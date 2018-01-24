Турецкая загадка: россиянин унес свою тайну в могилу

В Турции скончался загадочный россиянин, попавший в ДТП 10 лет назад. Все это время за потерявшим память и речь мужчиной, личность которого так и не удалось установить, ухаживала местная жительница. Молодой человек попал под машину, перебегая дорогу в неположенном месте, у него не осталось ни одного неповрежденного органа. Несколько российских семей узнавали в парализованном парне «своего».

В Турции скончался таинственный молодой человек, попавший в Анталье в страшное ДТП в сентябре 2008 года. Тогда опеку над ним взяла местная жительница Гюльсум Кабадайы — все это время она выхаживала совершенно неизвестного ей парня, который был полностью парализован, не мог говорить и находился на уровне развития двухлетнего ребенка. По тому, как парень реагировал на русскую речь, женщина считала его русским. Но назвала его именем Умут, что в переводе с турецкого означает «надежда». Как сообщает турецкое издание Anadolu, медики поставили Умуту диагноз «полиорганная недостаточность». Он не мог дышать и его подключили к аппарату искусственного дыхания. Из-за почечной недостаточности врачи провели диализ, но все было тщетно: утром 23 января пациент, так и не раскрывший своих тайн, скончался в больнице.

История Умута прогремела не только в Турции, но и в России. Несчастье произошло около 8.30 часов утра в субботу. Молодой человек по какой-то причине оказался на окраине Анталии и перебегал дорогу неположенном месте: там, где полосы дороги были отделены высоким бетонным блоком, хотя до пешеходного перехода было не больше сотни метров.

Он попал под автомобиль, который ехал на высокой скорости — врачи рассказали, что парня словно пропустило через мясорубку и у него не осталось ни одного внутреннего органа, который бы не пострадал.

Молодой человек выжил, но был полностью парализован, потерял память и не мог говорить. При нем не было никаких документов и поиски родственников или знакомых были безуспешны: о пропаже молодого человека не поступало никаких заявлений в местную полицию.

Парня увидела в больнице турчанка Гюльсум Кабадайы, которая в тот момент ухаживала за родственницей и решила взять его под свою опеку. Отец женщины погиб в ДТП, а с мужем, некогда богатым, она развелась. Несмотря на то, что женщина вела очень скромную жизнь и не зарабатывала больших денег, Гюльсум Кабадайы назвала пострадавшего своим сыном и оформила все необходимые для опеки документы.

«Привезли мальчика, у него никого не было, даже его имя и возраст не были известны, — рассказывала Кабадайы различным телеканалам. — Я посмотрела в его глаза и поняла, что он называет меня мамой и просит помочь. Я поняла, что моя судьба, что я должна помочь ему встать на ноги. Аллах дал его мне как награду и как испытание».

Турчанку поддержали ее взрослые сыновья, приняли нового брата в свою семью и стали помогать ухаживать за ним.

После ДТП Умут весил всего 30 килограммов, но новая мать тщательно следила за его здоровьем, кормила через трубочку, давала свежевыжатый сок, делала массаж и меняла по 15-20 памперсов за день.

Врачи были удивлены, что Умут практически ничем не болел, что для таких случаев большая редкость. В итоге парень набрал вес, начал шевелить конечностями и издавать звуки. Но понять, кто он и откуда так не удавалось.

Однажды Кабадайы попросила русскую девушку с ним поговорить, потому что всегда думала, что светлокожий парень может быть русским. И тот отреагировал на русскую речь и перечисление русских имен. Тогда новая мать решила, что у ее сына русские корни — после этого о нем стали рассказывать в российских СМИ и показали в эфире «Первого канала».

Но подробностей об Умуте было известно немного. У него были проколоты уши — в правом ухе шесть, а в левом четыре дырки. В момент ДТП был одет в дорогую рубашку, джинсы и национальную турецкую обувь.

После широкого резонанса в российских СМИ сразу несколько женщин из России сообщили, что Умут — это их пропавший сын, «узнавали» парня и его друзья. Так, в 2013 году жители небольшого поселка в Томской области узнали в Умуте своего бывшего одноклассника и рассказали, что он на самом деле Павел Куклин, у которого такие же голубые глаза. Он пропал еще в 2004 году, когда возвращался домой с вахты из Каргаска. Однако многие друзья парня засомневались — ведь было непонято, как он оказался в Турции спустя четыре года и почему не давал о себе знать.

Известно, что Кабадайы встречалась с некоторыми из возможных родственников, но это ни к чему не привело — он так и остался с ней в Турции. До последнего дня новая семья Умута надеялась, что он сам сможет рассказать, что с ним случилось, но этого так и не произошло.