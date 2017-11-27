Кремлевский стритрейсер сдался полиции

Прославившийся объездом пробок по тротуару у стен Кремля в Москве молодой человек сам сдался полиции. Видеозапись, на которой водитель BWM жалуется на трафик и, распугивая пешеходов, объезжает заторы по пешеходной зоне, появилась несколько дней назад и вызвала очередную волну возмущения поведением «золотой молодежи». По неподтвержденным данным, за рулем был 18-летний сын столичного бизнесмена. Для подростка подобное поведение стало уже нормой.

Видеозапись, на которой молодой человек объезжает затор на Кремлевской набережной прямо по пешеходному тротуару и нецензурно ругает гуляющих там пешеходов, появилась в соцсетях несколько дней назад и вызвала широкий общественный резонанс.

Большинство пользователей возмутило поведение водителя — по неофициальной информации, им мог быть 18-летний сын столичного бизнесмена Илья Савельев , о чем, в частности, сообщало издание Life.Ru. Молодой человек в своем инстаграме часто хвастался дорогими автомобилями и экстравагантными выходками за рулем. Не стал исключением и этот заезд с распугиванием пешеходов. При этом мнение подписчиков молодого стритрейсера разделились — его сторонники назвали его «красавчиком», а другие — раскритиковали. В итоге скандал докатился и до столичного управления ГИБДД , где сообщили, что занялись проверкой видеозаписи.

Но ждать окончания истории, как оказалось, пришлось недолго: нарушитель ПДД явился с повинной сам.

«Собственник вышеуказанного транспортного средства явился в 1-й Специализированный батальон ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве,

полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона)», — сказала Волк.

Отметим, что согласно ч. 2 ст. 12.15 КоАП, движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Если виновник оплатить штраф в течение 20 дней, то он вправе рассчитывать на 50-процентную скидку.

При этом остается открытым вопрос, окончена ли на этом проверка в отношении действий молодого человека, так как юридически в его действиях можно обнаружить и признаки другой статьи: 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), по которой не раз привлекались столичные стритрейсеры.

Так, в конце 2016-го года, 14 суток ареста именно по этой статье получил профессиональный автоспортсмен Алексей Смагин . На своем вишневом Hummer H1 он рассекал по пешеходным дорожкам Московского государственного университета и пытался заехать на лестницу здания: все это сняли на видео его друзья и разместили в интернете. Тогда Госавтоинспекция Москвы провела проверку по факту опубликованного видеоролика и быстро установила личность водителя. Молодого человека пригласили в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснения, куда он явился на следующий день.

В отношении Смагина составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 8.25 КоАП Москвы (размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями) и ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Во время допроса в полиции Смагин признался в совершении нарушения и заявил, что хотел проверить ходовые свойства автомобиля, для этого он и заехал на тротуар через сугробы.

Свои действия Смагин охарактеризовал тогда как баловство. «Я попытался развлечься, но, оказалось, сняли видео, и оно попало в интернет, хотя оно не первой свежести».

Отметим, что в настоящее время на контроле столичной Госавтоинспекции находится еще одно скандальное видео, также распространившееся по соцсетям, в котором четырехлетний мальчик едет за рулем внедорожника Gelandewagen и совершает опасные маневры на столичной МКАД.

На видеозаписи, снятой из салона старенького, но, тем не менее, премиального внедорожника Gelandewagen, видно, как маленький мальчик держится за руль и выполняет некоторые маневры на достаточно высокой скорости.

Все происходит на столичном МКАД. Ребенок сам выезжает со съездов, притормаживает и даже устраивает игры в «шашечки» с другими автомобилями. Снимает малолетнего водителя мужчина, который сидит справа на пассажирском кресле и комментирует происходящее. «Малой на „Гелике“ едет по МКАД. А вы, со скольких лет за рулем, ребят?», — спрашивает мужчина за кадром.

При этом на некоторых кадрах видно, что ребенку помогает держать женщина — ее руки с ярким маникюром иногда поворачивают руль и можно догадаться, что мальчик сидит у нее на коленях. Но чаще всего ребенок едет самостоятельно и выполняет команды. Пока до конца не понятно, какая ответственность может грозить тем, кто посадил мальчика за руль на оживленной городской магистрали. Так, штраф за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, предусмотрен частью 3 статьи 12.7 КоАП и влечет за собой наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Однако, если родственникам мальчика удастся доказать, что автомобилем он не управлял, а только сидел на коленях у водителя, то в таком случае на лицо будет лишь одно нарушение: перевозку ребенка возрастом до 12 лет без автокресла, что карается административным штрафом в 3 тыс. рублей.