Авторынку дали меньше миллиардов

Адресные программы поддержки спроса на автомобили в России начнут действовать с января — на эти цели Минпромторг запланировал 16 млрд руб. Всего на финансирование поддержки автопрома в 2018 году выделено 35 млрд руб. Стимулирование спроса субсидиями — последняя мера, толкающая авторынок вверх, однако денег хватит только на первые полгода, указывают эксперты.

Стали известны объемы финансовой поддержки российского автопрома, в том числе при помощи специальных адресных госпрограмм, к которым уже привыкли как покупатели новых автомобилией, так и сами автопроизводители. Как рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с журналистами, где присутствовал и корреспондент «Газеты.Ru»

Всего на поддержку автопрома в 2018 году будет направлено 35 млрд рублей. Из них на адресные программы, такие как «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и так далее, направят 16 млрд рублей.

Для сравнения напомним, что всего в 2017 году, согласно данным Минпромторга, суммарный объем господдержки автопрома на 2017 год составил 62,3 млрд руб. Их реализация призвана была простимулировать продажи более 750 тыс. машин и позволить выйти на рост производства к прошлому году на уровне 7%. Что касается адресных госпрограмм, то на них из этой суммы 17,4 млрд руб. было пущено на адресные программы поддержки спроса на автотехнику.

«У нас отфиксирована в бюджете сумма около 24 млрд руб., и, возможно, будет еще 9,5 млрд руб. из резервного фонда.

Это порядка 35 млрд руб. в целом, в том числе деньги банкам, с которыми мы должны рассчитаться за предоставленную возможность по льготному автокредитованию предыдущих лет, включая 2017 год — это 9 млрд

И остальные распределяются таким образом: 2,5 у нас газомоторка (поддержка приобретения машин на газомоторном топливе), 1,5 млрд —электротранспорт (включая электробусы), и оставшиеся деньги пойдут на новые адресные программы и субсидии по инвестиционным кредитам. 100 млрд это промсубсидии, — пояснил Мантуров.

— С января мы запускаем (адресные программы поддержки спроса) — посмотрим, на сколько эффективно они продолжат работать. На эти меры запланировано 16 млрд рублей».

Отметим, что в набор стимулирования потребительского спроса на авторынке входят такие госпрограммы, как «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».

Как ранее уже сообщали в Минпромторге, скидка при покупке кредитного автомобиля по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» сохранится. Скидка по обеим этим программам составит 10% от стоимости автомобиля. Всего в 2018 году в рамках льготных кредитных договоров планируется продать 55 тыс. автомобилей. А вот скидок на процентные ставки по автокредитам не будет. В Минпромторге объяснили это снижением ставок по автокредитам до значений начала 2014 года. При этом максимальная ставка кредитного договора, подпадающего под условия льготного автокредитования, определена на уровне 17% (ранее размер максимальной ставки составлял 11,3%).

Предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, напомним, теперь увеличена с 1,45 млн руб. до 1,5 млн рублей. «Указанное повышение позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2017 года и позволит расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», — считают в ведомстве.

Руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что на фоне низкой базы 2017 года, а также запущенных программ позволит рынку первые 2-3 месяца расти на 20-30%. В дальнейшем же, если все средства на стимулирования спроса закончатся и не будет выделено дополнительных ресурсов, продажи могут скатиться в отрицательную динамику.

«Если 16 млрд руб. разделить на 50 тыс. руб. на один автомобиль, то получается 320 тыс. автомобилей, — сказал Целиков «Газете.Ru». — В 2017 году примерно каждый второй автомобиль в России продавался с использованием госпрограмм поддержки спроса.

По моим прогнозам, авторынок в России в начале 2018 года все равно будет расти: динамика будет положительной, из-за низкой базы. А вот к лету получается, что и деньги на программы могут закончиться и база АППГ существенно выше — так, в 2017 году рынок постоянно рос.

А это означает, что мы можем получить и отрицательную динамику продаж во втором полугодии. Отложенный спрос на новые автомобили, конечно есть, но его надо стимулировать, подталкивать людей к покупке различными бонусами. Подобные программы, безусловно, действуют — любое стимулирование дает свой эффект. Другое дело, что в 2018 году он будет уже ниже: так, в предыдущие годы работали и утилизационные программы, и трейд-ин, на которые выделяли дополнительные средства. Теперь их нет. Поэтому, по моим прогнозам, первые 2-3 месяца рынок будет расти, в Минпромтоге отчитаются, что дела идут в гору, все налаживается.

Что будет потом, когда поддержка кончится, трудно сказать — может быть, программы продлят, тогда в середине года динамика будет нулевая. Всего, по моей оценке, в 2018 году рынок покажет 10-процентный прирост».

В свою очередь автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что без стабильной господдержки рынка продажи будут постоянно колебаться, а при полном отсутствии финансирования отрасли к 2019 году покатятся вниз.

«Говорить о том, что кризис закончился — рано, — сказал Моржаретто «Газете.Ru». — Да, сейчас продажи растут, но происходит это из-за низкой базы, ведь еще в 2014 году продажи были в два раза выше, чем сейчас. Эффект отложенного спроса — это временный фактор. Люди купят машины в 2018 году, купят в начале 2019 года, но больше факторов для роста рынка я не вижу.

Развиваться авторынок в России будет циклично: подъем-спад, подьем-спад и без господдержки в 2019 году, чем нас иногда пугают, он просто упадет.

Учитывая, что в Минпромторге хотят, чтобы автокомпании продолжали инвестировать в Россию, наращивали глубину локализации, чиновникам придется постоянно стимулировать внутренний спрос именно такими программами. Потому что большинство компаний, когда стали приходить сюда с 2004 года планировали продавать свои автомобили именно в России, а не экспортировать их».

Президент Российской ассоциации дилеров ( РОАД Олег Мосеев в беседе с «Газетой.Ru» выразил сожаление по поводу того, что выделенная на поддержку отрасли и адресные программы сумма ниже по сравнению с цифрами прошлых лет. Кроме того, по его оценке, сами программы довольно специфичны и далеко не все могут ими воспользоваться».

«Поддержка авторынку, безусловно, нужна и автомобили по этим программам раскупают очень быстро, — сказал Мосеев «Газете.Ru». — Но доступ к нынешним программам теперь имеет ограниченная аудитория.

Так, не все потребители идут за первым автомобилем. Смущает и сама сумма — одно дело, когда 9 млрд выделяют еще и на субсидирование кредитных ставок в паре с ними, когда размер дотаций больше. А теперь программы более адресные, и, соответственно, проданных машин по ним будет меньше. Есть и опасения, что вся поддержка закончится уже к лету и больше авторынок не подстрахуют».