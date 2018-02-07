Ещё
Тайна московского перекрестка: как забирают права
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москву избавили от «странного» перекрестка 

Рамблер 7 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Власти Москвы уточнили, как ездить по перекрестку, «жертвами» которого стали сотни жителей столицы, сообщает «Газета.ru».
«Яндекс. Карты»/«Газета.Ru»
Съехать с шоссе Энтузиастов на Третье транспортное кольцо в этом месте, судя по знакам и огням светофора, можно с любого из двух крайне правых рядов. Светофор всегда горит зеленым цветом, однако стрелка правого поворота сбоку периодически гаснет. Кроме того, один из знаков над дорогой почему-то показывает движение со сменой траектории в рамках одной и той же полосы. Результатом всей этой путаницы, отмечает издание, становились многочисленные аварийные ситуации, а также то, что перекресток превратился в «мекку ДПС»: сотрудники ГАИ регулярно штрафовали москвичей за поворот на запрещенный сигнал светофора.
В результате журналисты издания обратились в Центр организации дорожного движения. Глава Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин ответил, что в подобном месте запутался бы и сам, и предложил в качестве временного решения «прорисовать стрелки с направлениями движениями». 2 февраля на светофоре появилась вторая стрелка, которая регулирует движение в сторону второго съезда на ТТК, разрешая или запрещая его.
Тем временем издание подчеркивает, что у основного сегмента светофора все так же включен зеленый сигнал, что может трактоваться водителями, как разрешение проехать по ответвлению.
"Газета.Ru"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение