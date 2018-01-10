«Батина жига валит боком»

Время пришло. Столицу в очередной раз присыпало снежком, и пока он не растаял, под покровом ночи на опустевшие парковки торговых центров выкатились адепты «Боевой классики» — юные любители зимнего дрифта на классических «Жигулях». Это молодежное движение набирает популярность по всей стране — от Калининграда до Владивостока. В одноименном паблике состоят почти 400 тысяч человек. «Лента.ру» изучила, чем привлекают молодежь ржавые ВАЗы и на что способны произведения советского автопрома под управлением дерзких жигулистов.

Вечер буднего дня. АЗС на Шипиловском проезде. У первой колонки стоит синяя «семерка» ВАЗ с наклейкой «Боевая классика» на заднем стекле. В ней два парня 18-20 лет.

— С новым снегом, пацаны! — в городе наконец-то выпал снег и установился легкий морозец, обещая заднеприводным жигулям наилучшие условия для дрифта. — А? Да, спасибо. — Где сегодня ребята собираются?

Пацаны присматриваются. Вопросы задает мужик, подъехавший на старом «сарае» Volkswagen Passat. Чувак явно не в теме.

— Какие? Куда? — Ну «валить боком», «дубасить», «давать угла» (все эти выражения означают управляемый занос — здесь и далее прим. «Ленты.ру»), — мужик сыпет сленгом юных дрифтеров и уже готов «спросить» у пацанов о наклейке на стекле, если они продолжат тупить. — В Царьки езжай, там народ сейчас, — парень хватается за спортивный руль одной рукой, второй врубает скорость и его «жига» («Жигули») с ревом, но без особого ускорения, покатила на выезд с заправки.

Царьки — это Царицыно. Район на юге Москвы. Здесь куча всяких закоулков и площадок, но самая привлекательная — стоянка напротив входа в парк. Она далеко от жилых домов — жаловаться на шум некому.

Движуха там в самом разгаре. У края стоянки в плотном ряду авто есть свободное местечко. Теперь можно оглядеться.

На большой площадке никаких «посторонних» машин. В центре кружком стоит пяток авто самых лютых дрифтеров. Они курят, хохочут, ковыряются под капотами и поочередно подходят к самому крупному парню в ярко-оранжевой куртке. Похоже, он тут за главного.

Вокруг это «кружка» друг за другом несутся машины, шлефуя по льду и асфальту. Снег отсюда весь куда-то пропал. На асфальте его вовсе нет, лишь легкий слой белой пыли на обочине.

Автомобилей со зрителями — штук 40. Народ греется в салонах, из открытых окон доносится музыка. Преимущественно молодежь и студенты на тех же ВАЗах, но есть и люди постарше на дорогих иномарках. Какой-то кавказец хвастается новеньким Mercedes с номером 999 и красивой девушкой на пассажирском сиденье. Он то и дело срывается с места, закладывает крутой вираж и снова паркуется.

В затонированных передних стеклах Audi Q7 мелькают красные огоньки сигарет. А еще кроссовер Volvo , несколько BMW третьей и пятой серии.

Зимний дрифт на боевой классике / Polyak TV Кто-то со стоянки уезжает, кто-то приезжает. Знатоки пользуются вторым въездом, в стороне от накатанной трассы.

Дрифтят за малым исключением только «тазы», то есть автомобили ВАЗ «классических» (с первой по седьмую) моделей. Но все очень по-разному, в зависимости от мастерства водителя и подготовки авто.

Стоковая (без тюнинга) классика неловко переваливается сбоку на бок при поворотах, а потом медленно разгоняется на прямых.

Какая-то «четверка», битком набитая бухающими пацанами, лишь катится по кругу с еле заметными заносами. У нее явно еще не заварен (не заблокирован) дифференциал, поэтому она не может дрифтить как следует. Это пока слишком новенький и ровненький аппарат, чтобы зваться «боевым».

Подготовленные ВАЗы двигаются намного резвее, агрессивнее и зрелищнее. Заниженные, на разварках (расширенных колесных дисках), с расточенными движками и, конечно же, с удлиненными рычагами, которые позволяют поворачивать колеса под большим углом, — такие тачки гордо именуются «корчами».

Корчи способны дрифтить и перекладываться по прямой, двигаясь практически в постоянном заносе даже по сухому асфальту. И у таких больше вмятин, чем ржавчины.

На их фоне бледно выглядит даже средних лет «трешка» BMW. Она тоже неплохо шлифует по прямой и дает угла на поворотах, но долго ее мучить водитель не в силах. И зрители ему сочувствуют — ремонт, как говорится, встанет в копеечку.

Немало позабавил публику какой-то ушлый парень на каршеринговой Kia . Явно не заботясь о последствиях, он несколько раз умудрился отправить ее в занос. После чего занял место среди зрителей.

В какой-то момент происходящее на парковке начинает напоминать известный детский аттракцион «автодром». Несколько «болидов» носятся туда-сюда в хаотичном порядке без всякого смысла, и юные водители явно не боятся врезаться друг в друга. Периодически у одного за другим заканчивается «оплаченное время»: команда катит заглохшее авто в сторону, заводит «с толкача», и жига возвращается в безумный хоровод.

— Можно посидеть за рулем? — обращаюсь к водителю раздолбанной «шестерки». Пацану на вид лет 15. — А ты с ребятами можешь ко мне перебраться и погреться. — Спасиб. У нас печка норм работает!

Всех с новым годом, этот танец для вас 😇😌 #стоянакрыше #простокурит #боеваяклассика #бксургут Публикация от ЛеваныЧ (@levanich000) Дек 31, 2017 at 10:01 PST У тачки насквозь прогнили пороги, и, кажется, будто ветер продувает ее насквозь. Зато на крышке багажника красуется «утиный хвост» (дешевый вариант антикрыла), одна фара заклеена крест-накрест черной изолентой, а свободные от тонировки стекла украшены наклейками: «Боевая классика», #Cтильутиль, #навсебабки, #ябогатый и так далее.

— Значит, не мерзнете? — Садись и проверь, только движок не глуши.

За рулем жиги ощущение аттракциона усиливается. Чувствуешь себя, как в модели, которая сделана в масштабе 1:2. Лобовое стекло упирается прямо в лицо, маленькие педали с коротким ходом, круглый спортивный руль похож на те, что бывают на игровых автоматах. Но мотор и печка работают. Тепло этот тазик вырабатывает.

— Я не умею дрифтить. Покажешь? — Разгоняешься, врубаешь ручник, выкручиваешь руль. Чтобы не развернуло, руль крутишь в сторону заноса.

Пацан, сидевший за рулем, перебрался на правое сиденье. Ему точно нет 18 лет, а значит — и водительских прав. Сзади сидят еще двое: девушка и парень.

— Не слушай, он сам еще не умеет, — кричат оттуда. — Умею, но практики мало. Надо дождаться пока снегу больше ляжет, и тогда валить любой сможет.

Парень снимает с приборной панели беспроводную колонку JBL — она здесь заменяет автомобильную аудиосистему и делает музыку тише: «Телки рассолом от жиги текут, я жгу резину. Да — я крут», — звучат слова из песни «Батина жига» группы I. G. L. Почти гимн движения.

Парень кивает в ответ на вопрос о правах, но утверждает, что на машине этой, которую ему «отдал один дядя», он выезжает только по ночам и только тогда, когда ее удается завести.

«А я поставил шеснарь (16-клапанный двигатель от ВАЗ-2112) и катаю в ней крошек. Жига теперь на старте всех крошит…» — продолжается песня.

Движок и прочая подкапотная «начинка» у парня пока в стоке, но пружины от «Нивы» уже раздобыть удалось. Бесплатно. Осталось только подрезать и поставить. Пацану вообще везет: он дружит с девушкой, которая встречается с 18-летним парнем. У того есть водительское удостоверение, и он иногда соглашается сесть за руль, когда нужно выехать со дворов на улицу или проехать по трассе.

— Мне на «Боевую классику» плевать. Это просто прикол какой-то. Я Camry (модель автоконцерна Toyota ) хочу. Но девушке моей нравится тусить с тазоводами, а я ее люблю, — говорит «старший», обнимая довольную таким признанием девчонку на заднем сиденье.

Парень в тусовке почти супергерой, ведь, кроме водительской корочки, iPhone и девчонки, у него одного в этой компании есть возможность легально купить алкоголь и сигареты.

«Батина жига валит боком, валит во дворе и плотном потоке. Дворники только остались в стоке», — дело наконец дошло до припева…

Вот уже пару часов округ оглушают рев, свист, скрип и прочие сопутствующие звуки автодрома, но гаишников до сих пор нет. Раньше на подобных шоу еще любили сжигать самую раздолбанную машину. Сейчас тоже можно было бы, но подходящей тачки не нашлось — все на ходу.

— Мы сами по себе катаем, к «Царицыно racing» не относимся, — говорит тот самый распорядитель в оранжевой куртке. — Ребята все местные. Вход свободный. Заезжай и дубась. Только без выкрутасов и обид за помятую тачку.

По его словам, в прошлом году площадку регулярно перекрывали полицейские, но сейчас они на это вроде забили. Ребята еще ездили на площадку в Видное, возле Дворца спорта. Там тоже далеко до жилых домов, и никто вроде не жаловался, но затем положили «лежачие полицейские».

Королем дрифта этой ночью стал житель Орехово-Борисово Кирилл Валерьянов на своей подготовленной «пятерке». У этой заниженной тачки стоят движок и подрезанные пружины от «Нивы», а еще турбина, рычаги turboclub и гидроручник (усиленный ручной тормоз). Только ковши (кресла) остались пока стоковые.

Когда Кирилл едет на своем корче по трассе, то кажется, что это трансляция профессиональных состязаний RDS (Russian Drift Series — Российская дрифт серия).

— Я гоняю всего год, и у меня нет пока бабок на участие в легальных состязаниях. Может кто задонатит? — говорит он, покуривая. Гаража нет. Тачку дрифтер хранит и обслуживает прямо во дворе дома. — С заменой движка и другими трудоемкими работами помогли друзья, у которых гаражи и инструменты.

В «Боевой классике», по его словам, так принято: вместе заниматься машинами, подкидывать друг другу запчасти.

Свое преимущество над коллегами по сходке сегодня Кирилл связал с тем, что его тачка подготовлена к летнему дрифту. Остальные ждали большего от погоды, точнее, от непогоды.

Поездка с такими гонщиками человеку со слабым вестибулярным аппаратом не понравится. Недаром в песнях о жигах (а их немало) талант укатать девчонку до блевоты сродни умению обогнать мажора на крутой тачке.

К слову, как говорят знатоки, барышня в салоне — важный атрибут, отличающий истинного адепта «Боевой классики» от лошары на ржавой жиге, ведь это все же первые парни на районе: красавцы, спортсмены и бойцы. Вот и Кирилла на протяжении всего выступления, вжавшись в пассажирское кресло, поддерживала симпатичная спутница.

Самыми зрелищными моментами таких покатушек являются парные заезды, когда две жиги едут друг за другом, дрифтуя бок о бок.

Кириллу повезло. На площадку выехал достойный оппонент. В какой-то момент в ходе синхронного заезда два «Жигуля» почти прилипли друг к другу в заносе. Столкновения, правда не произошло. Водители вовремя развели тачки в разные стороны, остановились и радостно завопили матом на всю округу.

Панки, хой!

«Жигули навсегда» — так называлась выставка, организованная сообществом «Боевая классика» во «ВКонтакте».

Мероприятие прошло в столичных «Сокольниках» в один из ноябрьских уик-эндов и стало одной из первых легальных сходок модных жигулистов.

Билет стоил 350 рублей, а на входе собралась очередь! «Боялись, что не зайдет у публики, так как все обычно хотят покататься на "Жигулях", а не постоять возле них, — рассказал Эдик Ованесян, админ группы „Боевая классика“. — Всем все понравилось, было много призов. За цену входного билета многие набрали наклеек».

Движение, по словам Эдика, возникло не на пустом месте. «Был паблик на тысячу подписчиков, примерно. Не по теме "Жигулей". Он никак не развивался, и его решили продать. Мой друг купил и начал активно им заниматься. Это был 2012 год», — пояснил он.

Тогда уже существовала тусовка ВВЦД (дрифт в районе ВДНХ). «Они катались, выкладывали фото, видео с дрифтом на "Жигулях" и всякими приколами, это очень понравилось публике».

Люди во многих регионах страны стали устраивать и записывать свои покатушки с дрифтом. Это делалось как прикол и пародия на пафосный стритрейсинг золотой молодежи, поэтому за основу был взят самый доступный и распространенный в России автохлам — классические «Жигули». Со временем зрелищная пародия превратилась в самодостаточную автомобильную культуру, известную под брендом «Боевая классика» и логотипом, разработанным дизайнером группы.

Судя по экспонатам, представленным на выставке в «Сокольниках», «Боевая классика» объединяет не только любителей корчей для дрифта и автопанков, но также представителей новых клубных течений, связанных с реставрацией (resto) и искусственным состариванием автомобилей ржавчиной (rat look).

«Моя 2101 — наша семейная реликвия, — говорит один из участников выставки Роман из Воронежа. — Ее купил дед в 1990-м. А несколько лет назад отдал мне, сказал, что восстановить не получится. Но все вышло».

Классическим реставратором Романа не назовешь. Его копейка «занижена» почти до предела. В крыше прорезан огромный люк, стоковый руль заменен спортивным, отделанным лакированным деревом.

Этот парень не сторонник модных пневмоподвесок, позволяющих поднимать и опускать авто при необходимости. Его тачка искрит днищем по неровной дороге — и в этом еще одна ее фишка.

На автовыставке возле некоторых «Жигулей» охотно позировали красивые девушки. Им по душе такое увлечение ребят. Самоиронию «маминых дрифтеров» эти девчонки ценят больше, чем напыщенность и пафос владельцев дорогих спорткаров.

«В контексте современной хрени и ежедневного стука со дна приятно видеть ребят, которые умеют радоваться тому, что доступно, не влезая в кредиты ради понтов, что не типично для россиян и требует особого мужества», — рассказала одна из симпатизирующих жигулистам барышень.

Ей нравится стремление этих парней сделать «праздник из вещи, от которой все плюются», и их умение разбираться «в этих железках» своими мозгами и руками.

Тазопром идет на Восток

Среди участников выставки были представители компаний автотюнинга, интересующихся бурным развитием «Боевой классики».

«Явление модное, — говорит Павел Данилюк, сотрудник одной из таких фирм. — У нашей компании корни владивостокские, и даже там ребята стоят перед жестким выбором: потратить от 200 до 400 тысяч на какого-то "ская" ( Nissan Skyline), и боятся его ударить, либо собрать за 200 тысяч боевую машину из ВАЗа, которую потом хоть об бетон долби. Для зимнего дрифта, кросса и кольца даже альтернативы нет».

«Боевая классика», по словам Павла, постепенно вытесняет JDM-культуру — увлечение японскими машинами, продающимися на внутреннем рынке Страны восходящего солнца.

Данилюк работает в сфере автотюнинга 10 лет. «Мы до последнего не занимались отечественным автопромом, — отмечает он. — Продаем тюнинговые запчасти для тазов только несколько месяцев. Спрос растет, на складе ничего не залеживается».

«Классика "краунов" и "марков" (Toyota Crown и Toyota Mark) уходит в прошлое. После растоможки эти тачки теперь стоят огромных денег. К тому же при покупке японской машины "свап" (доработку, замену двигателя — прим. «Ленты.ру») тебе придется делать из свежих агрегатов и деталей. А это все дорогое. В случае с ВАЗом двигатели от более новых моделей стоят недорого и качество их постепенно растет».

В корпус «Жигулей», по его словам, можно при желании воткнуть двигатель и всю подвеску от BMW, неубиваемый мотор от Toyota.

«На этой выставке у нас была одна из лучших машин, — продолжает Павел. — Ее мощность составляет 500 лошадиных сил. Автомобиль при этом стоит каких-то 500-700 тысяч рублей (в расчете из старых и новых цен за запчасти). Это с профессиональной системой пожаротушения, тормозов и так далее. Подвеска полностью вся от BMW, хороший мотор и новая турбина».

Такое авто уже используется не для покатушек, а для серьезных драг-заездов (гонки по прямой). «На ней по городу никто не ездит, разумеется, — уточняет Павел. — На выставку или соревнования ее привозят на подкате».

По словам Данилюка, завод в Тольятти не упустил новый тренд на тюнинг ВАЗов и, не обращая внимания на ироничное отношение ребят «Боевой классики» к своим авто, занимается изготовлением тех же блокировок дифференциалов, без которых юным дрифтерам не обойтись. Другие отечественные фирмы наладили производство пластиковых изделий.

Отдельная история с рычагами, позволяющими выворачивать передние колеса почти на 90 градусов, а следовательно, увеличивать максимальный угол управляемого заноса, и разварками — их изготавливают в маленьких мастерских.

«У нас еще не умеют делать силиконовые патрубки и цельноалюминиевые радиаторы, — добавил Павел. — Мы везем их из Китая, где все это делают по нашему проекту».

Безумный Макс и «копье» судьбы

Гаражи на окраине Братеево. Возле одного из железных боксов стоит зеленая «копейка» ВАЗ. Ее хозяин Максим Маханьков — добрый молодой здоровяк. В этом году он окончил ПТУ и теперь работает в шиномонтаже. А еще Макс — один из «стариков» движения «Боевой классики».

«Нужно было учиться ездить. Искал жигульчик тысяч за 15 рублей, — рассказывает Максим. — Друг отца готовил свою "копейку" [ВАЗ-2101] под гонки. Все заварил, хотел на нее «шеснарь» ставить. Потом что-то не получилось, и он решил ее продать».

Купив «Жигули», парень ездил на нем по дворам. Прав у него еще не было. «Это сейчас какая-то мода, что ли, пошла — без прав по дорогам ездить, я по-честному боялся», — вспоминает он.

В соцсетях Максим нашел группу «Боевая классика», понравилось. «Машину перекрасил в черный цвет, поставил разварки и по бокам приклеил пленку под дерево», — говорит он.

Постепенно интерес парня к жигам стал возрастать. Он стал собирать их, как игрушки, — автомобили, которые уже превратились в бездыханные украшения дворов. За три года в его руках побывало 15 таких машин!

«Какое-то время у меня было сразу восемь тачек. Весь двор ими заставил», — улыбается Макс. Отец его увлечению не препятствовал.

Каждую машину этот братеевский умелец тюнинговал по-своему. Благо отец работает в автосервисе и всегда готов помочь советом, пустить к подъемнику. Оживленные жиги перепродавались другим ребятам, втягивающимся в движение. Ведь не у всех поклонников «Боевой классики» есть возможность самостоятельно восстанавливать авто. Но заработать на этом не удавалось, так как стоимость его вложений иногда превышала продажную цену машины.

«У меня была "шестерка". Заваренный дифференциал, рычаги, гидроручник, — привел он пример. С этой машиной, к слову, Макс стал самым крутым дрифтером на районе. — Я продал ее другу и тот разбил ее за шесть часов. Я покупал у дедушки ее и 50 тысяч еще в нее вложил. Она была вообще как новая. Дрифтил по сухому, по мокрому и по снегу. А потом потребовались срочно деньги. И продал ее на месяц другу за 30 тысяч. Жалко, конечно, было».

Зато, по крайней мере, две тачки Макса стали первыми, как он говорит, «боевыми жигами» в двух районах столицы — Братеево и Царицыно. Глядя на них, местные ребята вдохновлялись для создания своих шедевров.

Многие тачки делались для фана (веселого времяпрепровождения с друзьями).

«Один раз сделал четверку в стиле босодзоку (стиль тюнинга из Японии, когда машину украшают длинными выхлопными трубами, устремленными к небу), — рассказывает Макс. — Взял трубу пластиковую сантехническую, обклеил золотой пленкой за 100 рублей, прилепил наклейку #Ябогатый, и поехали кататься… На скорости 120 километров в час эта фигня загорелась и отвалилась, но было забавно».

Но первую свою «копейку» он бережет для себя и любимой девушки, которой она особенно нравится. И под давлением теплых чувств этот ВАЗ постепенно превратился из «черной бандитки» в милую зеленую тачку в стиле resto: заниженную и украшенную, как положено, с советским чемоданом на верхнем багажнике и с розочкой на ручке переключения передач.

«На даче нашел копейку такую же разбитую в бок. И хозяин разрешил забрать с нее все что захочу, так как он на свалку ее собирался отправить», — рассказывает парень.

Макс даже поставил оригинальные колеса с дисками от «копейки»: выменял на свои разварки. «Сиденья купил за 2000 рублей в идеальном состоянии», — добавил он.

Правда, элементы басятского тюнинга в общую картину все же затесались — кое-где вместо хрома приспособлена фольга. А карбюратор — второе сердце авто — парень получил в дар от будущей тещи (снял с ее «семерки»).

Гараж Макса полон запчастей и предметов, напоминающих о его увлечении боевыми жигами. Тут, к слову, лежит и та пластиковая «труба босодзоку».

Нас не догоняют

Когда встречи любителей подрифтить на «Жигулях» — сходки — проходили на городских задворках и самих ребят было немного, то это движение никого особенно не волновало.

«Если по чьей-либо жалобе приезжали менты, мы тихо и мирно собирались, переезжали в другое место и тусовались там, — вспоминает Макс. — Но потом стали проходить большие мероприятия, такие как день рождения "Царицыно racing". Туда стали приезжать какие-то пьяные неадекваты, которые стали бычить на полицейских. Те взамен перекрывали выезды с парковки и устраивали повальные проверки всех, кто оттуда выезжал».

Также власти постепенно прикрыли тусовку возле входа на ВВЦ. «Здесь все понятно. Это же лицо не только города, но и страны. Интуристы приезжают, а тут пацаны на ржавых тазах куражатся», — говорит братеевский дрифтер.

Пожалуй, самой скандальной была встреча, организованная сообществом «Боевой классики» на Ходынском поле 15 апреля 2016 года по случаю преодоления отметки в 200 тысяч подписчиков — «200к жигулей».

По словам очевидцев, мирная тусовка из-за обилия пьяной «левой» публики превратилась в адскую вакханалию, удивившую и напугавшую полицию.

Но еще больше отожгли журналисты, обозвавшие все это незаконным митингом банды стритрейсеров и массовыми беспорядками, оплаченными Госдепом с Давидычем. За это движение «Боевой классики» до сих пор в большой обиде на СМИ. «После той сходки у некоторых наших ребят проводили обыски. У них изымали ноутбуки. Потом, правда, все вернули, но сигнал был ясным», — отмечает Эдо Ованесян.

Следующее мероприятие — «300к жигулей» — сообщество уже проводило подальше от чужих глаз, на полигоне НАМИ под Дмитровом. Туда добрались около 10 тысяч человек. «Получился клевый фестиваль без скандалов, народ снял кучу роликов и фоток. Все это есть в интернете», — отметил Эдо.

Теперь «Боевая классика» планирует организовывать легальные зимние дрифт-соревнования.

Дрифтомания

Главным измерением авторитета в «Боевой классике» являются скилл — опыт, приобретаемый при непосредственном занятии дрифтом.

«У меня есть знакомый, у которого тачка выглядит просто ужасно, — говорит админ паблика «Боевая классика». — Ее все знают по прозвищу Арехова. Он гоняет на ней несколько лет, и скилл у него нереальный. Респект ему большой! А у кого-то стоит турбированный шеснарь, и он не знает, что с этим делать, и не умеет ездить боком. Такой вариант не в почете».

По интернету гуляет «словарь начинающего дрифтера», в нем отцом дрифта в России указан Денис Трусов по прозвищу Марсель.

«В России две столицы дрифта: Москва и Владивосток. И вот в златоглавой первым человеком, который стал это дело популяризировать, был я, но не в одиночку, разумеется», — рассказал Трусов.

Денис изначально заказал себе для дрифта праворукую Toyota Altezza из Японии зимой 2005 года.

«Обучался на снегу, льду, мокром асфальте. Собрал команду, — вспоминает он. — А первое масштабное выступление было на тюнинг-шоу в "Лужниках" в 2006 году. И как раз так совпало, что тем же летом вышел фильм "Тройной форсаж: Токийский дрифт", и наши трюки вызвали фурор, все вдруг заинтересовались этим делом».

Первым, кто стал профессионально дрифтить на тазопроме, по словам Трусова, был Федор Воробьев . «В 2006 году на первые же соревнования приехал на своей "пятерке" и, конечно, всех сразил своим мастерством, — говорит Трусов. — Машина вполне конкурировала с иномарками».

Денис признается, что не участвует в движении «Боевой классики», но симпатизирует ребятам. «Это точно лучше, чем по подъездам сидеть и пиво пить. А зимние покатушки на классике — это самый простой и доступный способ научиться дрифтить», — отмечает он.

По словам Трусова, дрифт — это дисциплина, рассчитанная на зрителей. Возможно, именно в силу особой демонстративности она и пользуется популярностью у самоутверждающихся среди сверстников подростков.

В сущности, это похоже на фристайл мотокросс (FMX), скейтбординг и BMX. «Здесь нет секундомера и необходимости проехать быстрее всех, — рассказывает „отец“ русского дрифта. — Оценивается стиль и исполнение: угол, траектория, скорость. Проезд по трассе состоит из выполнения нескольких элементов: постановки автомобиля в занос (путем раскачки или выдергивания ручника) и прохождения поворотов путем "перекладки" с одного бока на другой. Еще есть парные заезды, где первый водитель должен максимально идеально проехать трассу методом дрифта, а второй — держаться максимально близко к первому и совершить меньше ошибок».

По мнению основателя проекта Russian Drift Alliance Анатолия Мурашова, «Боевая классика» — это бюджетный вариант JDM-культуры, который развивается в связи с падением уровня реальных доходов россиян, также в этом есть и частичка патриотизма, память о своем прошлом, без которого нет будущего!

«Но у окружающего населения такие стихийные проявления гоночной культуры вызывают негатив, — отмечает он. — Я сам периодически наблюдаю ночные сходки под окнами своего дома. У нас там площадка, и вот пять-шесть человек на машинах, громкая музыка, и начинаются попытки крутить "пятаки"».

Однако легальное дрифт-движение целиком держится на энтузиастах-частниках и не может организовывать бесплатные мероприятия для молодежи. «Сколько я не пытался с преобразованным ДОСААФ поговорить на эту тему, предлагал сделать под нашим контролем площадку в Москве, где можно бесплатно кататься зимой и летом, — все тщетно, — сетует Мурашов. — Площадки ДОСААФ сданы в аренду под картинг и еще под что-то».

При поддержке государства и телевидения дрифт может стать прибыльной историей. «По посещаемости кольцевые гонки и все остальные автодисциплины значительно уступают нашим мероприятиям. Только у RDA аудитория в разных соцсетях 2,5 миллиона подписчиков», — говорит наш собеседник.

Энтузиазм участников движения «Боевая классика», по мнению Мурашова, следует не глушить запретами, полицейскими рейдами и обличающими статьями в СМИ, а поддержать, направить в правильное русло.

Вне закона

Сегодня молодые люди, променявшие прокуренные подъезды на ржавые «Жигули», находятся вне закона по всем статьям.

«Они ездят на машинах, которые не могут легально пройти техосмотр, а значит, либо без автостраховки, либо с "левой"», — загибает пальцы сотрудник столичного ГИБДД, попросивший не указывать его имени. — Во-вторых, незаконными являются вносимые ими технические изменения: установка двигателей от других машин, разварок и так далее. В-третьих, они создают аварийные ситуации на дорогах и общественных парковках, где устраивают свои заезды, нарушают закон о тишине в ночное время».

Полицейский также кивает в сторону ДОСААФ, что это его работа занимать увлеченных автотехникой подростков. «У многих из них реальный инженерный талант, а государство воспитывает из них каких-то жуликов, бегающих от стражей порядка. Нам это не нужно, у нас работы хватает», — сетует инспектор.

Он добавил, что у них пока нет специализированных рейдов по выявлению именно увлекающихся «Боевой классикой» подростков, но привел в пример эпизод, когда 17-летний парень без прав купил втайне от матери отечественный ВАЗ и гонял на нем по Южному Бутово.

«Закончилось тем, что ночью его заметил патруль ДПС, — рассказал страж порядка. — Парень попытался скрыться: мчался на красный свет, по встречке и так далее. В погоне участвовали три полицейские машины. Сотрудники применили табельное оружие, и водитель, остановившись возле леса, попытался скрыться там. Но его задержали, машину изъяли».

Парня доставили в отдел, составили с десяток административных протоколов, вызвали родителей.

«Если сотрудники ДПС задерживают 15-летнего водителя, то на его родителей составляют протокол, и после рассмотрения материалов в комиссии по делам несовершеннолетних и суде им назначается штраф в размере 500 рублей», — рассказал сотрудник полиции.

Семнадцатилетнего ездока могут уже оштрафовать на 15 тысяч рублей. Также административный протокол составят на родителей молодого человека, их оштрафуют на 500 рублей через суд.

#боеваяклассика Публикация от The_Hohol (@_mendeza_) Дек 30, 2017 at 1:11 PST В случае же повторного нарушения в течение года комиссия по делам несовершеннолетних организует проверку условий, в которых подросток проживает, и может принять решение об изъятии его из семьи. Потом у таких молодых правонарушителей будут проблемы с получением водительских прав. Их могут не принять на обучение в автошколу. Так как эти организации отправляют данные своих учеников в МРЭО о том, были ли за ними подобные проступки.

Анатолий Мурашов видит также проблему в фактическом неравенстве российских автолюбителей перед законом. «Мажоры гоняют, как хотят, имея деньги и знакомства, а простые парни пытаются показать, что они не хуже, не понимая, что с них-то спросят по закону», — отметил он.

Пока ситуация смягчается недостаточно внимательным присмотром за боевыми жигами со стороны властей и разными взглядами на тюнинг рядовых полицейских.

«Все боятся, не зная чего ожидать от каждой встречи с полицией, — отмечает Эдо Ованесян. — У нас с другом "пятерка" есть на рычагах и со всем таким. Мы доехали на ней до Адлера. На одном посту только спросили нас, что с подвеской. Сказали, что у нас стоят сертифицированные рычаги. И больше вопросов не было».

Главное, по словам Эдо, чтобы стояли номера и машина выглядела более-менее как машина. Другой выход — возить тачку на эвакуаторе.

«В худшем случае составят протокол, и потом поедешь в ГАИ, чтобы показать, что все переделки устранены, — говорит Ованесян. — Иначе у тебя через 10 дней будет аннулирован учет».

С другой стороны, если какой-то жиге запретят появляться на дороге, потеря будет невелика. Отечественный автопром успел наклепать такое количество тазов, что молодым людям хватит еще надолго.

«Боевая классика» превратила ржавый автохлам в модный аксессуар, который можно приобрести и оживить, загнав подаренный предками планшет.