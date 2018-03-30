«На Кубани — беспредел»: инспектор шокировал главу ГИБДД

Платить за право ездить на исправных патрульных автомобилях, покупать за свой счет «мигалку», скидываться на технику для руководства: все это приходится делать сотрудникам ГИБДД Краснодарского края, чтобы сохранить свое место, уверяют уволенные со службы инспекторы. С жалобой на масштабную коррупцию в ГИБДД региона они дошли до «главного гаишника» страны, который был «расстроен» услышанным.

Дойти до главы Госавтоинспекции России Михаила Черникова пришлось уволенным из ГИБДД инспекторам из Краснодара Александру Марухно и его коллеге Сергею Симовоньяну. Экс-полицейские в интервью «Газете.Ru» уверяют: много лет подряд они отказывались платить дань руководству за возможность ездить на исправных патрульных автомобилях, не хотели покупать на собственные деньги оборудование для службы, участвовать в сборах денег на новую бытовую технику для руководства.

Генпрокуратуру РФ. За что и поплатились. Соответствующие жалобы уволенные сотрудники направили также в Следственный комитет

Жалоба на поборы в ГИБДД

О неприклонном характере Марухно его руководству известно уже давно. В 2014 году

после того, как занимавший в то время пост командира роты по словам инспектора, попросил купить ему сначала пылесос, а потом микроволновку с духовкой, Марухно написал жалобу в региональный Следственный комитет и в Отдел собственной безопасности.

В том же году руководство Марухно сменилось, а руководителем отдельного батальона ДПС ГИБДД Краснодара стал Игорь Ветер.

«Когда Ветер только заступил к нам, то вызвал меня к себе, поскольку был наслышан о моей активности, — рассказывает «Газете.Ru» Марухно. — Я объяснил, что просто не хотел участвовать ни в каких поборах и намерен спокойно работать. Так я проработал около года, честно, ничего не фальсифицировал — можно поднять любой протокол, взяток не брал. Но командир роты Евгений Овчинников несколько раз подходил ко мне и предлагал, чтобы я ему платил: за то, чтобы у меня был хороший маршрут, не сломанная машина, чтобы в командировки отправляли наравне со всеми, на общих основаниях.

Потому что в сложных условиях, например, в Сочи, где постоянно надо работать на мероприятиях с первыми лицами, те, кто платит, у нас не ездят. Они только куда-нибудь в Анапу, где можно пощипать отдыхающих. Но я сказал, чтобы ко мне с этими разговорами не подходили».

В итоге, по словам Марухно, его лишили патрульного автомобиля и приставили работать на одном единственном перекрестке — там он в звании капитана с зарплатой 35 тыс. руб. на руки простоял около трех лет, хотя начинал карьеру одновременно с Ветром.

«Если что-то происходило на моей территории, приходилось бегать пешком, — утверждает инспектор. — Из службы сделали уже настоящую коммерцию. Если у тебя тесть генерал, у тебя все в порядке.

А если нет — будь добр, плати за то, чтобы работать, чтобы ездить на хорошей машине (за возможность служить на новой Priora надо отдать около 50 тыс. руб.).

Мое поведение, конечно, никому не нравилось и отношение ко мне стало довольно предвзятым».

О том, что платить сотрудникам ГИБДД в Краснодаре приходится практически за все, рассказал «Газете.Ru» и бывший коллега Марухно — Сергей Симовоньян.

«За переработки никаких доплат, каждый день приходилось выполнять не только свою «палочную» норму по протоколам, но и приносить сверх того, чтобы это шло в зачет приближенным к руководству инспекторам, — заявил Симовоньян «Газете.Ru».

— Когда на баланс поступил новый автомобиль, пришлось самим покупать к нему все оборудование, мигалку, оклеивать за свои деньги. Где на это брать средства — дают прямо понять — зарабатывай на водителях, но я этим заниматься не хочу. А за переработки никогда не было никаких доплат — мог по 15 часов в сутки работать всю неделю.

Когда начал жаловаться, на меня в ответ стали писать дисциплинарные взыскания по совершенно формальным причинам. После третьего раза уволили.

И только после моих обращений в вышестоящие инстанции мне решили заплатить за переработки в 2016 и в 2017 годах. Зато начали сыпаться анонимные письма на отца, у которого есть кафе.

Как избавляются от неугодных сотрудников

Уволить Марухно оказалось сложнее: его начальство, как утверждает экс-гаишник, долго искало повод. Такой представился в мае 2017 года, когда Марухно вместе с супругой согласился подвести подругу семьи из Краснодара до поселка Новомихайловский. За руль Range Rover Sport 2009 года (купили с рук за 700 тыс. руб.) с запоминающимся госномером 888, посадили подругу.

Супруга Марухно села на переднее пассажирское, а он, поскольку выезд был ранним, лег спать сзади. Всего в нескольких километрах до точки назначения, в районе села Лермонтово, автомобиль остановили инспекторы ГИБДД. Подругу семьи сначала заподозрили в пьяном вождении, но после вмешательства Марухно, который предложил сразу ехать на медосвидетельствование, отпустили, заявив, что вопросов к ней нет.

На обратном пути поступил звонок замкомандира роты, который сообщил, что иномарка почему-то находится в ориентировке.

Супруги из-за испорченной поездки поругались, и расстроенная женщина высадила мужа на дороге. Тот поймал попутку и поехал в город. Доехав по нужному адресу случайно увидел свой же автомобиль, за которым, спустя некоторое время, неспешно проследовал патрульный Mercedes без включенных «мигалок».

«Я прошел еще немного вперед и вижу: растерянные инспекторы уже общаются с моей женой и явно не знают, что с ней делать — они не понимали, как получилось так, что за рулем была она. Потом я понял, что у них была четкая задача — взять именно меня, — рассказал инспектор. — На мои вопросы они заявили, что водитель не остановилась по их требованию. Подтвердили, что ко мне претензий нет. Супруга сказала, что ее остановить никто не пытался. Поэтому я сказал, что если вдруг было нарушение, то мы просто заплатим штраф. После чего решил, ухать, поскольку отношения с этими инспекторами у меня были натянутые, и поймал такси».

Обвинение в пьянстве за рулем

И тут по словам Марухно началось самое интересное: спустя некоторое время его догнали те же самые инспекторы ГИБДД, вытащили из такси, посадили в патрульную машину и привезли назад. Там они, по словам задержанного, настойчиво несколько часов пытались составить на него протокол за нетрезвое вождение.

Марухно решил закрыть все вопросы, решив, что когда несколько инспекторов говорят, что водитель был за рулем, то в суде поверят именно им. Тогда же при желании можно будет и написать протокол об отказе «дуть в трубочку».

Чтобы отрезать коллегам этот путь, Марухно, после нескольких часов разборок, предложил сам поехать на медосвидетельствование в наркодиспансер.

Но по пути после напряженного дня ему стало плохо, поэтому кортеж из нескольких машин ГИБДД отправился в больницу «Зиповская». Там инспектора положили в палату и в присутствии его командира взяли кровь, которую отправили на химико-токсикологический анализ в специальное учреждение. Спустя три дня пришли результаты — алкоголя в крови нет. Казалось, можно было бы выдохнуть. Но не тут-то было.

Оказалось, что в этот же день на Марухно его же коллеги все-таки составили четыре протокола об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 12.5, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.2 и ч. 1 ст. 12.26 КоАП России): за управление транспортным средством при наличии неисправностей, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, за езду без государственных регистрационных знаков и, самое серьезное, — отказ от прохождения медосвидетельствования.

Все протоколы, утверждает Марухно, были сфальсифицированы, а сами инспекторы, по его словам, потом признавались: их заставили переписать протоколы на него «высшие люди» (аудиозапись имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). В мировых и районных судах Марухно с треском проиграл по всем делам. В материалах дела об отказе от медосвидетельствования появилась странная справка, противоречащая официальному результату химико-токсикологической экспертизы.

Исправить ситуацию не помогли и обращения главе ГИБДД Краснодарского края Александру Капустину. Тот в ответе на жалобу (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») заявил, что сведения о составлении сфальсифицированных протоколов своего подтверждения не нашли. Также не помогло и то, что уже в нескольких делах Верховный суд встал на сторону Марухно и отменил решения нижестоящих инстанций. К примеру, удалось добиться отмены обвинения по ст. 12.2, поскольку в суде удалось доказать, что Марухно автомобилем не управлял. Вслед за этим, уверен адвокат экс-полицейского Виталий Митрофанов, удастся отменить и остальные решения.

Ждут главу ГИБДД в Краснодаре

Обо всех своих злоключениях инспекторы поведали лично главе ГИБДД России Михаилу Черникову, попавшие к нему на прием в Москве 26 марта. Свою версию событий они подтверждают материалами дела, имеющимися у них аудио и видеозаписями (имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

К примеру Марухно предоставил записи с видеорегистратора, снявшего все происходящее в одной из патрульных машин, на которой сотрудники ГИБДД вели его преследование. Сначала конфликт между ними и Марухно происходит у его автомобиля:

на записи слышно, что инспекторы в разговоре между собой признаются, что Марухно трезв.

Далее инспекторы продолжают сидеть в автомобиле — несколько раз Марухно пытается открыть к ним дверь, чтобы понять, почему его задержали. В разговорах между собой инспекторы говорят, что за рулем ехал вовсе не Марухно, а его жена. После чего, они уезжают, но вскоре им снова поступает команда — во что бы то ни стало задержать своего тогда еще коллегу. Инспекторы открыто говорят, что не хотят этим заниматься и что у них будут проблемы. Опубликовать саму запись не представляется возможным, так как почти весь диалог служителей закона состоит из нецензурных выражений.

«Черников был явно расстроен после нашего рассказа,

— поделился Марухно. — Он не ожидал, что такое возможно. Ведь после скандала в 2014 году, когда после размещенного в сети анонимного повествования о коррупции и поборах в рядах ДПС, в Краснодаре прошли массовые проверки. Были громкие заявления об увольнениях. Но многие сейчас так и работают.

Ведь что эти проверки — сходят вместе в баньку, обо всем договорятся. Я думаю, что только вмешательство главы ГИБДД России поможет победить этот коррупционный клубок.

Даже его заместители не справятся — слишком уж крепки у нас дружественные связи — как в ГИБДД, так и в судах.

«Газета.Ru» направила запрос в пресс-службы МВД России и Госавтоинспекции, а также в пресс-службу МВД России по Краснодарскому краю о сложившейся ситуации и будет следить за развитием событий. Ответа из ведомств на момент выхода публикации не поступило.

В канцелярии отдельного батальона ДПС «Газете.Ru» сообщили, что Игорь Ветер находится в отпуске до конца апреля, а за комментариями посоветовали обратиться в пресс-службу краевого главка.

«Марухно был уволен по отрицательным мотивам, — ответили в ведомстве. — С тех пор к нам постоянно приезжают проверки, было уже 4 или 5, будет новая. Все это только деморализует личный состав. После любой проверки находится, что можно улучшить — все недостатки мы устраняем».