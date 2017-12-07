Автомобилисты прозрели: полиция не ищет машины

Девушка из Ленинградской области несколько раз выходила на след угнанного Hyundai Solaris. По ее словам, в это время следователи бездействовали. Водитель сама провела расследование, нашла машину и сообщила о точном местонахождении автомобиля в полицию. Но правоохранители приехали спустя несколько часов, когда иномарка уже уехала. Только после многочисленных жалоб машину уже во второй раз нашли сами полицейские, но вернуть ее все равно не получается.

Провести собственное расследование, достойное шпионских фильмов, пришлось Ольге Духиной — жительнице Ленинградской области. Принадлежащий ей Hyundai Solaris синего цвета 2011 года выпуска, девушка, работающая стюардессой, обычно парковала во дворе собственного дома в поселке Кипеть. Когда 4 ноября рано утром она собралась выезжать на по делам, то поняла, что машину — угнали. Как рассказала «Газете.Ru» сама Духина, она сразу же позвонила по номеру «112», после чего к ней приехал участковый, принял заявление и оставил ждать следователя.

«Я прождала больше трех часов, и потом после повторного звонка в «112», мне сообщили, что следователь без меня осмотрела место происшествия и уехала, — рассказала владелица пропавшей иномарки. —

Потом целых четыре дня я пыталась узнать, у какого именно специалиста мое дело и почему меня не опрашивают.

Для этого пришлось писать первую жалобу на бездействие следователя на имя участкового. Спустя еще несколько дней мне, наконец, сообщили, что мое дело у следователя из города Ломоносов Александры Чистяковой — уголовное дело по факту угона возбудили только 7 ноября, опросили меня только 8 ноября».

Параллельно с поисками следователя Духина, подозревая, что на оперативную помощь рассчитывать не придется,

сама начала отслеживать специализированные сайты с объявлениями о продаже автомобилей. И на одном из них, 9 ноября, обнаружила свой собственный Solaris.

«Это был точно мой автомобиль, я узнала его по фотографиям, — рассказала Духина. — Царапины, замятый порог, потертости на руле. Номер, конечно, был уже другой — Московской области. Машину предлагали осматривать в подмосковной Балашихе. Чтобы не терять время, я позвонила своему другу из Москвы, и по моей просьбе он договорился о встрече с продавцом, чтобы проверить автомобиль.

На следующее утро, 10 ноября, мой друг уже осматривал машину и все сомнения у меня пропали — точно моя. Тогда мы решили оставить продавцу залог 5 тыс. рублей и попросить отсрочку, чтобы сходить в банк за деньгами. И в это же время позвонили в полицию по номеру «112», а также по «телефону доверия», объяснили, что произошло и попросили приехать сотрудников полиции как можно скорее, чтобы проверить продавца и задержать автомобиль».

Однако, по словам Духиной, балашихинские полицейские приехали спустя более чем полтора часа, а «продавец» не выдержал ожидания и просто уехал, после чего перестал брать трубку, а объявление о продаже машины с сайта исчезло.

Следователя из Ленинградской области, как утверждает автомобилистка, информация о ее расследовании не интересовала. «Я позвонила своему следователю, рассказала ей, что произошло, попросила ее связаться с подмосковными коллегами — ведь передвижение автомобиля по Балашихе можно было отследить по камерам видеонаблюдения. Но девушка просто перестала со мной общаться и отвечать на звонки. У меня же от Solaris на новых номерах осталась только одна зацепка — в Государственной информационной системе на них „висел“ штраф от 5 ноября из Ярославской области. Возможно, машина опять уехала туда. Или же была в Балашихе, где проходила встреча».

В итоге автомобилистка собрала вещи и сама, 9 ноября прилетела в Москву и написала заявление о произошедшем в отдел полиции Балашихи, указав также, что полицейские полтора часа ехали на срочный вызов.

Также Духина сама проявила полицейское чутье и вспомнила, что на фотографиях с ее Solaris на заднем фоне фигурировал другой автомобиль — Kia Rio. Размещено объявление было от имени того же продавца, что и ее Solaris.

Ольга собрала всю «фотосессию» Kia с сайта, и стала внимательно изучать детали окружения, которые могли бы навести на конкретное место в Балашихе: часы, дома, улицы. Но ничего не подходило. Но на одной из фотографии в кадр попала маленькая часовня, которая и стала отправной точной.

Духина при помощи поиска по панорамным картам смогла как настоящий сыщик определить место съемки: парковка у загородной гостиницы в Ярославле. В итоге все сошлось — штраф от 5 ноября и съемка у отеля.

На фотографиях было видно, что парковка буквально утыкана камерами видеонаблюдения, и расследованию помогло бы изучение этого материала, а также данных о том, кто мог останавливаться в гостинице в этот день.

10 ноября автомобилистка снова пришла в участок в Балашихе и рассказала о результатах. Однако оперативники, по ее словам, посоветовали ей возвращаться домой и уточнили, что они ждали информации от следователя Ломоносовского ОМВД, которая пока не поступила.

Тогда автомобилистка пригрозила новыми жалобами в надзорные органы и даже отправила несколько писем (имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

В итоге ей поступил звонок от оперативников: девушке сообщили, что встретились с продавцом Kia Rio в Балашихе и провели с ним «тестовый заезд» до отделения полиции. Однако продавец, ранее судимый за кражу, на этот раз оказался чист: он признался, что действительно купил Solaris с рук, но продал его буквально на днях. С документами на автомобиль все было в порядке. Что касается Kia Rio то, судя по документам, машина ранее принадлежала местному участковому, который ее и продал.

Мне сказали, что мой Solaris, скорее всего в Брянске. И 20 ноября в полиции сообщили, что нашли и задержали автомобиль. Но с тех пор на мои вопросы о том, как его проверить, убедиться, что машина моя, и забрать, не отвечают ни в Ломоносовском ОМВД, ни сотрудник отдела собственной безопасности», — сообщила «Газете.Ru» Духина.

В настоящее время автомобилистка ждет ответов из прокуратуры МВД , обращения в эти органы были направлены в период с 14 по 23 ноября. «Газета.Ru» также направила запрос в МВД России, а также в МВД по Московской области, ответов пока не поступило.

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае, если полицейским поступает вызов от автовладельца, у которого на руках все документы на машину и он утверждает, что его автомобиль угнали, но ее местоположение известно,

они обязаны немедленно объявить план «Перехват» и задержать подозреваемых. Также он обращает внимание, что для начала проверки следователю вовсе не обязательно ждать три дня.

«Уголовное законодательство подразумевает оперативное расследование, — сказал Аманлиев. — Но даже с этим возникают проблемы — на возбуждение уголовного дела в таком случае дается три дня, но это не значит, что 2,5 дня можно сидеть и ничего не делать.

Это называется неисполнение, либо ненадлежащие исполнение своих обязанностей. Но в случае угона понятно, что действовать нужно быстро. А когда водитель звонит сам, и говорит, что нашел машину, оперативник просто обязан сразу же собрать опергруппу и выезжать на место. Ему ведь практически не надо работать, не надо проверять записи с видеокамер, отслеживать автомобиль. Нужно просто быстро приехать.

Бывает, что, если уголовное дело возбуждено в другом регионе, полицейским просто не хочется им заниматься. Я считаю, что сотрудники полиции, которые не приехали на оперативный вызов, должны понести дисциплинарную ответственность».