Таксисты в гневе: «Яндекс» подтянул ставки за Uber

Отказом работать с «Яндекс. Такси» и массовыми бунтами грозят столичные таксисты, узнав об очередном росте комиссии за пользование сервисом. В агрегаторе объясняют рост сборов выравниваем ставок с Uber в связи с объединением двух компаний. Пока речь идет только о Москве, но не исключено, что изменения придут и в регионы. Компании связывают это с развитием новых технологий. Таксисты считают, что за меньшие деньги будут работать только низкоквалифицированные иностранцы.

С конца марта 2018 года для сотрудничающих с агрегатором «Яндекс. Такси» водителей-таксистов выросла процентная ставка за пользование сервисом и доступ к заказам от пассажиров. Ряд таксистов уверяет: если раньше они отдавали в среднем около 16% от стоимости поездки сервису, то теперь расходы, по их оценкам, выросли сразу до 25%. Что касается стоимости самих поездок в такси, то они не изменились.

Пока речь идет только о столичном регионе, но не исключено, что изменения в дальнейшем коснутся и других городов. Напомним, что в феврале произошло слияние агрегаторов «Яндекс. Такси» с Uber. Однако, несмотря это, отправлять заказы таксистам пассажирам приходится с разных приложений, а цены на услуги отличаются. При этом водители утверждают: стоимость работы выросла как у «Яндекс. Такси», так и у Uber.

Позиция таксистов

Столичные водители уже взбунтовались против такого повышения. Они провели несколько показательных акций, в ходе которых пригрозили прекратить сотрудничество с сервисом либо перейти в режим строжайшей экономии, что может привести к снижению качества услуг. Чтобы вернуться к прежнему уровню заработной платы, опрошенные «Газетой.Ru» таксисты рассказали, что собираются работать сверхурочно. Об этом, в частности, в беседе с «Газетой.Ru» заявил председатель профсоюза работников общественного транспорта Андрей Попков

«Ситуация критическая. Водители просто не смогут работать, отдавая по четверти своего заработка за один заказ. Водители не ленивый народ, они работают по 16-17 часов в сутки. Теперь им просто не оставили выбора. Новые условия работы в ведущем агрегаторе ставят водителей на грань выживания.

Это, безусловно, отразится и на качестве перевозок. Теперь водителю придется экономить буквально на всем, начиная от мойки машины до времени, которое они будут тратить на доставку пассажира. Такие поездки однозначно станут менее комфортными», — считает Попков.

В свою очередь, глава профсоюза «Таксист» Ярослав Щербин рассказал «Газете.Ru», что водители сотрудничают с «Яндекс. Такси» из-за большого количества заказов.

«Кто теперь согласится возить большее количество пассажиров за меньшие деньги? Вряд ли это будет квалифицированный водитель с большим стажем, скорее всего какой-нибудь иностранец, которому все равно как заработать, и о безопасности пассажира он думает меньше всего. Его задача — только побыстрее доехать и получить свое деньги. Компании не понимают, что просто рискуют здоровьем и жизнью как своих водителей, так и пассажиров», — считает Щербин.

Позиция агрегаторов: выравниваем цены

В пресс-службе компании Uber в беседе с «Газетой.Ru» опровергли заявления такcистов о повышении процентной ставки для водителей.

«В данный момент продолжается процесс объединения Uber с «Яндекс. Такси», поэтому проводится политика выравнивания цен.

Процентная ставка для водителей Uber не изменилась и по-прежнему составляет 20 процентов, в то время как повышение в «Яндекс. Такси» произошло для того чтобы уравнять условия работы с водителями обоих агрегаторов.

Ранее процентная ставка в «Яндекс. Такси» была ниже, чем в Uber», — сообщила представитель компании Светлана Воронина.

В свою очередь, руководитель пресс-службы «Яндекс. Такси» Владимир Исаев заявил «Газете.Ru», что долгое время размер партнерской комиссии сервиса в Москве был ниже рыночного уровня и к тому же был динамическим — то есть зависел от стоимости поездки. По его словам,

в среднем комиссия, например, в тарифе «Эконом» составляла 16% (без учета НДС). Теперь комиссия фиксированная и не зависит от цены — она составляет 18%.

«При этом мы продолжаем развивать сервис, привлекаем новых пользователей, улучшаем техническую поддержку партнеров и их водителей, предлагаем специальные программы на выгодную покупку новых автомобилей, — сказал Исаев. — Мы много инвестируем в технологии. Например, в развитие технологий, направленных на безопасность. Недавно анонсировали запуск идентификации водителей по фотографии лица и голосу, чтобы улучшить защиту персональных данных водителей и дать дополнительную гарантию пользователям.

Сейчас в ряде городов тестируем систему автоматического направления водителей на медосмотры перед тем, как они начнут принимать заказы пользователей.

В экспериментальном режиме запустили систему мониторинга скоростного режима, работаем над технологией распознавания усталости водителей по частоте моргания. Для такого контроля и измерений может быть использована камера, встроенная в смартфон или планшет водителя».

На вопрос о том, планируется ли повышение процентной ставки для таксистов не только в Москве, но и в других городах, в «Яндекс. Такси» заявили, что комиссия сервиса отличается в зависимости от региона. «Пока не готовы комментировать про другие регионы», — заявили в пресс-службе, уточнив, что роста тарифов для пассажиров в данный момент не планируется.