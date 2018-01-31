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Ихтиандр не заплатит за болото
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Суд поставил точку в деле егеря, построившего дорогу за свой счет 

Авторамблер 31 января 2018
Фото: Владимир Жабриков/URA.RU
Напомним, на инициативного Шарипова в Россельхознадзор пожаловался его предшественник на этой должности. Дело в том, что формально дорога через заболоченную местность относится к соседней Курганской области. От ответчика потребовали заплатить 2,5 млн рублей и рекультивировать территорию, которой якобы был нанесен ущерб.
История Ихтиандра Шарипова попала в СМИ, и центральный аппарат ведомства высказался в поддержку егеря: огромный штраф чиновники назвали «абсурдом». После этого стороны собирались пойти на мировую, однако позже ответчик отказался подписывать соглашение.
Как сообщает "Газета.ru", в результате областной суд отменил принятое в октябре решение Кунашакского райсуда и постановил полностью отказать в удовлетворении требований истцов к Шарипову.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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