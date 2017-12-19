Опять Gelandewagen: внук вице-премьера отсидит за двоих

В Баку суд осудил внука вице-премьера на шесть колонии за ДТП

В Азербайджане суд осудил внука вице-премьера, который на своем Mercedes Gelandewagen устроил с сыном высокопоставленного «гаишника» уличные гонки, закончившиеся гибелью двух человек. В последний момент суд посчитал, что мажор, несмотря на бегство с места аварии, все-таки не виновен по предъявленной ему статье об оставлении места ДТП. Он получил близкий к минимальному сроку — шесть лет лишения свободы.

В Баку в суде по тяжким преступлениям огласили приговор по скандальному делу с участием яркого представителя местной «золотой молодежи» 23-летнего Наиля Аллахвердиева , который летом этого года устроил смертельную аварию. Громкий процесс закончился образцово-показательно — обвиняемый получил длительный срок в колонии.

Сама авария произошла около 21.30 3 августа 2017 года на проспекте Гейдара Алиева в азербайджанской столице. Трагедию спровоцировали уличные гонки, которые устроили водители двух автомобилей.

За рулем Mercedes Gelandewagen, как позже выяснилось, находился внук вице-премьера правительства страны Али Гасанова , который также возглавляет Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

За рулем Mazda с «красивыми» номерами, как затем выяснилось, находился Мирмухаммед Исмайлов по прозвищу Мага. Отцом Исмайлова оказался экс-начальник отдела Государственной дорожной полиции Насиминского районного управления полиции Баку майор полиции Аловсат Исмайлов. В том же отделе полиции на момент аварии работал и брат водителя Mazda.

В какой-то момент Аллахвердиев не справился с управлением и на огромной скорости (очевидцы оценивали скорость участников в 200 км/ч — «Газета.Ru» ) протаранил ехавший впереди ВАЗ-2115. После этого иномарка снесла отбойник и перелетела на второстепенную полосу проспекта, где врезалась в группу пешеходов.

Затем внедорожник ударился об ограждение, загорелся и полностью выгорел. В аварии погибли пассажир Gelandewagen Мехти Алиев и пешеход Вагиф Асадов . Серьезные травмы получили еще двое — семейная пара из Турции.

Водитель Mercedes в последний момент выбросился из горящего автомобиля и отделался небольшими ожогами. С места аварии он исчез, но довольно быстро удалось установить личности обоих участников смертельной гонки. Они были задержаны 6 августа.

Инцидент вызвал огромный резонанс в соцсетях. У молодого человека оказалась целая коллекция иномарок. Сам Али Гасанов комментировать поведение внука отказался, отметив лишь, что «в правовом государстве ответственность носит индивидуальный характер».

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по двум статья УК Азербайджана: 263.3 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более человек) и 264 (побег с места происшествия) УК Азербайджана.

Оба лихача были задержаны — Исмайлова за участие в гонках арестовали на месяц. Аллахвердиева также взяли под стражу. Вскоре после аварии МВД Генпрокуратура выступили с совместным жестким заявлением.

«Все еще встречаются госчиновники и члены их семей, которые не делают выводов из неоднократных серьезных предупреждений президента Ильхама Алиева и не останавливаются перед самоуправством и совершением преступлений.

Министерство внутренних дел и Генпрокуратура республики еще раз сообщает, что независимо от занимаемой должности, заслуг и авторитета в отношении каждого чиновника и членов его семьи, которые игнорируют известные требования главы государства, своими действиями проявляют откровенное неуважение к обществу, грубо нарушают имеющиеся правила, будут приняты самые строгие меры в соответствии с законодательством», — говорилось в заявлении.

После этого стало окончательно понятно, что силовики не позволят внуку вице-премьера уйти от ответственности — многие местные жители в соцсетях высказывали уверенность, что Аллахвердиева «отмажут».

В ходе процесса обвинение просило для подсудимого семь лет лишения свободы. Тем не менее, суд посчитал, что прокуратура не смогла доказать вину Аллахвердиева по статье «побег с места ДТП» и снял это обвинение.

Но по «основному» обвинению суд признал подсудимого виновным и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима . На первый взгляд это немало, однако, в УК Азербайджана по ст. 263.3 предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы и в итоге получается, что внук вице-премьера получил едва ли не минимальное наказание.

Возможно на вердикт, повлияло заявление двух пострадавших — граждане Турции, не присутствовавшие на оглашении, передали заявление, что не имеют претензий к мажору. Ко всему прочему, согласно местным законам, отбывать наказание он будет в Баку или его окрестностях.