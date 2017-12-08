Эксперты: техосмотр не нужен

Техосмотр не нужен: эксперты об ужесточении норм ТО

Ужесточение правил прохождения технического осмотра автомобилей, в определенной степени отменяющее прежние реформы, не изменит ситуацию в целом, сам же техосмотр давно пора отменить, считают эксперты ФБА "Экономика сегодня"

Система технического осмотра автомобилей может быть изменена. В Минэкономразвития готов план, предполагающий внесение корректив в КоАП, УК и другие законы.

Речь идет о запрете выдачи диагностической карты без проверки, а также штрафах за непройденный ТО в размере 800 рублей. Процедура техосмотра будет фиксироваться на видео и фото, контроль за работой операторов возложат на Ространснадзор . Внесение недостоверных сведений в автоматизированную информационную систему, которая находится в ведении МВД , чревато уголовным наказанием.

По закону "О техосмотре транспортных средств" с 2012 года проверку автомобилей проводят частные компании, а вместо талонов ТО применяются диагностические карты.

По данным союза операторов ТО "Техэксперт", реальную проверку своих автомобилей делают лишь 20% владельцев.

Шило на мыло

"В стране 50 миллионов машин. По данным "Коммерсанта", 80% машин не проходит техосмотр. И если у нас такой объем автопарка минует в последние пять лет станции техосмотра, а страна еще ездит и не убилась, это лучшее доказательство того, что техосмотр не нужен, он не играет никакой роли", — сказал автоэксперт Сергей Асланян

Автомобильный обозреватель, независимый эксперт Андрей Осипов предлагает проследить историю реформ в этой сфере.

"Сначала мы говорили, что талоны ГИБДД покупались, никто не проходил техосмотр сам В итоге все станции ТО сделали независимыми, передав надзор за ними Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Эти СТО выдавали диагностические карты, и только с ними вы могли приобрести полисы ОСАГО, которые фактически являлись подтверждением того, что вы прошли техосмотр. В итоге эту диагностическую можно было купить в пунктах, где выдавались полисы ОСАГО, без прохождения все того же техосмотра", — напомнил эксперт, уточнив, что, по сути, ничего не изменилось.

Одни проверяют, другие вносят

Предложениями изменить нынешний порядок МЭР теперь признает, что прежние реформы оказались неудачными. И теперь в рамках новой реформы предлагается функции контроля передать от РСА государственной организации, Ространснадзору, притом что ведение электронной базы остается за РСА.

"Это моя первая претензия к этому законопроекту — неясно, каким образом все они будут делать одно общее дело. Одни проверяют, другие вносят — это как, простите? Кроме того, фиксация прохождения техосмотра камерами как мера-гарант не выдерживает никакой критики — все знают, что это можно обойти", — говорит Осипов.

instagram.com / @surgeon25 // В стране 50 миллионов автомобилей, из них техосмотр проходит только 10 миллионов

Удобно и недорого

По мнению эксперта, техосмотр пора отменить, сделать его диверсифицированным в зависимости от года выпуска и характера автомобиля. Если машина новая, обслуживается у официального дилера, зачем заставлять владельца тратить время и деньги, если за ее состояние отвечает производитель, задается вопросом Андрей Осипов.

"Мы пытаемся реформировать систему, которая не так уж и нужна. Но если мы все же решаем, что она, эта система, необходима, во главу угла нужно ставить автовладельца. Раз мы делаем это обязательным, пусть процедура будет понятной, удобной и недорогой", — сказал эксперт, добавив, что "ни в одной стране мира нет государственного органа, который за этим бы следил".