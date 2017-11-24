Курильщиков выгонят из машин

Минздрав разработал законопроект о дополнительных ограничениях для курильщиков. Документ предполагает полный запрет на кальяны в кафе, барах и ресторанах с 1 января 2019. Законопроект также предусматривает запрет на курение табака в присутствии лиц, возражающих против этого, а также в транспортном средстве, в котором находятся дети. В ведомстве считают, что изменения позволят сократить спрос на табак.

Министерство здравоохранения подготовило поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые позволят сократить спрос на табак. Реформы расширят список запрещенных для курения мест.

В частности, если проект будет принят, то кальяны в кафе, барах и ресторанах будут запрещены. Эти изменения будут внесены в рамках борьбы с рекламой курения, так как сам кальян не предусматривает потребление табака. «В последние годы особенно насущной стала проблема потребления различных курительных смесей в местах общественного питания с помощью такого устройства, как кальян. Достаточно трудно определить, добавляется в состав такой курительной смеси табак или нет», — говорится в документе.

Согласно документу, в России также запретят курить в коммунальных квартирах. Исключением станет лишь то помещение в коммуналке, которое принадлежит отдельному владельцу.

Кроме того, употребление табака предлагают запретить на остановках общественного транспорта и на расстоянии ближе трех метров от них.

Вместе с тем курильщикам запретят употреблять табак в личном транспортном средстве, в котором находятся дети, отмечается в законопроекте. Потушить сигарету придется также в присутствии лиц, возражающих против курения, вне зависимости от того, можно ли в конкретном месте курить или нет.

Реформы Минздрава коснутся и оформления ящиков для хранения табачной продукции, размещенных в торговом зале. Они должны быть окрашены в цвет, соответствующий цвету Pantone 448C, не иметь внутренней и наружной подсветки, надписей на русском и других языках, каких-либо графических изображений и рисунков. «Конструктивное исполнение ящиков для хранения должно обеспечивать отсутствие видимости табачной продукции, хранящейся в них, когда они находятся в закрытом положении», — говорится в документе.

На данный момент проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу, которая завершится 28 ноября. Если документ примут, то все ограничения, кроме относящихся к кальянам, вступят в силу с 1 июля 2018 года. А кальяны в кафе и ресторанах предлагается запретить с января 2019 года.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский сообщил «Газете.Ru» , что реформы Минздрава в целом логичны и понятны, однако на практике работать они будут очень плохо. «Например, очень сложно будет проследить за тем, чтобы люди не курили в машине с детьми: подавляющее большинство случаев никогда не попадет в поле зрения правоохранительных органов », — считает юрист.

«Конечно, ни в коем случае нельзя курить при детях, тем более в транспорте, с недостатком свежего воздуха. Такие случаи встречаются, однако контролировать их будет очень сложно. Ответственность за контроль, скорее всего, ляжет на плечи сотрудников ГИБДД . Возможно, на какую-то часть взрослой аудитории повлияет сам факт наличия закона, и они перестанут курить в присутствии детей», — рассказала «Газете.Ru» руководитель Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Самая спорная часть документа, по мнению Владимира Старинского, касается запрета на курение в присутствии лиц, которые против этого возражают. «Не очень понятно, как эта норма будет работать.

Если человек не будет реагировать на просьбы прекратить курить, то предполагается применение санкций, но для этого надо обратиться к уполномоченному лицу, которого вполне может не оказаться рядом.

Поэтому реализация этого положения вызывает большие вопросы», — убежден адвокат. Анна Сорочинская также сочла эту меру неоднозначной. «Это приведет к появлению конфликтных ситуаций. Контролировать сложно — человеку придется доказать, что он действительно против курения. Здравый смысл в этой норме есть, но ее реализация будет еще сложней. Антитабачный закон серьезно изменился за последние годы. Сейчас стоило бы обратить внимание на то, чтобы исполнялись уже существующие нормы», — считает она.

На вопрос, попытаются ли представители кальянного лобби обойти закон или обжаловать его, адвокат Старинский ответил, что у них мало шансов что-либо изменить. «Что касается кальянного лобби, то оно есть, и будет много попыток эти запреты обойти, однако в том виде, в каком сейчас прописаны ограничения, сделать заведения ничего не смогут. Вряд ли удастся снять запрет и через суд. Единственный выход — изменения в закон, которые предусмотрят возможность предоставления кальяна в определенных заведениях», — сообщил юрист, подразумевая аналогию с сигарными клубами.

Напомним, что в феврале 2013 года антитабачный закон значительно расширил список мест, на территории которых запрещено курение. В него попали образовательные организации, учреждения культуры, спортивные объекты, а также в места, где оказываются медицинские и санаторно-курортные услуги. Под санкции попали и межквартирные лестничные площадки, чердаки и подвалы. Кроме того, с 2013 года сотрудники полиции стали задерживать тех, кто курит на расстоянии менее чем 15 метров от входов в аэропорты, на вокзалы и станции метро.

Согласно статистике МВД за 2016 год, органы внутренних дел зафиксировали около 449 тыс. административных правонарушениях по статье 6.24 «О нарушении установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Правоохранители вынесли более 5 тыс. устных замечаний и наложили более 415 тыс. административных штрафов. Общая сумма денежных взысканий составила 211,8 млн рублей. При этом по сравнению с 2015 годом число нарушений снизилось примерно на 8%.

После запрета на курение в местах общепита рестораторы отметили резкий спад посещаемости.

По данным главы департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, из-за антитабачного закона они потеряли 10–15% выручки. Как отмечал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров , сильнее всего последствия ограничений на курение сказываются в холодное время года. Многие посетители быстрее уходят из заведений, потому что не хотят часто выходить на улицу. Блюд и напитков, соответственно, также заказывают намного меньше.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников заявил «Газете.Ru», что для курильщиков необходимо создать отдельные кафе. «Надо вывести кальянные, сигарные лаунжи и тому подобные заведения из понятия „общепит“, где курение запрещено. И создать для них отдельную категорию „клубы“, которая не подпадает под антитабачный закон. Это позволит подобным заведениям делать членство, чтобы не пускать туда несовершеннолетних, получить лицензию на продажу алкоголя и пройти все проверки Роспотребнадзора , чтобы готовить еду», — сообщил он.

В последнее время власти серьезно занялись табачным вопросом — регулированием реализации сигарет и повышением акцизов. Так, чуть больше недели назад в России вступил в силу регламент Таможенного союза на табачную продукцию. Теперь производители сигарет обязаны выпускать пачки только с устрашающими изображениями, которые будут нанесены на обе стороны изделия и займут не менее 50% его площади. Кроме того, компании, производящие табак, обяжут выпускать свою продукцию в новой малопривлекательной упаковке, сбоку которой будет сказано, что товар содержит системные яды. Им также запретят запретят наносить на упаковки изображения, которые напоминают о чем-то вкусном, а также указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и другие.

17 октября Минздрав поддержал законопроект, внесенный членами Совета Федерации , запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее 10 м от входа в подъезды жилых домов.

В пояснительной записке парламентариев Совфеда указывалось, что ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. Людям, страдающим астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, приходится постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома. Жители нижних этажей многоквартирных домов в свою очередь становятся «заложниками» данной ситуации, не имея возможности открыть окна, отмечали в Совете Федераций.