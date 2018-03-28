Подержанные автомобили станут дефицитом

В этом году автомобильный рынок России вырастет на 10−12%, спрогнозировала в интервью «Ведомостям» генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова . Она верит, что когда-нибудь продажи автомобилей вернутся на уровень 3 миллиона в год, но не берется предсказывать конкретные сроки. Зато отмечает, что уже через год на рынке начнется дефицит подержанных автомобилей из-за провала в продажах в 2014—2015 годах.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале рынок показал рост 12-й месяц подряд. Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам второго зимнего месяца выросли на 24,7% — до 133177 машин. А с начала 2018 года они увеличились на 27,5% — до 235641 автомобиля. В 2017 году в России было продано почти 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9% больше, чем годом ранее.

Nissan, Skoda, Наибольшим спросом пользуются так называемые бюджетные модели. Лидерство прочно удерживает АВТОВАЗ , за ним с достаточно большим отставанием следуют корейцы — KIA Hyundai . Далее идет Renault , а замыкает пятерку лидеров Volkswagen . В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля также вошли Toyota Ford и ГАЗ.

Но говорить о восстановлении рынка специалисты не спешат. Прогнозы пока положительные, но слишком много факторов неопределенности, которые могут помешать процессу.

Полная непредсказуемость

«Пока динамика слабая, есть очень хорошие результаты по отдельным маркам и ещё более хорошая — моделям, но всё это относится к бюджетным авто. Реальные располагаемые доходы населения стабилизируются и начинает сказываться эффект отложенного спроса, особенно с учётом падения ставок и предложения интересных кредитных программ и рассрочек, особенно для тех, кто готов покупать КАСКО. Тем не менее, реальное оживление нуждается в устойчивых благоприятных тенденциях», — сказал «Ридусу» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал

Независимый эксперт Алексей Захаров , в свою очередь, отмечает, что сегодня давать какие-то определенные прогнозы очень сложно по причине нестабильной и полностью непредсказуемой макроэкономической ситуации в стране. Вот, например, сейчас анонсируют большую реорганизацию системы обязательного медицинского страхования.

Казалось бы, совершенно далекая от автомобильного рынка история. Однако с большой вероятностью (эксперт оценивает ее в 98%) в конечном итоге это приведет к росту расходов населения на медицинское обслуживание. И совершенно очевидно, что это негативно скажется на всех потребительских рынках, в том числе и автомобильном. «Да, влияние будет небольшим, но оно будет», — отмечает Захаров.

А если и дальше будет нарастать количество такого рода инициатив со стороны властей, которые приведут к отвлечению средств населения на другие нужды, негативный эффект на автомобильный рынок может быть довольно значимым, добавляет он. Если рост в текущем году и случится, то в пределах 5%, полагает эксперт.

По его словам, старый лозунг Ильфа и Петрова «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» вновь теряет свою актуальность: сегодня у людей есть деньги только на самое необходимое.

Автохлама на дорогах станет больше

Дефицит автомобилей с пробегом действительно будет, соглашаются эксперты. Но это не приведет к росту продаж новых машин, на которые у людей просто нет денег. Возможно некоторое снижение общего российского автопарка, поскольку часть автовладельцев вынуждены будут снова стать пешеходами. Однако более вероятно его старение, увеличение среднего возраста эксплуатируемых автомобилей.

«Не надо забывать, что у нас в стране очень большой опыт по поддержанию в работоспособном состоянии автомобилей, которые на Западе давно бы украшали свалки», — говорит Захаров.

По его мнению, средства, которые могли бы пойти на покупку подержанных машин, в условиях их дефицита будут перекинуты на поддержание уже существующих автомобилей в приемлемом техническом состоянии. То есть, можно ожидать некоторого оживления в сфере автосервисов, причем серых и черных, так как владельцы пожилых машин в официальные ремонтные центры не пойдут из-за высоких цен.

Рассчитывать на рост продаж в кредит тоже не стоит, несмотря на последовательное сокращение ключевой ставки ЦБ , полагает эксперт. Он полагает, что даже при формальном уменьшении ставок кредитование будет снижаться.

Во-первых, у государства не осталось денег на субсидирование программ льготного кредитования для приобретения автомобилей. А кредиты на рыночных условиях многим россиянам не по карману, даже с учетом всех возможных бонусов от банков. Во-вторых, сами банки строже оценивают потенциальных заемщиков, и получить средства в кредит сегодня сложнее.

«Если для людей автомобиль является инструментом для зарабатывания денег, естественно, они будут как-то изворачиваться. Но в той категории, которую можно назвать именно частными владельцами в исходном незамутненном смысле этого слова, будет именно перекидка средств в ремонт или просто отказ от владения автомобилем», — резюмирует Захаров.