Ещё
Пьют и не платят: водители задолжали десятки миллиардов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как водителей заставляют платить штрафы 

Рамблер 5 марта 2018
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
В 2017 году меньше половины водителей, попавшихся на пьяном вождении, оплатили свои штрафы, сообщает «Газета.ru».
Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов сообщила изданию, что по итогам 2017 года автомобилисты стали главными должниками в России. В минувшем году на исполнении ведомства находились 34 миллиона постановлений ГАИ о взыскании штрафов на сумму 28 миллиардов рублей. При этом исполнены были лишь чуть более половины из них — 18,3 миллиона на 14,4 миллиарда.
Отдельно ведомство отметило дела водителей, пойманных пьяными за рулем. Так, в 2017-м приставы пытались добиться оплаты 539 тысяч штрафов за езду в состоянии алкогольного опьянения, однако лишь 163 тысячи, то есть меньше трети, попыток оказались удачными.
Согласно законам, нарушитель имеет 10 дней на обжалование штрафа после его получения. Если он этого не делает, то правомерность наказания и вина водителя признаются автоматически. Автомобилист получает 60 дней на оплату, по истечении которых становится должником.
Процесс погашения долга приставы начинают с SMS-сообщений, электронных писем и звонков должнику, затем переходят на запросы в банки, заказные письма и, наконец, рейды.
Также сотрудники ФССП могут ограничить право автолюбителя на управление своей машиной, регистрационные действия с ней, например, продажу, или приговорить его к исправительным работам, если погасить долг он не может.
Тем временем координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов сообщил изданию, что некоторые водители могут просто не знать, что задолжали деньги ГАИ, так как часто «бумажные» штрафы не приходят, а мобильными приложениями пользуются далеко не все россияне.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение