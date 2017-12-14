Смерть на МКАД: байкер не смог уйти от погони

В Москве в ходе полицейской погони погиб мотоциклист. Уходя от патрульных машин, он врезался на МКАД в попутный микроавтобус и скончался на месте. Оказалось, что погибший не имел водительских прав и ранее неоднократно привлекался за это к административной ответственности.

В ночь на 14 декабря на МКАД произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Несмотря на зиму, Андрей Кулюкин продолжал ездить по городу на двух колесах. Глубокой ночью его попытались остановить полицейские, дежурившие на пересечении Каширского шоссе и Коломенского проезда.

Байкер останавливаться не стал и попытался скрыться. Началась погоня, которая вскоре переместилась на МКАД. В итоге за 24-летним мотоциклистом, пытавшимся скрыться на огромной скорости, гнались сразу четыре экипажа.

В четверг днем в сети появилась запись с видеорегистратора одной из полицейских машин, которая подробно запечатлела момент гибели Кулюкина. За несколько секунд до гибели байкер настигла одна из патрульных машин, которая, двигаясь по соседней полосе, поравнялась с ним.

Несколько сот метров мотоциклист и полицейские проехали параллельно. Возможно, один из стражей порядка через опущенное боковое стекло требовал от нарушителя остановиться и тот мог отвлечься на разговоры. Чем-то другим трудно объяснить трагическую развязку — слишком поздно заметив ехавший впереди микроавтобус Mercedes Sprinter, байкер врезался в него на большой скорости.

При этом, судя по видео, кажется, что мотоциклист пытался затормозить, но сделать этого не успел, а уйти ему оказалось некуда. Слева этому мешала двигавшаяся вплотную полицейская машина, а по правой полосе, чуть впереди, как раз в этот момент ехала фура и перестроение на эту полосу обрекало мотоциклиста на столкновение.

От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Как сообщает «МК», оказалось, что он передвигался на чужом мотоцикле и вообще не имел водительских прав — именно поэтому он и попытался избежать встречи с полицейскими. С начала года его уже три раза штрафовали за езду без прав на общую сумму в 7 тысяч рублей.

Очевидно, что после гибели мотоциклиста как минимум должна быть проведена доследственная проверка — так как в инциденте замешаны полицейские этим делом будет заниматься Следственный комитет

Следователи наверняка изучат и действия экипажа, который поравнялся с мотоциклистом — ответы на многие вопросы даст запись с видеорегистратора их машины, который должен был зафиксировать все действия и переговоры полицейских. Однако пока на сайте столичного управления СК никаких новостей на эту тему нет, а официальный представитель ведомства Юлия Иванова к телефону не подходила.

О погибшем известно, что он окончил колледж железнодорожного и городского транспорта, где выучился на слесаря-электрика подвижного состава. Он трудился в столичном локомотиворемонтном заводе. Несмотря на отсутствие водительских прав погибший давно увлекался мотоциклами и был хорошо известен в мотособществе — фактически всего его многочисленные фотографии в соцсетях связаны с байками.

На странице Кулюкина в соцсети многие его знакомые выразили соболезнования.

Летом этого года похожая история, получившая широкий резонанс, произошла в Одинцовском районе Подмосковья.

Тогда в ходе полицейской погони погиб пассажир мотоцикла — 13-летний ребенок. На большой скорости он просто упал с мотоцикла, на котором помимо него находились его более старшие знакомые — 20 и 17 лет. Вся компания была в нетрезвом состоянии, так как отмечала проводы приятеля в армию.

Реагируя на попытку обгона полицейской машины, сидевший за рулем мотоцикла молодой человек прибавил газу и попытался воспрепятствовать маневру. К резкому маневру ребенок оказался не готов, слетев с байка. Полицейские также не сумели вовремя среагировать, и в итоге произошло столкновение — мотоцикл упал, но два оставшихся пассажира получили легкие травмы. По факту трагедии сразу же было возбуждено уголовно дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.