Франция потрясена: шлагбаум подвел детей под поезд

Авария со школьным автобусом на железнодорожном переезде, в которой погибли шесть детей, а еще восемь находятся в критическом состоянии, потрясла всю Францию. По словам очевидцев, на переезде не закрылись шлагбаумы и не сработали специальные сигналы, предупреждающие о приближении поезда. Водитель выехал на пути, и автобус буквально разорвало на части при столкновении с поездом. Президент Франции объявил «полную государственную мобилизацию».

Обстоятельства страшной аварии на юге Франции с участием перевозящего школьников автобуса и поезда на железнодорожном переезде расследуют власти страны: в настоящее время известно о шести погибших и 18 раненых, восемь из которых находятся в критическом состоянии, а остальные — в тяжелом. Жертвы находятся в больницах Перпиньяна, Тулузы и Монпелье.

Трагедия произошла вечером в 16.10 по местному времени, 14 декабря близ города Перпиньян. Как сообщает издание Francebleu, автобус перевозил не менее 20 детей и подростков возрастом от 13 до 17 лет в сопровождении взрослых. Все учащиеся — из колледжа Миллас.

По неизвестным пока причинам водитель автобуса не заметил приближающийся поезд и выехал на железнодорожный переезд.

После этого в заднюю часть автобуса врезался поезд, разорвав его на две части. По некоторым данным водитель школьного автобуса выехал на переезд уже в тот момент, когда шлагбаум был опущен, и поезд врезался в него на скорости 80 км/час.

Однако некоторые очевидцы и сами выжившие пассажиры утверждают, что шлагбаум был поднят, и горели световые сигналы, разрешающие движение.

На фотографиях с места происшествия видно, что от автобуса мало что осталось — трудно представить, что в разорванном остове смогли выжить люди.

На место аварии на вертолете прибыл премьер-министр Франции Эдуард Филипп. По его словам, обстоятельства этой трагедии все еще не определены. «Они являются предметом расследования, которое разъяснит обстоятельства этой трагедии», — сказал он.

Из-за того, что автобус после удара получил серьезные повреждения, идентифицировать всех погибших и пострадавших удалось не сразу. Так, еще вечером в четверг не были установлены личности 10 погибших и пострадавших. Это «чрезвычайно сложно», — заявил Филипп. Окончательно идентифицировать всех жертв аварии удалось только на следующий день.

Свое обращение к близким погибших и пострадавших опубликовал в своем твиттере президент Франции Эммануэль Макрон . «Мысленно я с жертвами и семьями жертв этой ужасной аварии со школьным автобусом. Объявлена полная государственная мобилизация для оказания им помощи», — написал он.

В настоящее время полицейские разбираются в том, что стало причиной ДТП: им предстоит выяснить, действительно ли не работали шлагбаумы, или имели место другие внешние факторы. Водитель выжил, однако допросить его из-за состояния здоровья невозможно, тем не менее у него взяты пробы на наркотики и алкоголь.

«Расследование только начинаются и может занять время, предупредил в четверг вечером прокурор. — Мы точно знаем, что пересечение, на котором произошло столкновение, было оборудовано двумя шлагбаумами и автоматическими сигналами».

В пятницу, 15 декабря, в колледже Миллас объявлен день открытых дверей — каждый может прийти сюда, чтобы выразить соболезнования. Туда приедет министр национального образования Жан-Мишель Бланк. Также организован сбор крови в родном городе пострадавших Сен-Фелиу-д'Амонте. В четверг вечером за помощью психологов обратилось более 300 жителей города.

В начале года «Газета.Ru» сообщала о серьезной автомобильной авария с участием экскурсионного автобуса, перевозившего венгерских подростков из Франции в Будапешт.

Домой возвращались 53 подростка возрастом от 14 до 18 лет — все мальчики. Всего же в автобусе находилось 55 человек, включая водителя и преподавателя, — группа возвращалась после отдыха на одном из горнолыжных курортов.

По неизвестным пока причинам на одной из развязок в направлении Вероны автобус на полном ходу врезался в столб и загорелся. Часть людей от сильнейшего удара выбросило через лобовое стекло на асфальт, другие оказались заблокированы в горящем автобусе. Судя по кадрам с места аварии, пожар был очень сильным — от автобуса остался только железный остов.

По словам очевидцев, больше повезло тем, кто сидел в хвосте автобуса: они смогли разбить стекла и выбраться наружу. Преподаватель, который сопровождал группу, смог спасти многих из тех, кто ехал в середине автобуса. По данным местных СМИ и пожарной службы Италии, по меньшей мере 16 человек погибли, еще 39 получили различные травмы — их доставили в больницы Вероны.