Ихтиандр не заплатит за болото

Суд поставил точку в деле егеря, построившего дорогу за свой счет

Напомним, на инициативного Шарипова в Россельхознадзор пожаловался его предшественник на этой должности. Дело в том, что формально дорога через заболоченную местность относится к соседней Курганской области. От ответчика потребовали заплатить 2,5 млн рублей и рекультивировать территорию, которой якобы был нанесен ущерб.

История Ихтиандра Шарипова попала в СМИ, и центральный аппарат ведомства высказался в поддержку егеря: огромный штраф чиновники назвали «абсурдом». После этого стороны собирались пойти на мировую, однако позже ответчик отказался подписывать соглашение.