Не удержались: байкеры нарушили ПДД на Крымском мосту

Десятки байкеров стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту

Десятки мотоциклистов грубо нарушили ПДД в день открытия движения по Крымскому мосту. Несмотря на предупреждения о запрете остановки на мосту, байкеры в массовом порядке парковались на обочине, чтобы сделать эффектные фотографии. Ранее в нарушении ПДД общественность заподозрила Владимира Путина , который прокатился за рулем «КамАЗа» не пристегнувшись: в ФСО завили «Газете.Ru» , почему в этот момент президенту ничего не угрожало.

Десятки участников массового мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту 16 мая грубо нарушили ПДД, остановившись прямо на обочине арочного пролета, чтобы сделать эффектные кадры и селфи. Несмотря на то, что администрация Крымского моста неоднократно напоминало о запрете остановки и стоянки транспортных средств и даже выпустила специальную памятку, байкеры проигнорировали требования безопасности и выстроили свои украшенные российскими флагами мотоциклы вдоль дороги. Видеозапись, на которой видны нарушители, опубликовал «Крыминформ»

На кадрах видно, что байкеры вальяжно прогуливаются по мосту рядом со своими мотоциклами, некоторые из которых припаркованы прямо на проезжей части.

Проезжающим мимо автомобилям приходится притормаживать, чтобы объехать препятствие, в итоге поток следует гораздо медленнее разрешенной скорости 90 км/час.

Всего в мотопробеге приняло участие порядка тысячи байкеров — большинство из них принадлежит к известному клубу «Ночные волки» . Они приехали на объект около 2-3 часов ночи, а в 5.30 утра выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив по 19-километровому мосту. Изначально байкеры хотели остановиться двумя колоннами с разных сторон Крымского моста и провести флешмоб. Однако планы пришлось скорректировать из-за действующих на транспортном переходе правил.

«Мы хотели соединиться и обрамить двуглавого орла колосьями СССР и провезти с двух сторон Керченского пролива эти два символа, остановившись на мосту хоть на минуту. Но есть правила безопасности, которые никто нарушать не будет», — рассказывал журналистам лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» данные о массовых нарушениях ПДД «Газете.Ru» подтвердили. Там сообщили, что информация об остановке на арке Крымского моста (полосы движения в сторону Керчи) группы мотоциклистов была незамедлительно передана службой эксплуатации на пост ДПС на керченском берегу для принятия дальнейших действий в отношении нарушителей ПДД.

Однако сам Александр Залдостанов (Хирург) обвинения в адрес байкеров опроверг и призвал не поддаваться на провокации тех, кто «вешают фуфло на уши, чтобы отвлечь от события века».

«Ничего не знаю об этих нарушениях. По мосту проехала колонна из тысячи байкеров, и мне было не видно, что происходило в конце колонны. Но я заверяю, что движение мотоколонны было организовано, и у меня были договоренности о том, что мы не делаем остановок на мосту, хотя изначально мы это планировали. Но не ради селфи, а ради флешмоба. Мы от этого отказались», — заявил он в комментарии Федеральному агентству новостей.

Залдостанов отметил, что в интернете есть видео, которое доказывает, что байкеры не останавливались на Крымском мосту, чтобы сделать селфи. «Сейчас эта информация раздувается теми, кто хочет умалить значимость сегодняшнего события», — считает лидер «Ночных волков».

Этот инцидент — не единственный, который вызвал у общественности вопросы о соблюдении ПДД на мосту всеми участниками движения. Так, после торжественного открытия автомобильного движения по Крымскому мосту 15 мая в СМИ и соцсетях разгорелись дискуссии о том,

почему проехавший за рулем «КамАЗа» президент страны Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности и было ли у него в целом право садиться за руль грузовика.

На кадрах, транслировавшихся на всю страну, было видно, как Путин садится за руль нового оранжевого грузовика и, тронувшись с первого раза, едет по мосту. Рядом с главой государства находился руководитель стройки — Александр Островский . Однако ни водитель, ни его пассажир не были пристегнуты. При этом слева над плечом президента страны можно было заметить висящий ремень. Колонна «КамАЗов» во главе с президентом, громко сигналя, отправилась в путь.

Путин проехал по Крымскому мосту за 16 минут 45 секунд.

Ситуацию с водительскими правами прояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . В беседе с ТАСС он сообщил, что у Владимира Путина есть категория прав для вождения грузовиков. «Права категории С (разрешающие управление грузовым автомобилем максимальной массы более 3,5 т) у президента есть», — заявил Песков. Также он отметил, что эти права Путин получил около двадцати лет назад.

Однако на вопрос «Газеты.Ru» о том, был ли президент пристегнут, Песков ответить не смог. «Я не видел пристегивался он или нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос про ремень безопасности президента.

Отметим, что, согласно пункту 2.1.2. ПДД России, «водитель механического транспортного средства обязан: при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности).

В ФСО в запросе „Газеты.Ru“ о том, по какой причине Путин был не пристегнут пояснили, что на момент торжественной церемонии открытия мост еще не получил статуса дороги общественного пользования. „Официально движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая в 5.30 утра, — сказал „Газете.Ru“ заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Денис Симонов

— Президент Владимир Путин принял участие в культурно-массовом мероприятии — торжественном открытии Крымского моста 15 мая.

На тот момент Крымский мост не являлся дорогой общего пользования, а фактически имел статус строительной площадки. Движение по которой не регулируется нормами ПДД. Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России“.

»Движение по трассе по Крымскому мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением — АСУДД, — уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань». — Система представляет собой интеграцию нескольких подсистем, которые обеспечивают автоматический мониторинг дорожной обстановки, метеоусловий, транспортных потоков, распознавание аварийных ситуаций и других инцидентов.

По трассе установлены 19 камер видеонаблюдения и 10 камер системы предотвращения ДТП. Видеоинформация выводится на мониторы в ЦУП ».

Напомним, что ранее, учитывая высокий интерес к сооружению со стороны автомобилистов, информационный центр «Крымский мост» выпустил специальную информационную памятку, в которой предупредил водителей, что на транспортном переходе нельзя делать остановок. При этом скорость движения не должна превышать 90 км/ч.

В инфоцентре попросили автолюбителей соблюдать правила дорожного движения на мосту, где уже работают видеокамеры и напомнили, что проезд по мосту бесплатный. На мосту установлены современные дорожные знаки, которые хорошо видны в темное и светлое время суток. На всем протяжении моста установлено более 60 стандартных знаков, указывающих километраж и направление движения.