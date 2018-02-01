Гаишники бьются с прокурором за погоны

Смоленских гаишников, получившие условные сроки, ждет новый суд

Резонансное уголовное дело в отношении троих смоленских гаишников, осужденных после перепалки с задержанным прокурором, снова оказалось в суде. Первый вердикт не устроил ни самих инспекторов ГИБДД, которые настаивают на своей невиновности, ни потерпевшего прокурора: он требует реальный, а не условный срок своим обидчикам. После апелляций суд отменил приговор, усмотрев нарушение уголовно-процессуального порядка, и назначил пересмотр дела.

Трое прославившихся смоленских гаишников, получивших условные сроки за задержание сотрудника прокуратуры с применением силы, снова попытаются отстоять в суде не только честь мундира, но и собственные погоны. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат гаишников Ярослав Охнич, сразу после того, как Тверской суд, куда перенесли слушание дела из Смоленска, назначил его подзащитным условное наказание от 3 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы, они подали апелляцию.

Инспекторы Андрей Федоренков, Алексей Полтавин и Игорь Садотенков считают себя невиновными и настаивают на полном оправдании.

При этом апелляцию подал и оппонент гаишников — помощник прокурора Александр Семенников . Молодого человека, как казалось по первым комментариям после вынесения вердикта, его устроило решение суда об условном наказании. Кроме того, инспекторам запретили 2,5 года служить в госорганах — но помощник прокурора готовился подать гражданский иск и планировал отсудить за понесенный моральный ущерб около 900 тыс. рублей. В итоге Семенников начал требовать более сурового наказания для своих обидчиков.

В чем конфликт

Напомним, что инцидент между представителями двух силовых структур произошел в августе 2016 года.

Тогда наряд из трех сотрудников ГИБДД вечером остановил для проверки тонированный автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 26-летний помощник прокурора Александр Семенников.

Лобовое стекло его иномарки было оклеено защитной пленкой. Гаишники, представившись, потребовали у автомобилиста его удостоверение и документы на машину, параллельно сообщив, что сделают замеры уровня тонировки. Все происходящее снималось на видеокамеру, которая, скорее всего, была закреплена на одном из инспекторов. На записи можно отчетливо услышать, что Семенников заявил, что «надзирает за ГАИ по Ленинскому району», однако то, что он сотрудник прокуратуры, мужчина по какой-то причине напрямую не заявил.

Проведенный в дальнейшем анализ записи при помощи лингвиста, который был осуществлен по обращению адвокатов гаишников, словосочетаний «прокуратура», «сотрудник прокуратуры», «удостоверение прокуратуры» не обнаружил,

Распалившись после пререканий с водителем, который вел себя довольно вызывающе и отказывался передавать документы на машину, гаишники обвинили мужчину в невыполнении законных требований сотрудника полиции, заломали ему руки и привезли в отделение.

Там-то, как они утверждают, и выяснилось, что они имели дело с «неприкосновенным» для них сотрудником прокуратуры, а их действия подпадают таким образом под серьезную статью.

Так, согласно ч. 3 ст. 286 УК России, максимальное наказание за такое преступление предполагает до 10 лет лишения свободы.

Судебные тяжбы

2 ноября 2017 года Тверской суд вынес обвинительное решение в адрес инспекторов, назначив им, как мы уже писали выше, условные сроки. 31 января 2018 года этот же суд приступил к рассмотрению апелляций, где заслушал все точки зрения. Так, суть нескольких обращений со стороны защиты сотрудников ГИБДД звучала так: отменить прежний приговор, отправить дело на новое рассмотрение, либо вынести оправдательный приговор.

«Показания потерпевшего — надуманные, а показания свидетелей потерпевшего не соответствуют действительности. Считаю, что приговор нужно отменить, а уголовное преследование прекратить из-за отсутствия состава преступления, — заявил Охнич на суде. — Суд ошибочно пришел к выводу, что показания Семенникова правдивы, они согласуются с показаниями его матери, друга и жены. В его показаниях лишь злость».

Выступил на суде и один из осужденных Игорь Садотенков. «Никакой общественной опасности не представляю, честно служу, выписываю штрафы, если они заслуженные. Мы и раньше

останавливали на автомобилях судей, прокуроров, никогда проблем не возникало. К тому же по нашим действиям были проведены служебные проверки, нарушений выявлено не было», — сказал он, обращаясь к суду.

Однако помощник прокурора Ленинского района Смоленска Александр Семенников продолжал настаивать на назначении реальных сроков, а также на лишении полицейских всех званий.

«Своими деяниями они дискредитировали органы внутренних дел . Их деяния имеют повышенную общественную опасность. Суд не учел их поведение во время совершения преступления и после», — утверждал помощник прокурора.

В свою очередь гособвинитель прокуратуры Тверской области Семен Переверзев, заявил, что в деле имело место нарушение уголовно-процессуального порядка и настаивал на том, чтобы коллегия судей удовлетворила апелляционное преставление прокуратуры, отменила приговор, но в удовлетворении жалоб осужденным гаишникам отказала. Так и произошло: дело ушло на пересмотр уже новым составом суда.

Решение обрадовало полицейских из Смоленских и адвоката — по их словам, теперь у них появился шанс более подробно представить аргументы в свою защиту в суде.