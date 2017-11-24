Воспитательный наезд на детей оценили условно

Воспитательный наезд оценили условно

Прославившийся на всю страну «воспитатель» детей на внедорожнике из Приозерска получил полтора года условно. Суд счел наезд в воспитательных целях на обстрелявшего автомобиль из игрушечного автомата девятилетнего мальчика хулиганством с применением предметов, используемых в качестве оружия, но отправлять за решетку обвиняемого не стал. Сам мужчина вину не признал и собирается обжаловать приговор вплоть до ЕСПЧ.

В Ленинградской области завершился суд по скандальному происшествию в Приозерске — в марте бизнесмен на внедорожнике Nissan Pathfinder решил проучить обстрелявших его машину из игрушечных автоматов детей. Один мальчик смог убежать.

Но его девятилетний товарищ не успел скрыться от разгневанного автомобилиста — машина начала его преследование, задела ребенка. Выйдя из из машины, он ударил мальчика, а затем поставил его на колени. Ждать прибытия вызванной автомобилистом полиции ему пришлось в таком положении.

Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, благодаря чему поведение 54-летнего воспитателя стало известно на всю страну и вызвало огромный общественный резонанс. В итоге водитель Владимир Бельский даже решил было выступить в одном из популярных телешоу, чтобы объяснить свое видение произошедшего, но не успел. Полицейские задержали его в момент, когда он на такси выезжал из Санкт-Петербурга по направлению в Москву. Бельскому предъявили обвинение по трем статьям: нанесение побоев, хулиганство, незаконное лишение свободы несовершеннолетнего.

Однако во время следствия, а потом и судебных слушаний мужчина своей вины не признал. «Я юрист, я бизнесмен, мне за это ничего не будет, говорил он», — приводил слова обидчика ребенка его отец.

Как заявил Бельский на суде, он увидел двух подростков, играющих на тротуаре, и услышал звук удара пули о капот.

После он якобы просто развернулся, хотел остановиться, но автомобиль по инерции проехал еще метр по льду, а вовсе не преследовал ребенка.

Потом, по словам мужчины, мальчик сам упал перед ним на колени с просьбой ничего не говорить родителям, поскольку «отец его убьет».

Во время прений Бельский при помощи буквы закона пытался доказать судье, что всего лишь защищал свое имущество, а ребенок с пусть игрушечным, но все же оружием ему угрожал.

«Под применением оружия в виде предметов, используемых в качестве оружия, понимаются умышленные действия, в результате которых причиняется или создается угроза причинения вреда здоровью человека и его имущества, — зачитал Бельский выдержку из постановления Пленума «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений». — Применение вплоть до хулиганства незаряженного, неисправного, непригодного оружия, например, учебного либо вообще декоративного или сувенирного, либо оружия игрушки дает основание для квалификации содеянного как хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия. К такому оружию относится и игрушка, которой можно причинить вред здоровью человека».

На это отец мальчик сказал в суде, что, по словам сына, они с другом попали пульками в машину нечаянно, после чего «дядя ударил его по голове».

Мать ребенка сообщила, что сын «на ушко» признался ей, что, когда дядя его избил, он описался. Машина его немного задела, а после «дядя толкнул на землю». После всех этих событий мальчик начал заикаться, передает издание «Известия.78».

Также родители жаловались, что у ребенка оказался поврежден коленный сустав от удара бампером. На это адвокат Бельского заявил, что этого не может быть, поскольку бампер выше, чем колено ребенка.

Приехавшие в суд свидетели охарактеризовали подсудимого как доброго и отзывчивого человека.

Однако, по мнению свидетелей, после того, как в 2007 году в аварию попал его сын, Бельский стал агрессивен и говорил, что всех убьет.

Кроме того, по информации местных СМИ, водитель внедорожника хорошо знаком местным правоохранителям. Он регулярно направляет в различные инстанции жалобы, содержащие нецензурную брань. При этом конкретики в этих письмах нет, заявитель просто указывает, что все вокруг воруют, а полиция, по его мнению, особенно.

В итоге в суде мужчину признали виновным по двум статьям — п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением предметов, используемых в качестве оружия, предполагает до пяти лет лишения свободы) и ст. 116 УК РФ (побои, максимальное наказание — два года лишения свободы).

Приговором суда Бельскому было назначено полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Также судья удовлетворил гражданский иск потерпевших в размере 150 тыс. рублей.

«Лишь по счастливой случайности дерзкий маневр Бельского на внедорожнике и наезд на ребенка не привели к более серьезным последствиям. Дальнейшее поведение Бельского, который поставил травмированного ребенка на колени, ударил его и принципиально отказывался вызвать «скорую помощь» ребенку, позвонив в полицию, лишь подтверждает позицию следствия об умышленном характере его действий по отношению к ребенку», — прокомментировали приговор в СК Ленобласти.

Бельского освободили в зале суда, после чего он заявил окружающим, что пойдет с жалобой на вердикт в Европейский суд по правам человека.