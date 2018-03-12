Исповедь инспектора ГИБДД: «Палочная система работала и будет работать»

«Так, если ты ничего не напишешь (не составишь протоколы), не найдешь пьяного, или еще какого-то нарушителя, тебе потом скажут: «А чем ты весь день и всю ночь занимался?» — пояснил он. «Конечно, это работало и будет работать», — заявил инспектор, добавив, что сейчас «палки» существуют в другом виде.

«В приоритете — «пьянка», отказ от медосвидетельствования, «встречка», — добавил собеседник издания. По словам Антонова, иногда даже после проверки целого потока машин не удавалось зафиксировать нарушения, поэтому сотрудникам ГИБДД приходилось фиксировать грязные номера и неработающие лампочки: «хоть что-то нужно принести обязательно».

Антонов отметил, что человек, которые незначительно нарушил правила и извинился, сможет уехать от инспектора без штрафа. Например, в случае с грязным номером, — можно просто протереть и поехать дальше. Если нарушителем оказался коллега, на «что-то мелкое» могут закрыть глаза, но только не на пьяное вождение.

«Такие всегда пытаются обмануть, мол, я не пью, не курю. Но есть ряд признаков, по которым мы все видим», — подчеркнул он. Антонов отметил, что иногда ему попадаются люди, которые употребили «целый букет наркотиков». Кавказцы, по его словам, чаще всего пьют психотропные таблетки «Лирика».

Также сотрудник ГИБДД рассказал, что в последнее время водители реже пытаются давать взятки.

В заключение он отметил, что для работы в ГИБДД надо «уметь общаться с людьми и иметь крепкие нервы».