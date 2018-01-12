«Мусоров мне не жалко: я звезда, и в сердце океан любви»

На Украине появилась собственная Мара Багдасарян, которая грубо нарушает ПДД, устраивает гонки с полицейскими, катает их на капоте и посылает подальше всех недовольных. 26-летнюю Эльнару Абиеву полицейские остановили за езду по встречным трамвайным путям во Львове, а когда поняли, что она находится под воздействием наркотиков, было поздно — она умчалась прочь. Пока пострадавший полицейский лежит в больнице автомобилистка продолжает хвастать яркими фотографиями в соцсетях.

На Украине появился собственный аналог скандальной московской уличной гонщицы Мары Багдасарян. Речь идет о жительнице Львова Эльнаре Абиевой — за последние годы ее неоднократно останавливали полицейские за грубые нарушения ПДД и вождение без прав. Однако 7 января 26-летняя автомобилистка с эффектной внешностью зашла еще дальше.

Так, согласно официальному сообщению пресс-службы львовской полиции, женщину, которая управляла малолитражкой Peugeot , около 14 часов на улице Генерала Чупринки остановили полицейские — она выехала на трамвайные пути встречного направления. Полицейские потребовали у задержанной предъявить документы, однако Абиева отказалась.

При общении с нарушительницей инспекторы заметили у нее явные признаки наркотического опьянения (какие именно — в сообщении не уточняется). Неожиданно дама нажала на педаль газа и наехала на одного из инспекторов, которого от удара отбросило в сторону.

Следом лихачка сбила и второго патрульного, который, однако, крепко вцепился в капот. Но это обстоятельство не остановило Абиеву — она только прибавила скорость и проехала с полицейским на капоте несколько улиц. Эта полукилометровая поездка, достойная фильмов из серии «Форсаж», попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В итоге стритрейсерше все-таки удалось сбросить полицейского с капота — на высокой скорости он отлетел на дорогу, а сама Абиева уехала с места происшествия.

За то время, что продолжалась погоня, полицейские уже узнали, на кого был зарегистрирован автомобиль и приехали на улицу Княгини Ольги, где во дворе и обнаружили черный Peugeot. На автомобиле обнаружились характерные повреждения капота и левого зеркала заднего вида, за которые и держался полицейский. Опрошенные очевидцы рассказали, что из автомобиля выбежала женщина и забежала в подъезд. На месте вызвали следственно-оперативная группа, автомобиль Peugeot эвакуировали на штрафстоянку.

Известно, что пострадавшего патрульного забрала «скорая». У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки. Львовский патрульный Роман Пилипенко опубликовал в соцсетях видео инцидента и подтвердил, что имя героини — Эльнара Абиева.

Однако, что произошло с самой нарушительницей пока остается непонятным — судя по ее активности в соцсетях, девушка находится на свободе.

elnarastar/vk.com

Она продолжает размещать свои фотографии вместе с маленькой дочерью в соцсети «Вконтакте», а также в закрытом для публики инстаграме. Свой инцидент с полицейскими на следующий она прокомментировала весьма характерным образом: «Не считая некоторого „мусора“ праздники прошли на ура. Радуйтесь жизни и не будьте мусором», — написала Абиева, которая, судя по фотографиям, проводила каникулы в столице своей исторической родины — Баку.

А 10 января девушка оставила в инстаграме запись, которой понадеялась прекратить поток обрушившихся на нее вопросов относительно ее поведения. В социальных сетях девушка фигурирует под никнеймом elnara_star.

«Ну наверное настало время прокоментировать ситуацию: самое главное Мне ПоХ На Вас и Ваше Мнение, ето Вы интересуетесь мной, а не я, жалко мне «мусоров» нет, мне жалко только детей которые болеют, которые живут где война, мне жалко пожилых людей, мам чьи дети не вернулись, и реально людей которые невиновны, но находятся в неволе, на всех остальных Мне ПОХ. Й…Ну а все кто меня ненавидит, делает зло скажу Вам просто Всевышний Нам Всем Судья!Шлю Вам Salam, и поцелуев море…Я Звезда и в сердце океан любви, ненависти и злу нет места, я раб Всевышнего, боюсь только Его», — написала девушка (орфография автора сохранена, — «Газета.Ru» ).

Примечательно, что местный активист Мартин Брест в своем фейсбуке сообщил, что девушка якобы находится в бегах, а также, что ее вносят в базу Интерпола

«По-хорошему должна поехать эта суперстар «губки-уточкой» по ст. 345 ч.2 (нападение на сотрудника). Она в бегах. Непонятно, зачем — в Украине еще может и можно «на местах» кое-где «парешать», например, в глубоких селах, а в Европе ее заносят (прям вот сейчас готовятся доки и электронные сопроводиловки) в базу Интерпола. Патрульным — крепкого здоровья», — написал Брест (орфография автора сохранена, — «Газета.Ru»).

Согласно сообщению львовской полиции, по ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) Абиевой грозит до пяти лет ограничения свободы или колония на тот же срок.

Друзья автомобилистки в инстаграме осудили ее поведение, в частности общественность возмутило, что у автомобилистки есть маленькая дочь, которой мать показывает подобный пример.