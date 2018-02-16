Воронежские гаишники получили реальные сроки за придуманные ДТП

Суд ужесточил наказание экс-сотрудникам ГИБДД из Воронежа и их подельникам, которые ранее получили условные сроки за мошенничество при оформлении ДТП. Теперь за организацию преступной схемы и получение 7 млн со страховых компаний мужчинам в возрасте от 45 до 58 лет придется провести в колонии от 2 до 6 лет. Адвокат бывшим гаишников намерен обжаловать это решение, ведь сидя за решеткой они не смогут возместить ущерб.

В Воронеже прокуратура добилась серьезного ужесточения наказания троим оскандалившимся экс-сотрудникам ГИБДД, а также двоим их подельникам. Вместе с соучастниками, в числе которых были их друзья, родственники и сотрудники страховых компаний полицейские организовали мошенническую схему по оформлению фиктивных ДТП и получению выплат с компаний-страховщиков. В ноябре 2017 года

обвинение было предъявлено восьми участникам банды, которые обвинялись в 38 эпизодах по оформлению несуществующих ДТП и нанесению материального ущерба страховым компаниям в размере 7 млн рублей.

Вынося такое решение суд учел положительные характеристики подсудимых, их состояние здоровья и достижения на службе в полиции.

Однако, как рассказал «Газете.Ru» адвокат одного из осужденных инспекторов Александр Иванов, с того самого момента прокуратура добивалась пересмотра дела и назначения пятерым осужденным реальных сроков вместо условных. Претензий к приговору в отношении приговора остальным троим подельникам у прокуратуры не было. В итоге на рассмотрении апелляции

15 февраля 2018 года суд удовлетворил требование прокуратуры:

организатору группы Альберту Б. назначили шесть лет колонии общего режима , эксперту-страховщику Александру Л. — 2 года шесть месяцев колонии общего режима. Реальный срок получили также трое экс-полицейских: Андрей М. — два года колонии общего режима, Борис П. и Сергей Т. — по три года колонии общего режима.

Всех заключили под стражу прямо в зале суда и отправили в колонию. Было понятно, что подсудимые совершенно не ожидали такого исхода событий, поскольку явились на процесс без вещей.

Однако, по словам адвоката Иванова, все они намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции и возврата условного срока. «Осужденным мужчинам от 45 до 58 лет, у кого-то уже плохое здоровье, у кого-то дети, — сказа адвокат Иванов. — Мы считаем такой приговор несправедливым.

Ведь все они уже начали выплачивать страховым компаниям их потери, сейчас это дело выделено в отдельное гражданское производство, с них будут требовать выплатить всю сумму, но как они заработают 7 млн рублей сидя в тюрьме?

Так страховые вовсе не увидят этих денег и от этого решения никто не выиграет. Моих подзащитных уволили из органов ГИБДД сразу, как стало известно об их действиях. Теперь они начали новую жизнь, нашли работу».

Напомним изобретательная преступная группа безнаказанно действовала на протяжении многих лет.

В мае 2008 года воронежец (на момент совершения преступления ему было 42 года) организовал преступную группу, в состав которой вошли его сын, сотрудники ГИБДД, специалист экспертной организации и их знакомые.

При этом двое гаишников числились в группе на постоянной основе, а еще трое привлекались к мошенничествам только эпизодически. «В период времени с мая 2008 года по июль 2014 года указанная группа лиц изготавливала подложные документы о фиктивных ДТП, необходимые для обращения в страховую компанию, с целью незаконного получения страховых выплат, а фактически — хищения мошенническим путем денежных средств, принадлежащих страховщикам.

Глава группы Альберт Б. планировал преступления и осуществлял общее руководство.

Полицейские выполняли привычную работу по регистрации ДТП, только в данном случае несуществующих: составляли административные протоколы на „виновников“, заполняли необходимые служебные бланки для предоставления в страховую.

Далее вступал в дело еще один участник банды, которому отводилась очень важная роль. Сотрудник организации „Российское общество оценщиков“ Александр Л. на основании фиктивной экспертизы определял „ущерб“ от аварии. Для убедительности к „выводам“ эксперта прикладывались фотографии разбитых машин с мест реальных аварий, после чего все документы отправлялись страховщикам.

В качестве „пострадавших“ автовладельцев в документах фигурировал один из полицейских, сам Альберт Б, а также его сын Юрий и бывшая супруга. Учитывая, что количество эпизодов измерялось десятками, в документы главарю приходилось вносить данные и своих знакомых — те прекрасно понимали, что участвуют в преступной схеме, и после получения денег от страховщиков передавали их главарю банды.

Сам обман был основан на том, что страховые компании крайне редко участвуют в осмотрах разбитых машин, ограничиваясь запросом в ГИБДД.

Члены группы уведомляли страховые компании телеграммой, приглашая их принять участие в осмотре транспортного средства, но те игнорировали запрос, довольствуясь предоставленными документами. Учитывая, что все липовые аварии заносились в базу ГИБДД и оформлялись на подлинных бланках, вопросов ни у кого не возникало.

То, что „пострадавшими“ регулярно становятся одни и те же люди, в страховых компаниях также не замечали.

Следствие по громкому дело было закончено в сентябре 2016 года. Фигурантов обвинили в мошенничестве в сфере страхования организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст.159.5 УК РФ) и мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Судебные заседания длились вплоть до конца ноября 2017 года.

В ходе прений сторон гособвинитель Светлана Шатиришвили назвала 38 выявленных преступных эпизодов „каплей в море“ и выразила уверенность, что на самом деле их было гораздо больше.

»У меня сложилось впечатление, что лица на скамье подсудимых находятся в легком недоумении от того, почему они здесь оказались. Это психологическая составляющая, сохранившаяся с 90-х, когда вседозволенность была более растиражирована, чем сейчас. Но осколки вседозволенности сохраняются в настоящее время.

То, что мы рассматриваем — это капля в море от их деятельности. Они так делали, наверное, давно, и боюсь предположить, что не против были делать это и дальше. И не видят в этом никакого греха»,

Она также констатировала, что у общества явно нет сочувствия к страховым компаниям, так как люди обычно тратят много сил и времени для того, чтобы добиться выплат. Но это не является поводом для совершения преступлений в этой сфере.

При этом среди всей группы свою вину признали лишь двое участников группы — бывшие гаишники, да и то в суде они изменили показания, чтобы приуменьшить вину. Что касается главаря банды, то он категорически отказался считать себя виновным, а большое количество аварий объяснил тем, что любит «похулиганить на мотоцикле».

Как уточнил адвокат Иванов, жалобу на решение суда об изменении условного срока на реальный он намерен подать в самое ближайшее время.