента столкновения до того, как автомобиль остановился, 22 метра, — возмущается юрист Огнев. — А водитель писал в своих объяснениях, что он затормозил, когда увидел мопед. Это еще метров 15, как он увидел. Это же сколько тормозной путь у него был? Причем на фотографиях места происшествия нет тормозного пути, его никто не сфотографировал. Сейчас я нашел нового независимого эксперта, который проведет новую экспертизу».

По словам юриста, экспертиза, обнаружившая алкоголь в крови ребенка — ошибочна. «Необходимо определить, экспертная это была ошибка или умысел. Также нужно выяснять точную скорость движения водителя микроавтобуса».

Напомним, что еще одно смертельное ДТП с «пьяным мальчиком» произошло недавно в Молдавии. В крови погибшего под колесами лихача четырехмесячного младенца врачи обнаружили 0,44 промилле алкоголя. Члены семьи ребенка уверены, что такая экспертиза была сделала специально, чтобы опорочить кормящую мать и снизить ответственность обвиняемого. Молдавские правоохранители причины «опьянения» объяснить пока не могут, но уверяют: уголовное дело направят в суд на этой неделе и наличие алкоголя в крови ребенка на решение судьи повлиять не может.