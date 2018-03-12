Исповедь инспектора ГИБДД: «Палочная система работала и будет работать» 

Московский инспектор ГИБДД Владимир Антонов (имя изменено), после сокращения попавший в дежурную часть, рассказал «Газете.ру», что в России сохранилась «палочная система», при которой правоохранители стремятся выполнить показатели по раскрываемости.
«Конечно, это работало и будет работать», — заявил инспектор, добавив, что сейчас «палки» существуют в другом виде.
«Так, если ты ничего не напишешь (не составишь протоколы), не найдешь пьяного, или еще какого-то нарушителя, тебе потом скажут: «А чем ты весь день и всю ночь занимался?» — пояснил он.
По словам Антонова, иногда даже после проверки целого потока машин не удавалось зафиксировать нарушения, поэтому сотрудникам ГИБДД приходилось фиксировать грязные номера и неработающие лампочки: «хоть что-то нужно принести обязательно».
«В приоритете — «пьянка», отказ от медосвидетельствования, «встречка», — добавил собеседник издания.
Антонов отметил, что человек, которые незначительно нарушил правила и извинился, сможет уехать от инспектора без штрафа. Например, в случае с грязным номером, — можно просто протереть и поехать дальше. Если нарушителем оказался коллега, на «что-то мелкое» могут закрыть глаза, но только не на пьяное вождение.
Антонов отметил, что иногда ему попадаются люди, которые употребили «целый букет наркотиков». Кавказцы, по его словам, чаще всего пьют психотропные таблетки «Лирика».
«Такие всегда пытаются обмануть, мол, я не пью, не курю. Но есть ряд признаков, по которым мы все видим», — подчеркнул он.
Также сотрудник ГИБДД рассказал, что в последнее время водители реже пытаются давать взятки.
В заключение он отметил, что для работы в ГИБДД надо «уметь общаться с людьми и иметь крепкие нервы».