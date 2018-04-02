Как американцы: россияне заваливают ГИБДД жалобами

Более 402 тысяч нарушений ПДД было выявлено в 2017 году после жалоб в ГИБДД бдительных граждан. В том числе благодаря сознательности автомобилистов были наказаны 40 тыс. пьяных водителей. Такие данные по запросу «Газеты.Ru» предоставили в МВД России . Сами инспекторы признаются, что им поступает слишком много ложных обращений и на проверку их приходится тратить очень много времени. Эксперты настаивают: жаловаться на нарушения нужно, главное не «стучать» на обидчиков из мести.

В МВД России по запросу «Газеты.Ru» рассказали о том, как часто инспекторам ГИБДД поступали жалобы от бдительных граждан в 2017 году и сколько реальных нарушителей удалось поймать с их помощью.

Оказалось, что благодаря сообщениям очевидцев инспекторы пресекли более 402 тыс. нарушений ПДД. Из них только за управление транспортными средствами с признаками опьянения было задержано более 40 тыс. водителей.

Согласно статистике МВД, это каждый 16-й от всех выявленных водителей с признаками опьянения по итогам 2017 года. Кроме того, по результатам рассмотрения поступивших в подразделения Госавтоинспекции более 200 тыс. фото— и видеоматериалов правонарушений в сфере дорожного движения, выписано 70 тыс. административных штрафов.

При этом в ведомстве не назвали общего количества жалоб, которое россияне направили в ведомство. Так, многие из них могли не подтвердиться и общее количество обращений, которое пришлось отрабатывать сотрудникам ведомства, на самом деле может быть в разы больше.

Инспекторы: не жалуйтесь из мести

При этом некоторые инспекторы ГИБДД в беседах с «Газетой.Ru» признаются, что недолюбливают подобные жалобы и утверждают: весной у активных жалобщиков без повода наступает настоящее обострение.

«Вот представьте, по карточке «102» звонит такой «доброжелатель», — делится с «Газетой.Ru» столичный инспектор. — Говорит: по дороге прямо сейчас перед ним едет неадекватный водитель, скорее всего, пьяный. На днях был просто вал таких сообщений. Нам делать нечего, нужно все бросать и ехать их искать. Но это совсем не значит, что там будет действительно будет «бахус» (на сленге ГИБДД — пьяный водитель, «Газета.Ru»).

Как правило, ситуация куда проще — водители не поделили дорогу. Вот автомобилиста кто-то резко подрезал, все, тот звонит «102», хочет отомстить, говорит, что за рулем пьяный или наркоман.

Вылавливаешь такого полдня, рыскаешь по дворам. Останавливаешь, а за рулем нормальный мужик, который говорит, что просто слишком поздно включил «поворотник» и начал перестраиваться, не увидев помеху».

А как вам такой пример, рассказывает другой инспектор. Звонок:

«Вы знаете, меня тут ограбили, а еще стрельнули два раза, в спину и в ноги из огнестрельного пистолета, немедленно задержите преступника». «То есть человек, который якобы чуть ли не при смерти, звонит не в „скорую“! Он звонит в полицию! Ну это просто неадекваты, а проверять их слова все равно надо. А потом поймать и наказать такого человека за ложный вызов у нас просто нет людей. Еще бывает, приезжаешь на „пьяного“, а там во дворе два упыря сидят и пьют в машине, не за рулем. А этого у нас нигде не запрещено — просто сидеть в машине и выпивать. И сделать мы им ничего не можем. Можно придраться и оформить как нарушение общественного порядка, но это ведь уже не к ГИБДД вопрос, а к полиции. По весне на улицы и во дворы выходят просто толпы таких „жалобщиков“, звонят по каждому поводу: машина мешает пройти с коляской или автомобиль заблокировал проезд, или просто какой-то подозрительный автомобиль. Из-за таких приходится терять огромное количество времени».

На вопросы о том, каким же сообщениям гаишники верят, инспекторы открывают секрет: у них есть свои проверенные осведомители. Это, например, охранники в кафе, на заправках, парковках, магазинах.

Эксперты: заподозрили нарушение — звоните. Но бесплатно

Адвокат Марат Аманлиев в беседе с «Газетой.Ru» признался, что не любит жалобщиков, которые «стучат» на соседей-автомобилистов во дворах, где трудно найти парковку. А вот в случае, если человек видит, что может иметь место такое серьезное нарушение, как, к примеру, пьяное вождение, то сомневаться не стоит — следует сразу об этом сообщать в полицию. Что касается ответственности за ложные вызовы, адвокат поясняет: если у человека имеются подозрения в том, что перед ним нарушитель, и потом это не подтвердится, клеветой или заведомо ложным сообщением такое обращение считать нельзя.

«Действительно, есть ответственность за заведомо ложное обращение. К примеру, если у вас был друг в гостях, вы пили чай, он уехал от вас, а вы звоните в полицию и говорите, что вы с ним полдня пили водку.

А потом еще приезжаете в отделение полиции, где вас предупреждают об ответственности в случае дачи ложных показаний, но вы все равно пишете заявление — вот это уже клевета, — говорит Аманлиев. — Но, если вам на улице просто показалось или же вы предполагаете, что водитель неадекватен, под воздействием наркотиков и так далее, не надо бояться, что вы можете ошибиться».

В свою очередь ведущий радио «Страна», автомобильный эксперт Антон Чуйкин обращает внимание на тонкую грань между настоящим сообщением о реальном нарушении и ситуации, когда люди намеренно ходят по дворам отыскивая, кого бы наказать.

«Не надо подменять собой полицию, если отправка таких жалоб превращается из необходимости в хобби, то таким людям нужно просто идти работать в полицию, — сказал Чуйкин «Газете.Ru». — Нельзя увлекаться и уж тем более надеяться получить какое-либо вознаграждение в виде часов бесплатной парковке или каких-то других бонусов. Не должно быть какого-то денежного стимулирования, только гражданский долг».

По словам эксперта, он уже давно избавился от чувства стыда, которое раньше у него вызывали жалобы на других водителей.

«Я езжу не так много, по 50 км в день, но раз-другой за это время я вижу человека, которому я бы очень хотел многое сказать о том, как он ведет себя за рулем, сообщить об этом на пост ГИБДД.