Броневик Поклонской отправили в утиль

В Крыму произошло серьезное ДТП со служебным внедорожником прокурора республики. Бронированная Toyota в 2014 году была куплена Генпрокуратурой за семь с лишним миллионов рублей для Натальи Поклонской, которая тогда возглавляла надзорное ведомство. Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было. В прокуратуре ситуацию не комментируют.

О необычном инциденте с бронированным внедорожником прокурора Крыма первым сообщила 11 декабря в фейсбуке «Республика Online». По информации издания, в аварии дорогостоящая машина получила сильнейшие повреждения.

«После ухода Поклонской этот броневичок в наследство достался новому прокурору Олегу Камшилову. Так вот, больше этого автомобиля нет. На днях разбили в хлам. Водитель завез прокурора домой, а на обратном пути решил поразвлечься. Кстати, управлять таким автомобилем — большое искусство, весит он как полкамаза. По всей видимости, алкоголь (который позже был обнаружен в крови водителя) не позволил ему адекватно чувствовать себя на дороге. По нашей информации, автомобиль восстановлению не подлежит», — говорится в сообщении.

Активистам издание предложило «внимательно следить за госзакупками».

Как удалось выяснить «Газете.Ru» , авария с участием служебного «броневика» прокурора республики действительно имела место и произошла еще в самом начале месяца. «Водитель накосячил, действительно разбил машину», — рассказал информированный источник, подтвердив, что самого Камшилова в момент аварии в салоне не было.

Получить хоть какую-то официальную информацию об инциденте оказалось невозможным. В пресс-службе прокуратуры Крыма затруднились предоставить оперативный комментарий, не сумев подтвердить или опровергнуть информацию об аварии. В республиканском МВД попросили прислать письменный запрос, также не сумев оперативно прокомментировать информацию СМИ.

В публикуемой ГИБДД Крыма ежедневной сводке дорожных происшествий в начале декабря инцидент с Toyota Land Cruiser не упоминается. Что может быть и следствием того, что авария не повлекла за собой травм для ее участников.

В любом случае, согласно источнику, многотонная Toyota пострадала. Если нарушена бронезащита, то автомобиль утратил свои первоначальные свойства с точки зрения обеспечения безопасности, и в этом случае машину действительно ждет списание.

Тендер на закупку служебного автомобиля для прокурора Крыма был объявлен в октябре 2014 года — тогда ведомство возглавляла будущий депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Согласно опубликованным документам закупки, в автомобиле должны быть не менее 10 подушек безопасности, система коммуникации с голосовым управлением, четыре камеры по периметру салона, система помощи при езде по бездорожью и кожаный интерьер.

Помимо этого машина должна быть оборудована скрытым бронированием с толщиной стальных листов до 6,5 миллиметра, которое не должно менять изначальный дизайн салона и внешний вид Toyota Land Cruiser или его аналога. Кроме брони заказ предусматривает пулеуловители по всему проему дверей, отделанные замшей под цвет салона, и бронированную перегородку с откидывающимся стеклоблоком и бойницей.

«Автомобиль должен быть оборудован маскирующей системой, обеспечивающей движение в ночное время суток, с выключенными источниками штатного освещения», — написано в заявке.

Кроме того, в тендере отмечалось, что для управления бронемашиной мало иметь водительские права привычной «легковой» категории B — необходимо иметь удостоверение категории С.

За такой автомобиль ведомство готово было заплатить 7,66 млн рублей.

В результате торгов с единственным участником цена упала незначительно — до 7,621 млн Тендер выиграло ООО «Кольчуга». Эта нижегородская компания занимается производством бронированных автомобилей с 1992 года. Несмотря на интерес со стороны СМИ, в Генпрокуратуре и прокуратуре Крыма комментировать закупку не стали.