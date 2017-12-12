В ДТП на плотине всплыл мажор

В Иркутской области полиция задержала 19-летнего водителя, который на своем Porsche попал в смертельное ДТП с двумя погибшими и сбежал с места аварии. Спустя сутки студента Академии права, который ранее подозревался в избиении девушки, задержали. Он утверждает, что сдался полиции сам, так как раскаялся. При этом его мать, получив после аварии звонок от сына, по данным очевидцев, приезжала на место ДТП и уверяла, что машина была угнана.

Резонансная авария произошла утром 10 декабря на плотине Иркутской ГЭС. На дороге, проходящей по плотине, столкнулись Porsche Cayenne и «Нива», в которой ехали сотрудники охранного предприятия «Иркутскэнерго»

После столкновения отечественный внедорожник превратился в груду искореженного металла. Два его пассажира погибли, еще два человека, включая водителя, госпитализированы с серьезными травмами. Водитель Porsche Cayenne сбежал с места аварии, по всей видимости, не получив серьезных травм. Да и сам элитный кроссовер получил значительно меньше повреждений, чем российский автомобиль.

Как именно произошло столкновение, пока не ясно, но судя по расположению транспортных средств после аварии, на встречной полосе оказался именно Porsche.

Несмотря на бегство водителя, номера автомобиля остались на месте и личность владельца иномарки быстро установили. Под подозрение попал 19-летний житель Саянска Станислав Дзирквадзе.

По словам очевидцев, вскоре после ДТП к месту аварии приехала его мать, которой, по некоторым данным, формально и принадлежит люксовый кроссовер, и заявила, что ее сын находится в Саянске, а автомобиль совсем недавно был угнан. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Водительские права Дзирквадзе получил всего два месяца назад, зато за свою недолгую жизнь уже имел проблемы с законом.

Как сообщает babr24.com, в 2015 году его задержали в Иркутске за нанесение побоев девушке. В тот раз в отношении юноши было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 116 УК РФ (побои), но до суда дело не дошло. Проступок не помешал Дзирквадзе поступить в Восточно-Сибирский филиал Российской Академии Правосудия — вуза, который был учрежден Верховым судом РФ и Высшим Арбитражным судом.

Кстати, по данным издания, серьезные проблемы с законом имел и отец Дзирквадзе, который якобы ранее успел отсидеть в колонии за незаконную рубку леса, а сейчас имеет связи с политиками как в Саянске, так и на областном уровне. Его текущий бизнес также связан с лесом.

По данным местных журналистов, около суток сбежавший водитель скрывался у знакомых в Иркутске, после чего стало известно о его задержании.

12 декабря региональное управление МВД опубликовало сообщение, в котором говорится, что задержанного накануне отправили под административный арест — он доставлен в спецприемник по административному делу, возбужденному по факту оставления водителем места ДТП, участником которого он является. Срок ареста Дзирквадзе не уточняется.

По факту самой аварии следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ. Виновнику грозит до семи лет лишения свободы, но статус подозреваемого задержанный пока не получил. «В ближайшее время будет определен процессуальный статус указанного фигуранта, а также избрана мера пресечения на период предварительного следствия», — говорится в сообщении.

«В рамках расследования запланировано проведение различных следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы и привлечение предполагаемого виновника к уголовной ответственности», — подчеркнули в ведомстве. Также в МВД отметили, что в рамках уголовного дела назначен комплекс экспертиз, направленных на установление объективной картины автомобильной аварии. Кроме того, уже установлен и допрошен ряд свидетелей, изучены записи видеорегистраторов.

К сообщению полиция прикрепила и видеозапись, на которой видно, как задержанного в сумерках доставляют в спецприемник. На записи Дзирквадзе, отвечая на вопросы, рассказывает о события того утра.

«Потом сам пришел», — внезапно говорит Дзирквадзде, хотя ранее о его добровольной явке не было ничего известно. Молодой человек абсолютно спокойно отвечает интервьюеру, что его задержали «за ДТП на плотине». На вопрос о том, почему он покинул место ДТП, юноша чуть растерянно поясняет: «сильно испугался».

На уточняющий вопрос он поясняет, что это было его самостоятельное решение, а в содеянном он раскаивается. Кроме того, на вопрос о признании вины в ДТП Дзирквадзе говорит, что, «конечно, признаю вину полностью».

Задержанного попросили рассказать, как произошла сама авария. «Была видимость плохая. В 30-50 метрах увидел помеху перебегающую, потом резкий свет фар. Я хотел уйти сперва вправо, там не было куда уходить, я начал руль влево выкручивать и потом ничего не помню уже. Потом, когда уже открыл глаза, вытащил из машины двух человек, кого видел. И все», — говорит он.

На уточняющий вопрос Дзирквадзе заявил, что «изначально вообще не понимал, что происходит, не знал, что там будут погибшие, шокирован был сильно».

Водитель Porsche также пояснил, что сразу после ДТП с места аварии звонил маме. Таким образом вскоре женщина действительно могла оказаться на месте инцидента и заявить об угоне. Пока неизвестно, будет ли полиция проверять данный факт и в случае его подтверждения давать ему оценку. Зато уже сейчас понятно, что если Дзирквадзе оформили явку с повинной, это может стать серьезным доводом его защиты в суде.