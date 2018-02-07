Тайна московского перекрестка: как забирают права

Москву избавили от «странного» перекрестка

«Яндекс. Карты»/«Газета.Ru»

Съехать с шоссе Энтузиастов на Третье транспортное кольцо в этом месте, судя по знакам и огням светофора, можно с любого из двух крайне правых рядов. Светофор всегда горит зеленым цветом, однако стрелка правого поворота сбоку периодически гаснет. Кроме того, один из знаков над дорогой почему-то показывает движение со сменой траектории в рамках одной и той же полосы. Результатом всей этой путаницы, отмечает издание, становились многочисленные аварийные ситуации, а также то, что перекресток превратился в «мекку ДПС »: сотрудники ГАИ регулярно штрафовали москвичей за поворот на запрещенный сигнал светофора.

В результате журналисты издания обратились в Центр организации дорожного движения. Глава Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин ответил, что в подобном месте запутался бы и сам, и предложил в качестве временного решения «прорисовать стрелки с направлениями движениями». 2 февраля на светофоре появилась вторая стрелка, которая регулирует движение в сторону второго съезда на ТТК, разрешая или запрещая его.

Тем временем издание подчеркивает, что у основного сегмента светофора все так же включен зеленый сигнал, что может трактоваться водителями, как разрешение проехать по ответвлению.