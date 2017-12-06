Автомобилисты прозрели: полиция не ищет машины

Стюардесса из Ленинградской области сама нашла угнанный Hyundai Solaris

«Я прождала больше трех часов, и потом после повторного звонка в «112», мне сообщили, что следователь без меня осмотрела место происшествия и уехала, — рассказала владелица пропавшей иномарки. — Потом целых четыре дня я пыталась узнать, у какого именно специалиста мое дело и почему меня не опрашивают. Для этого пришлось писать первую жалобу на бездействие следователя на имя участкового. Спустя еще несколько дней мне, наконец, сообщили, что мое дело у следователя из города Ломоносов Александры Чистяковой — уголовное дело по факту угона возбудили только 7 ноября, опросили меня только 8 ноября». Провести собственное расследование, достойное шпионских фильмов, пришлось Ольге Духиной — жительнице Ленинградской области. Принадлежащий ей Hyundai Solaris синего цвета 2011 года выпуска, девушка, работающая стюардессой, обычно парковала во дворе собственного дома в поселке Кипеть. Когда 4 ноября рано утром она собралась выезжать на по делам, то поняла, что машину — угнали. Как рассказала «Газете.Ru» сама Духина, она сразу же позвонила по номеру «112», после чего к ней приехал участковый, принял заявление и оставил ждать следователя.

Параллельно с поисками следователя Духина, подозревая, что на оперативную помощь рассчитывать не придется,

«Это был точно мой автомобиль, я узнала его по фотографиям, — рассказала Духина. — Царапины, замятый порог, потертости на руле. Номер, конечно, был уже другой — Московской области. Машину предлагали осматривать в подмосковной Балашихе. Чтобы не терять время, я позвонила своему другу из Москвы, и по моей просьбе он договорился о встрече с продавцом, чтобы проверить автомобиль. На следующее утро, 10 ноября, мой друг уже осматривал машину и все сомнения у меня пропали — точно моя. Тогда мы решили оставить продавцу залог 5 тыс. рублей и попросить отсрочку, чтобы сходить в банк за деньгами. И в это же время позвонили в полицию по номеру «112», а также по «телефону доверия», объяснили, что произошло и попросили приехать сотрудников полиции как можно скорее, чтобы проверить продавца и задержать автомобиль». сама начала отслеживать специализированные сайты с объявлениями о продаже автомобилей. И на одном из них, 9 ноября, обнаружила свой собственный Solaris.

Однако, по словам Духиной, балашихинские полицейские приехали спустя более чем полтора часа, а «продавец» не выдержал ожидания и просто уехал, после чего перестал брать трубку, а объявление о продаже машины с сайта исчезло.

Следователя из Ленинградской области, как утверждает автомобилистка, информация о ее расследовании не интересовала. «Я позвонила своему следователю, рассказала ей, что произошло, попросила ее связаться с подмосковными коллегами — ведь передвижение автомобиля по Балашихе можно было отследить по камерам видеонаблюдения. Но девушка просто перестала со мной общаться и отвечать на звонки. У меня же от Solaris на новых номерах осталась только одна зацепка — в Государственной информационной системе на них „висел“ штраф от 5 ноября из Ярославской области. Возможно, машина опять уехала туда. Или же была в Балашихе, где проходила встреча».

В итоге автомобилистка собрала вещи и сама, 9 ноября прилетела в Москву и написала заявление о произошедшем в отдел полиции Балашихи, указав также, что полицейские полтора часа ехали на срочный вызов.

Также Духина сама проявила полицейское чутье и вспомнила, что на фотографиях с ее Solaris на заднем фоне фигурировал другой автомобиль — Kia Rio. Размещено объявление было от имени того же продавца, что и ее Solaris.

Ольга собрала всю «фотосессию» Kia с сайта, и стала внимательно изучать детали окружения, которые могли бы навести на конкретное место в Балашихе: часы, дома, улицы. Но ничего не подходило. Но на одной из фотографии в кадр попала маленькая часовня, которая и стала отправной точной.

Духина при помощи поиска по панорамным картам смогла как настоящий сыщик определить место съемки: парковка у загородной гостиницы в Ярославле. В итоге все сошлось — штраф от 5 ноября и съемка у отеля.

На фотографиях было видно, что парковка буквально утыкана камерами видеонаблюдения, и расследованию помогло бы изучение этого материала, а также данных о том, кто мог останавливаться в гостинице в этот день.

10 ноября автомобилистка снова пришла в участок в Балашихе и рассказала о результатах. Однако оперативники, по ее словам, посоветовали ей возвращаться домой и уточнили, что они ждали информации от следователя Ломоносовского ОМВД, которая пока не поступила.

Тогда автомобилистка пригрозила новыми жалобами в надзорные органы и даже отправила несколько писем (имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

В итоге ей поступил звонок от оперативников: девушке сообщили, что встретились с продавцом Kia Rio в Балашихе и провели с ним «тестовый заезд» до отделения полиции. Однако продавец, ранее судимый за кражу, на этот раз оказался чист: он признался, что действительно купил Solaris с рук, но продал его буквально на днях. С документами на автомобиль все было в порядке. Что касается Kia Rio то, судя по документам, машина ранее принадлежала местному участковому, который ее и продал.

Мне сказали, что мой Solaris, скорее всего в Брянске. И 20 ноября в полиции сообщили, что нашли и задержали автомобиль. Но с тех пор на мои вопросы о том, как его проверить, убедиться, что машина моя, и забрать, не отвечают ни в Ломоносовском ОМВД, ни сотрудник отдела собственной безопасности», — сообщила «Газете.Ru» Духина.

В настоящее время автомобилистка ждет ответов из прокуратуры МВД , обращения в эти органы были направлены в период с 14 по 23 ноября. «Газета.Ru» также направила запрос в МВД России, а также в МВД по Московской области, ответов пока не поступило.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае, если полицейским поступает вызов от автовладельца, у которого на руках все документы на машину и он утверждает, что его автомобиль угнали, но ее местоположение известно,