Гаишников заменят камерами, но кто поймает пьяных за рулем?

МВД подтверждает сокращение штата ГИБДД на десять тысяч вакансий. В общей сложности в подразделении станет почти на 20% меньше автоинспекторов

В МВД подтвердили сокращение штата ГИБДД на десять тысяч вакансий. Таким образом, это подразделение лишится почти 20% должностей. В ведомстве подчеркнули, что в первую очередь под сокращение попадут пустые вакансии. По данным СМИ, это примерно четыре тысячи позиций штата. То есть реально уволены будут шесть тысяч сотрудников. Набирать новых людей в ГИБДД запретили еще в 2017 году.

координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов: «Есть довольно большое количество нарушений, которые требуют реакции живого сотрудника ДПС. Например, Мара Багдасарян, которая только случайно была поймана реальным инспектором ГИБДД. Очень много рабочего времени автоинспекторов уходит не на отлов пьяных водителей, например, на то, чтобы ездить, оформлять царапинки на бампере. У нас ГИБДД превратилась в страховых комиссаров». Нынешнее сокращение коснется именно тех полицейских, которые работали на дороге. Сотрудники ГИБДД, отвечающие за регистрационные действия и прием экзаменов, останутся на своих местах. Одни эксперты одобряют решение министерства, утверждая, что часть функций этих сотрудников давно выполняют камеры, другие напоминают, что пьяного водителя камера не поймает. Не остановит всевидящее око и лихача на дороге, говорит

Возникает вопрос: сколько теперь нужно будет ждать гаишников на месте аварии, если их еще и сократят? И не станут ли от этого пробки еще больше? Однако в появлении заторов из-за ожидания сотрудников ГИБДД во многом виноваты сами водители.

Возможность оформить ДТП самостоятельно с помощью так называемого европротокола у россиян есть еще с 2009 года, но наши соотечественники часто просто не могут договориться о том, кто виноват в ДТП, а еще чаще боятся, что страховая откажет в выплате без предоставления справки от ГИБДД. Случаи были. И люди по-прежнему боятся.

президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс: «В Москве европротоколом пользуется 30%, попавших в аварию. В среднем по стране эта цифра еще выше. А там, где уже довольно давно сократили количество инспекторов ДПС, например, Камчатка, Магадан, Сахалин, ряд других губерний, там показатель заполнения европротокола переваливает за 60%. Люди в это поверили». Однако ситуация меняется, утверждают автостраховщики. ГИБДД справки уже не выдает, а лимит ущерба, выплачиваемого по европротоколу, по стране с 1 июня этого года увеличат с 50 до 100 тысяч рублей. Доверие к европротоколу растет, говорит

По Москве, Санкт-Петербургу и их областям лимит выплат по европротоколу вырастет до 400 тысяч рублей. Более того, согласно новому закону, оформить ДТП самостоятельно можно будет, даже если участники аварии не договорились о том, кто виноват. Однако в таком случае водители должны предоставить страховщику некорректируемые данные фиксации специальными средствами, которые подтверждают обстоятельства происшествия.

По словам экспертов, для этого нужно будет иметь как минимум работающую систему ГЛОНАСС и специальное приложение на мобильном телефоне, что уже делает процесс не таким уж простым и удобным, хотя время для того, чтобы разобраться, еще есть.