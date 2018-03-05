Пьют и не платят: водители задолжали десятки миллиардов

Как водителей заставляют платить штрафы

В 2017 году меньше половины водителей, попавшихся на пьяном вождении, оплатили свои штрафы, сообщает «Газета.ru»

Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов сообщила изданию, что по итогам 2017 года автомобилисты стали главными должниками в России. В минувшем году на исполнении ведомства находились 34 миллиона постановлений ГАИ о взыскании штрафов на сумму 28 миллиардов рублей. При этом исполнены были лишь чуть более половины из них — 18,3 миллиона на 14,4 миллиарда.

Отдельно ведомство отметило дела водителей, пойманных пьяными за рулем. Так, в 2017-м приставы пытались добиться оплаты 539 тысяч штрафов за езду в состоянии алкогольного опьянения, однако лишь 163 тысячи, то есть меньше трети, попыток оказались удачными.

Согласно законам, нарушитель имеет 10 дней на обжалование штрафа после его получения. Если он этого не делает, то правомерность наказания и вина водителя признаются автоматически. Автомобилист получает 60 дней на оплату, по истечении которых становится должником.

Процесс погашения долга приставы начинают с SMS-сообщений, электронных писем и звонков должнику, затем переходят на запросы в банки, заказные письма и, наконец, рейды.

Также сотрудники ФССП могут ограничить право автолюбителя на управление своей машиной, регистрационные действия с ней, например, продажу, или приговорить его к исправительным работам, если погасить долг он не может.