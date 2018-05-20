«Мне угрожают за правду о Крымском мосте»

На Украине блогера накажут за поездку по Крымскому мосту

Начальник Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян пригрозил оштрафовать видеоблогера из Николаева Виктора Петровского. По словам Слободяна, Петровский нарушил украинские законы, посетив «оккупированный» Крым по недавно открытому Крымскому мосту.

Незадолго до этого видеоблогер опубликовал на YouTube ролик, где рассказал о своих впечатлениях от поездки по Крымскому мосту. По словам Петровского, мост «не надувной, он реальный», качество автодорожного полотна «очень хорошее», а россияне — молодцы, потому что «что говорят, то и делают».

Украинское законодательство предполагает, что посещать Крым позволительно только через КПП Госпогранслужбы Украины, и по возвращении в страну Петровский заплатит около 3,5 тыс. гривен (примерно 8,3 тыс. рублей).

В своем ролике, набравшем около миллиона просмотров, Петровский рассказал также и о новом терминале аэропорта в Симферополе: новый «огромный красивый терминалище мирового уровня».

Кроме того, блогер рассказал, что уехал с Украины, а сейчас там живут его родители и друзья. Петровский отметил, что киевские власти обещают построить дороги, починить лифты и провести электричество, но ничего этого не происходит.

«Я с паспортом Украины провожу каждое лето в Крыму и не нахожу никаких отмазок. Новое правительство Крыма все, что говорит, то и делает», — подчеркнул николаевец.

«Украинский блогер, написавший о Крымском мосте, сорвал занавес со сцены театра, в котором лживые актеры обманывают украинское общество, а заодно и продемонстрировал неспособность украинской власти рассказать что-то вразумительное о самом большом мосте России», — подчеркнул парламентарий. Бальбек добавил, что обвинения и штраф в адрес Петровского были вызваны «колющей глаза правдой».

В разговоре с ФАН Петровский назвал слова Слободяна о штрафе «абсолютной глупостью», потому что он просто показал правду, доказав существование Крымского моста.

Видеоблогер рассказал и о своих поездках в Крым: он каждый год ездит на полуостров, и не встречает никаких препятствий со стороны российских властей. Кроме того, Петровский заявил, что ему комфортно с украинским паспортом в России — его никто не притесняет, и «другие украинцы видят, что так оно и есть».

При этом блогер подчеркнул, что ему очень неприятны угрозы со стороны украинских властей, ведь «угрожают ему за правду».

19 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью. По его словам, россиянам Крымский мост якобы пригодится «как дорога для отступления». Он также добавил, что на Кубани живет «большое количество украинцев».

Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков ответил на заявление президента Украины Петра Порошенко, сравнив его с клоуном.

«Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются. Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», — подчеркнул Бобков. По его словам, подобные заявления больше не могут служить для отвлечения народа Украины от проблем государства.

Глава Крыма Сергей Аксенов в фейсбуке прокомментировал слова Порошенко о «незаконном строительстве» Крымского моста.

«За переживаниями по поводу строительства Крымского моста Порошенко, видимо, забыл об одном знаменательном для своей страны юбилее», — написал Аксенов. По его словам, 25 лет назад на Украине утвердили проект строительства моста через Днепр, но этот проект так до сих пор и не реализован.

15 мая президент России Владимир Путин за рулем оранжевого «КамАЗа» с развевающимися российскими флажками на кабине прибыл во главе автоколонны по Крымскому мосту в Керчь.

После этого глава государства поднялся на сцену и поздравил рабочих. «Еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост», — подчеркнул российский лидер. Длина моста — 19 километров. Первыми по Крымскому мосту на спецтехнике проехали его строители. С 16 мая по мосту из Тамани в Крым может проехать любой желающий путешественник.