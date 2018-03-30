Покупали мечту, не думая о прибыли: Tesla снова на грани

Классический капитализм, духом которого насквозь пропитаны США, главной своей целью ставит получение прибыли и ее приумножение. Прибыль — ключевой показатель эффективности производства, компании, организации. Американская компания Tesla , производитель электромобилей, вот уже 15 лет успешно доказывает, что даже в таких условиях можно капитализировать компанию до небывалых уровней, имея в финансовых отчетах только новости о многомиллионных убытках. Времена бывают разные, поэтому прибыль может и падать, и даже уходить в минус. Однако ни за один год работы Tesla так и не показала даже минимальной прибыли.

Большинство финансовых участников рынка недоумевают, как Tesla до сих пор раздувает капитализацию.

"Биржа совсем особый мир… Никто на свете не сумеет вам его объяснить. Я видел, как вылетали в трубу акционерные общества, хотя даже самый опытный биржевик не мог бы сказать, по какой причине. Я видел также, как акции необъяснимо взлетали до небес. Ох, эти биржевые слухи! Сам дьявол не придумает ничего подобного. Обычно, если акции падают, значит, кто-то выбрасывает их на биржу или же на рынке общая депрессия. Если акции поднимаются, значит, то ли конъюнктура благоприятна, то ли кто-то скупает их. Это уже факт", — говорил Теодор Драйзер словами своего персонажа из "Финансиста".

Конъюнктура и впрямь долгое время была благоприятна для Tesla, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Производитель премиальных электромобилей оказался в нужном месте в нужное время: Америка пережила несколько кризисов, в том числе тяжелый ипотечный, поэтому капиталы искали новое пристанище, инвесторам хотелось купить себе мечту будущего, закрывая глаза на провальные финансовые отчеты. Помимо этого, игроки рынка наживались на динамике акций.

Сейчас же велик риск того, что Tesla не сможет погасить свои задолженности. Инвесторы захотят вернуть вложенные средства, поэтому вряд ли кто-то поможет в данный момент докапитализировать компанию, чтобы избавить ее от обязательств. Скорее всего, она протянет еще пару лет, но вероятность банкротства крайне высока.

"Живуча романтика наживы"

Андрей Верников. Многие из покупателей акции Tesla покупали мечту, не задумываясь о прибыльности компании, говорит заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Tesla была создана не для получения прибыли, а для того, чтобы изменить мир к лучшему, говорил основатель Tesla Илон Маск", — напоминает.эксперт.

При оценке доходности с поправкой на риски по разным отраслям, Маск поставил производство ракет и автомобилей в конец списка, замечает Верников, добавляя, что также Маск с самого начала оценивал вероятность успеха SpaceX и Tesla в менее 10%.

По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, Tesla оказалась в нужное время в нужном месте. Изначально компания выпускала интересный продукт, она сумела на старте найти свой сегмент — премиальный, Tesla была и остается игрушкой для богатых, замечает он. Для нее сложилась приятная политическая конъюнктура, правительство ввело заградительные пошлины для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, производителям электромобилей, наоборот, дали льготы.

"Рост требований к экологичности всех производств, поиск на фоне финансовых кризисов активов, куда можно вложить средства и начавшийся ренессанс электромобилей — вот те факторы, которые сыграли на Tesla", — объясняет он.

К тому же, полагает эксперт, вероятно, за Маском стоят определенные политические и финансовые силы, которые зарабатывают большие деньги на курсах акций, поэтому Tesla и живет так долго.

Также компания создала успешную пиар-стратегию.

"Илон Маск — прекрасный event-менеджер, в этом ему сложно отказать. Самые фантастические вещи объявляются через Twitter, в рамках презентаций или конференций. Все заявления компании делаются в русле того, что Илон Маск совершил нечто невозможное и удивительное. Эти новости крайне благоприятно сказываются на капитализации компании", — объясняет он.

Теперь же, после того, как с начала месяца капитализация Tesla сократилась примерно на 25% на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу нехватки денежной наличности, им придется быть более изобретательными, говорит Фролов.

"Думаю, что в ближайшее время мы услышим нечто фантастическое про Tesla или другие проекты Маска", — не исключает он.

Финансы поют романсы

На данный момент слишком много внимания на финансовых рынках уделяется капитализации.

"Часть экономистов даже считает, что капитализация важнее прибыли, что прибыль — лишь инструмент регулирования капитализации. В рамках же классического капитализма прибыль говорит о том, что ваша деятельность эффективна. За 15 лет у Tesla ни разу не было годовой прибыли, то есть предприятие совершенно неэффективно", — поясняет Фролов.

Сейчас на акционеров компании пролился холодный душ, говорит Верников.

"Март станет худшим месяцем для динамики акций Tesla с самого момента IPO", — полагает он.

У компании сейчас ряд проблем — федеральное расследование из-за смертельной аварии, понижение рейтинга облигаций агентством Moody's и понижение прогноза со "стабильного" до "негативного" из-за "существенной недостаточности" производства Model 3 и тяжелого финансового положения. Tesla необходимо ускорить производство Model 3, иначе она не сможет привлекать финансирование на хороших условиях, замечает он.

Павел Пахомов. Финансовые показатели компании находятся в ужаснейшем состоянии, говорит руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи

"Если бы за компанией Tesla не стояло имя Илона Маска, то ее уже давно бы похоронили", — считает он.

Компания постоянно показывает убытки по итогам своей деятельности и плюс постоянно увеличивает свою долговую нагрузку, но до последнего момента ей верят, поскольку фанатов продукции Tesla много и среди конечных пользователей.

"Однако с июля прошлого года налицо трудности уже чисто технического характера — компания не может запустить конвейер на запланированные мощности, и пока не видно, чтобы эта проблема решалась. И это очень плохо!", — считает Пахомов.

До сих пор на финансовые трудности закрывали глаза, поскольку надеялись, что Tesla — лидер на рынке электромобилей и борется за эту долю.

"Но в 2015 году доля Tesla на американском рынке была 36%, по итогам 2016 года — 18%, а по итогам 2017 — еще меньше. На пятки наступают конкуренты, у которых нет проблем с выпуском машин большими партиями, это, прежде всего, General Motors и Ford", — напоминает он, добавляя, что сейчас время работает явно против Tesla.

Пахомов замечает, что решить финансовые проблемы докапитализации может быть сложно, поскольку в мае 2017 года компания уже проводила ее, инвесторами тогда выступили крупнейшие американские банки.

"Насколько они готовы вкладываться еще раз в этот проект, пока не понятно. Потому что пока это похоже на бездонную бочку — деньги улетают, но отдачи нет и даже нет никаких предположений, когда этот проект выйдет на безубыточность", — говорит Пахомов.

Кредитное качество Tesla ухудшилось, об отсутствии возможности его улучшить свидетельствуют недавний уход финансовых топ-менеджеров из компании, отмечает директор аналитического департамента "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов . "Об этом также говорит свободный денежный поток к EBITDA -48 и рентабельность акционерного капитала -39%", — замечает он, добавляя, что возможность продолжения бизнеса создается фигурой Маска, верой в технологии будущего и тем, что чистый процентный долг к EBITDA пока только 29%.

Момент упущен

В ближайшие годы компанию ждет банкротство, и исправить ситуацию уже невозможно, считает Верников.

"У компании не выстроена система обучения кадров для производства электромобилей, именно поэтому срываются производственные планы. Для поддержания на плаву компании нужно не меньше 10 миллиардов долларов в ближайшие два года. Занять эти средства на рынке под разумный процент будет сложно, потому что кредиторы прекрасно осведомлены о производственных трудностях компании", — замечает он.

"Резюме таково: Tesla болеет и болеет серьезно. Более того, ситуация пока только ухудшается", — считает Пахомов.

Tesla сможет хоть как-то выправить ситуацию только в случае, если сможет запустить конвейер на полную мощность не позднее начала осени этого года, чем обнадежит потребителей.

"В противном случае ее просто кто-нибудь купит из "больших". Кстати, это может быть отнюдь не автомобилестроительная компания, а, технологическая. Так что банкротства, скорее всего, не допустят — слишком уж бренд хороший!", — считает он.

По словам Фролова, Tesla допустила стратегическую ошибку, приняв несколько лет назад решение не продаваться более крупному игроку.

"Сейчас момент упущен, капитализация раздута так сильно, что я не представляю, кто бы мог купить это предприятие за такую цену, оно стоит бешеных денег", — говорит он.

В связи с убытками и невозможностью справляться с выпуском "бюджетных" автомобилей, не понимаю, как можно ожидать какой-либо благополучный исход, компания неуспешна с точки зрения классического капитализма, замечает эксперт. По его мнению, текущий, либо следующий год компания уже не переживет.