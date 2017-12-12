Российские водители отказались от стакана

С начала года на дорогах страны в ДТП погибли около 17,2 тысяч человек, еще 194 тысячи получили различные травмы. Оставаясь самой «аварийной» страной в Европе, в России по итогам года — это уже очевидно — будет зафиксировано наименьшее количество погибших и раненых в ДТП за последние десятилетия. Спад наблюдается по большинству основных показателей аварийности, в том числе пьяному вождению.

Россия идет на рекорд

С января по ноябрь на российских дорогах произошло почти 153 тысячи тяжких ДТП, в которых погибли 17 185 человек и пострадали еще около 194,3 тысяч. Такие данные приводит ГИБДД РФ . Несмотря на пугающие масштабы аварийности, по которым Россия значительно опережает любое другое государство в Европе, эти цифры, особенно касательно погибших, едва ли не вдвое ниже, чем 10-15 лет назад и даже меньше, чем в прошлом году, самом успешном за последние десятилетия с точки зрения дорожного безопасности.

По итогам 11 месяцев 2016-го, жертв ДТП было почти на 10% больше — 18 640 человек, а количество раненых составило около 202 тысяч человек.

Пьяных ДТП меньше

В этом году заметно улучшилась и ситуация с ДТП пьяными водителями, хотя абсолютные цифры таких происшествий по-прежнему огромны.

С января по ноябрь по вине пьяных или отказавшихся от медосвидетельствования водителей в России погибли чуть больше 3,8 тысяч человек (годом ранее почти 4,6 тысяч), еще почти 22,9 тысячи были ранены (в 2016-м — 25,7 тысяч).

Ситуация с детским травматизмом, несмотря на все усилия и пропаганду ГИБДД, за год осталась неизменной и также может считаться катастрофической.

В этом году на дорогах погибли 857 детей и подростков до 18 лет, еще 24 318 получили ранения. При этом около 100 несовершеннолетних погибли и почти 5000 тысяч были ранены по собственной вине. За 11 месяцев 2016 года на дорогах также погибли 857 детей, а число раненых было даже меньше — 24 099 ребенка. Соотношение причин аварий также осталось идентичным — в подавляющем количестве аварий это нарушение ПДД водителям.

Аварий с автобусами больше

Минувшим летом произошел настоящий всплеск аварий с участием пассажирского транспорта. Из-за целого ряда ДТП с большим количеством погибших новый начальник ГИБДД Михаил Черников сразу после своего назначения объявил, что ведомство резко усилит контроль в этой сфере. Тем не менее, серьезные аварии с автобусами происходят едва ли не каждую неделю. И даже на фоне общего снижения аварийности ситуация с безопасностью перевозок ухудшилась.

С начала года в ДТП с участием автобусов произошло 5 тыс. серьезных ДТП, в которых погибли 290 и были ранены 7700 человек. В прошлом году за 11 месяцев все три показателя были ниже — жертв ДТП, к примеру, было лишь 214.

Новички ездят лучше, а мигранты из СНГ хуже

Количество аварий с участием начинающих водителей — со стажем до двух лет — пусть и незначительно, но сократилось. Если в этом году было зафиксировано 9,2 тысячи таких аварий, в которых погибли 844 человека, а еще 13,2 тысячи были ранены, то год назад количество ДТП составило почти 11 тысяч, а количество погибших — 1030 человек.

Как следует из статистики, в 2017 году в ДТП с водителями-гражданами стран СНГ произошло более 3,8 тысяч ДТП, в которых погибли 466 человек и еще более 5,3 тысяч были ранены. Год назад эти показатели были лучше.

Зато аварий с водителями-иностранцами из других стран в новом году стало меньше.

Москва усмирила лихачей

Любопытная картина с аварийностью наблюдается в Москве. С начала года в столице произошло чуть более 8 тысяч тяжких ДТП, в которых погибли 439 человек (годом ранее 520) и еще около 9200 (9500 в 2016-м) пострадало.

Заметно и снижение числа ДТП с пьяными водителями. В прошлом году за 11 месяцев в таких авариях погибли в общей сложности 42 человека, а еще 568 пострадали. В 2017-м жертв нетрезвого вождения в общей сложности были 33 человека, еще 441 пострадал.

Напомним, что российские власти много лет пытаются повысить безопасность на дорогах с помощью системных межведомственных Федеральных целевых программ (ФЦП), которые финансируют как регионы, так и федеральный бюджет. Нынешняя была принята в 2013 году и рассчитана до 2020 года. Согласно ее ключевому показателю, смертность на дорогах страны к концу программы должна снизиться до 20 тысяч человек в год. Фактически этот показатель был достигнут еще в прошлом году. При этом в ведомстве уже разработали новую программу по снижению аварийности.